Седмична програма на столичните кина

Предпремиера:

Ела, изпей!



Синема сити Парадайз

Rogue One: История от Междузвездни войни, 4DX: 11:15 (утре и неделя), 14:00, 16:45, 19:30, 22:15, 3D: 11:45 (утре и неделя), 12:45, 14:30, 15:30, 17:15, 18:15, 20:00, 21:00, 21:45, 22:45, 3D дублиран: 11:00 (утре и неделя), 13:30, 16:15, 19:00, Баш обирджии, 17:30, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:10 (утре и неделя), 13:50, 16:30, 19:10, 22:00, Доктор Стрейндж, 17:10, 20:50, Ад 12:40, (утре и неделя), Кубо и пътят на самурая, 12:00 (утре и неделя), 14:20, 16:30, 18:40, Смелата Ваяна 3D: 11:10 (утре и неделя), 13:40, 16:00, 2D: 12:20 (утре и неделя), 14:40, 17:00, 19:15, Ела, изпей!, 18:20, Щъркели 2D: 12:10 (утре и неделя), Овца или вълк 2D: 11:50 (утре и неделя), Тролчета, 11:20 (утре и неделя), 13:20, Първи контакт, 18:50, 21:30, Хищници в мрака, 16:20, 19:30, Съюзени, 12:20 (утре и неделя), 14:50, 17:20, 19:50, 22:20, Операция Ескобар, 13:45, 21:50, Квакъри, 11:40 (утре и неделя), Подземен свят: Кървави войни, 15:10, 19:40, 21:40, Флорънс, 15:15, 21:10, Възражение по съвест, 20:40, Косвена красота, 13:50, 15:50, 18:00, 20:10, 22:10, Коледно парти, 14:00, 16:10, 18:30, 20:30, 22:40



Синема сити

Фантастични животни и къде да ги намерим, 13:20, 16:00, 18:45, 21:20, Доктор Стрейндж, 15:50 (от утре до четвъртък), 20:40, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D: 12:45 (от утре до четвъртък), 14:00, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30, 21:00, 21:45, 22:15, 2D: 11:00 (от утре до четвъртък), 13:30, 16:15, 19:00, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:15 (от утре до четвъртък), Кубо и пътят на самурая, 11:50 (от утре до четвъртък), 14:15, 16:20, 18:30, Смелата Ваяна 3D: 11:00 (от утре до четвъртък), 13:15, 15:40, 18:00, 11:00, 2D: 12:10 (от утре до четвъртък), 14:30, 16:50, Щъркели 2D: 12:20 (от утре до четвъртък), Овца или вълк 2D: 11:30, Тролчета, 11:40 (от утре до четвъртък), 13:40, 15:40, Първи контакт, 19:50, Хищници в мрака, 19:10 (от утре до четвъртък), 21:30, Съюзени, 14:10, 16:40, 19:15, 21:50, Флорънс, 15:10 (от утре до четвъртък), 20:30, Възражение по съвест, 22:10, Подземен свят: Кървави войни, 13:50, 18:10, 20:10, 22:10, Косвена красота,13:10, 15:20, 17:40, 19:40, 21:40, Коледно парти, 13:00, 17:50, 20:20, 22:30,Ела, изпей!, 17:30



IMAX

Rogue One: История от Междузвездни войни, 11:45(от утре до четвъртък), 14:30, 17:15, 20:00, 22:45





Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още:

Rogue one: История от Междузвездни войни, дублиран: 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 3D: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 23:00, Ела изпей!, 17:45, Косвена красота, 14:10, 20:10, 22:15, Кубо и пътят на самурая, 11:00, 13:15, 15:30, Подземен свят: Кървави войни, 17:30, 19:40, 21:40, Смелата Ваяна, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, Съюзени, 18:45, 21:50, Тролчета, 12:15, Фантастични животни и къде да ги намерим, 14:30, 21:20, Хищници в мрака, 16:15

Балет: Анастасия, постановка на Ковънт гардън, утре 18:00





Арена The Mall

Rogue one: История от Междузвездни войни, дублиран: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 3D: 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 14:30, 16:00, 17:00, 17:30, 19:00, 20:00, 20:30, 22:00, 23:00, Доктор Стрейндж, 13:30, Ела, изпей!, 18:30, Коледно парти, 16:00, 21:15, Косвена красота, 13:15, 15:30, 17:40, 19:50, 22:20, Кубо и пътят на самурая, 11:15, 13:40, 16:15, Подземен свят: Кървави войни, 17:20, 19:40, 21:40, Смелата Ваяна, 11:50, 14:20, 16:50, 19:10, Съюзени, 12:30, 15:15, 18:45, 21:45, Тролчета, 12:40, 14:50, Фантастични животни и къде да ги намерим, 18:20, 20:50, Хищници в мрака, 21:30

