"Пласибо" ще свирят в Пловдив на 3 юли



Това ще е четвърто гостуване на "Пласибо" в България след 2003 г. в НДК и две изяви с лошо озвучаване в Зимния дворец (2007, 2010). Сега всъщност ще бъде и първият им концерт у нас на открито. И очакванията са отново за пълни трибуни, защото Брайън Молко и компания имат стабилна фенска маса тук. А хитовете им като Pure Morning, You Don't Care About Us, Every You Every Me, Taste in Men, Special K, This Picture, English Summer Rain и др. продължават да се въртят ежедневно по радиостанциите.



