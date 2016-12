"Междузвездни войни", но не съвсем A Rogue One печели надпреварата за най-чудновато заглавие в поредицата. Но дали печели достойно място сред епизодите? Анита Димитрова снимки: форум филм Дарт Вейдър отсрамва любимите "стари" герои, изплувайки от сенките на Тъмната страна.



Но важно е да се отчете фактът, че A Rogue One не е точно пълноценен Star Wars епизод. Въпреки че е ситуиран във времето преди "Нова надежда" и се опира на познати герои (кратък, но ясен Дарт Вейдър), оръжия (Звездата на смъртта) и космическа топография, филмът, излизащ 12 месеца след "Епизод VII" на "Дисни" и Дж. Дж. Ейбрамс изпълнява обещанието на "Къщата на мишката" да разшири така обичаната Лукасова вселена и да произведе нещо като сериал, който ще й носи регулярни приходи всяка Коледа.



Да, първият опит е успешен в кинематографично отношение, а вероятно и в пазарно. Под режисурата на Гарет Едуардс (последната "Годзила") се разгръща нова история за бащи и деца, диктатура и бунт, дезертьори и морални стожери, добро и зло. След като от "Дисни" заклеха присъствалите на предварителните прожекции да не издават сюжета, не остава много, освен да представим актьорите. Фелисити Джоунс, номинирана за "Оскар" като всеотдайната съпруга на Стивън Хокинг в "Теорията на всичко", е в главната роля - на непокорната Джин Ерсо, пристигаща във франчайза натоварена с травми от детството (както и всички останали в него). Интернационалният състав включва още Мадс Микелсен, Диего Луна, Форест Уитакър, но най-чудесни са Дони Йен като сляп монах, който се осланя на Силата; Алън Тюдик като гласа на новия чаровен дроид и злодеят на Бен Менделсон. Нови въздушни и наземни битки ще конкурират показаното в миналогодишния "Епизод VII" и останалите серии, кулминирайки в едночасова екшън вакхнаналия на финала. Но лазерен меч ще просвисти само веднъж и за кратко - джедаите са в немилост.



За разлика от "Силата се пробужда" - старомоден, нереалистичен, заснет на 35 мм лента, сякаш изваден от филмовите архиви на XX век, филмът на Едуардс (почти) не разчита на носталгия: той се цели директно в джоба на новите поколения, които ще изконсумират митовете и мърчандайз-играчките на една от най-успешните филмови поредици в историята. Все пак, "Междузвездни войни" ненапразно вече 40 години са в авангарда на световното развлечение.