Балет: Анастасия, постановка на Ковънт гардън, утре 18:00





Арена Запад

Rogue one: История от Междузвездни войни, дублиран: 12:30, 15:30, 18:30, 21:30, 3D: 11:00, 11:45, 13:15, 14:00, 14:45, 16:15, 17:00, 17:45, 19:15, 20:00, 20:45, 22:15, 23:00, Възражение по съвест, 19:50, Доктор Стрейндж, 19:15, 21:50, Ела, изпей!, 12:15, 14:45, 17:15, 19:30, 21:45, Коледно парти, 16:30, 18:50, 21:10, Косвена красота, 13:20, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, Кубо и пътят на самурая, 12:00 (утре и неделя), 14:30, 17:00, 19:15, Ледена епоха: Големият сблъсък, 14:20 (утре и неделя), Лошият Дядо Коледа 2, 22:40, Подземен свят: Кървави войни, 13:30, 15:40, 17:40, 18:15, 19:45, 20:30, 21:45, 22:30, Първи контакт, 17:20, Смелата Ваяна, 11:40, 14:10, 15:00, 16:40, 17:30, 19:00, Съюзени, 13:50, 16:45, 19:30, 22:00, Тролчета, 11:30 (утре и неделя), 14:00, 16:00, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:15 (утре и неделя), 14:15, 17:10, 20:15, Флорънс, 14:45, Хищници в мрака, 19:45, 22:20

Балет: Анастасия, постановка на Ковънт гардън, утре 16:00





Арена Младост

Rogue one: История от Междузвездни войни, IMAX: 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, , 3D: 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15, 20:45, 22:15, Възражение по съвест, 21:50, Доктор Стрейндж, 19:00, 21:20, Ела, изпей!, 12:40, 15:00, 17:15, 19:40, 22:00, Коледно парти, 16:10, 18:30, 21:00, 13:40 само в сряда, Косвена красота, 12:45, 15:00, 17:30, 19:45, 22:00, Кубо и пътят на самурая, 12:00 (утре и неделя), 14:30, 16:50, 19:00, Ледена епоха: Големият сблъсък 2D, 13:50, Лошият Дядо Коледа 2, 14:00 (утре и неделя), Подземен свят: Кървави войни, 16:20, 18:20, Първи контакт, 17:20, 20:00, Смелата Ваяна, 11:00, 12:30 (утре и неделя), 13:20, 14:50, 15:45, 17:10, 18:10, 19:30, Счетоводителят, 22:20, Съюзени, 14:10, 16:40, 19:15, 22:10, Тролчета, 12:15, 13:30 (утре и неделя), 14:15, 15:30, 17:30, Фантастични животни и къде да ги намерим, 16:00, 18:45, 21:30, Флорънс, 14:20, 13:20 (само в неделя), Хищници в мрака, 20:30, 22:50

Балет: Анастасия, постановка на Ковънт гардън, утре 16:00



Дом на киното

Премиера: Обединени щати на любовта, днес 16:00, понеделник 16:00, вторник 14:00, четвъртък 17:00

Кинопанорама Италия днес: Била ли си на луната?, утре 13:00, неделя 18:00, Златното момче, утре 15:00, Мафията убива само през лятото, утре 11:00, неделя 14:00, Наричаха го Jeeg Robot, утре 19:00, неделя 16:00, Родина, утре 17:00, Променливо време с вероятни подобрения, неделя 12:00,

И още: Анклав, понеделник 14:00, Вапцаров. Пет разказа за един разстрел, вторник 18:30, Г-н Гага, сряда 21:00, Геният, днес 14:00, Жажда, сряда 17:00, Жалейка, сряда 15:30, Жената, днес 18:00, Кралицата на пустинята, вторник 16:00, Любов, днес 18:45, Маймуна, сряда 19:00, На червено, сряда 15:00, Ние сме най-добрите, Някой посети душата ми, четвъртък 19:00, Овца или вълк, неделя 10:30, Племето, утре 21:15, Пророкът от Халил Джубран, вторник 20:00, Слава, понеделник 21:00, Три, неделя 20:00, Човек, петък 19:30

София филм фест за учащи: Завръщането, понеделник 18:00



Филмотечно кинио Одеон

