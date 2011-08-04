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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХIХ КРЪГ

"Берое"1:1"Локо" (ГО)
(Манга 64; Вл. Узунов 74)

"Левски"1:0"Нефтохимик"
(Адениджи 47)

"Ботев"снощи"Пирин"

"ЦСКА-София"днес"Дунав"
(14.30 ч., по "Диема спорт 2")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"152146:1647
2. "ЛЕВСКИ"134231:1043
3. "ЦСКА-СОФИЯ"95425:1032
4. "ЧЕРНО МОРЕ95523:1832
5. "ЛОКО" (ПД)86528:2330
6. "ДУНАВ"84622:1728
7. "БЕРОЕ"65816:2223
8. "ВЕРЕЯ"65817:2523
9. "СЛАВИЯ"631024:3021
10. "БОТЕВ"63927:3521
11. "ПИРИН54919:2719
12. "ЛОКО" (ГО)46914:2618
13. "НЕФТОХИМИК"431219:3215
14. "МОНТАНА"231312:329

Заб.: Двубоят от XVII кръг "Монтана" - "Лудогорец" е отложен за 12.II.2017 г.

ГОЛМАЙСТОРИ
12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
11 гола - Жоао Пауло ("Ботев"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");
5 гола - Бабатунде Адениджи ("Левски"), Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Жуниор Мапуку ("Берое");
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Амаду Сукуна ("Верея"), Милчо Ангелов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Божидар Краев, Роман Прохазка, Георги Костадинов и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски ("Славия");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев, Иван Вълчанов и Венцислав Христов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар ("Левски"), Божидар Васев и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).

В слeдващия кръг - 18 февруари 2017 г. (събота): "Черно море" - "ЦСКА-София", "Дунав" - "Берое" (при закрити врата), "Локо" (ГО) - "Ботев", "Пирин" - "Левски", "Нефтохимик" - "Монтана", "Верея" - "Локо" (Пд), "Славия" - "Лудогорец".
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