ЗАКОНЪТ Активисти настояват без успех Виетнам да пресече контрабандата с диви животни Разследване разкри, че в малкото село Ни Кхе се укриват кости и кожи от ценни видове за 53.1 млн. долара и се търгуват през "Фейсбук" По материали от чуждестранния печат СНИМКА : Wildlife Justice Commission По време на изслушването в Хага



Търговията с диви животни се оценява на стойност от 23 млрд. долара годишно и се нарежда на четвърто място след търговията с наркотици, оръжия и хора. Животните се вкарват незаконно от Африка, през Югоизточна Азия, за да се продават най-вече в Китай. "Това е трафик на животни на индустриално ниво", казва Оливия Суак-Голдман, изпълнителен директор на Комисията за правосъдие за животните, неправителствена организация, базирана в Хага, в която участват адвокати, социолози и криминални експерти. Преди една година във виетнамското село Ни Кхе били изпратени служители на организацията, които се внедрили сред нелегалните търговци на животни. На локално ниво контрабандистите търгували в заключени групи във "Фейсбук", а с китайски купувачи - чрез популярната в страната чат апликация - We Chat. Желаещите да участват в търговете трябвало да бъдат одобрени и поканени от администратора на "Фейсбук" групата, след което вече







имали право да наддават







на аукционите. Имало аукциони и за живи застрашени животински видове.



"Фейсбук" се е превърнал в магазин, в който всеки може да влезе", казва Суак-Голдман. В своите правила "Фейсбук" пише, че забранява използването на социалната мрежа за организирането на криминални прояви, които могат да навредят на животни и имат възможност да трият постове, както и цели акаунти, но това зависи от тежестта на нарушението.



Селото Ни Кхе е идеално разположено, за да се осъществява подобен род търговия - на 20 км от столицата Ханой и не много далече от китайската граница. В исторически план населението се е изхранвало от дърводобив, но с времето се преориентира към далеч по-доходоносната контрабанда с животни. Чифт бивни например се продават за 58 000 долара, което е цяло състояние в страна, в която средната работна заплата е 210 долара.



Докато от комисията се опитват да си сътрудничат с "Фейсбук", най-голямата им цел си остава виетнамското правителство. Още щом разследването в Ни Кхе стартира през юли м.г., асоциацията започва да търси вариант за сътрудничество с Виетнам. От тогава до сега управляващите на страната са получили хиляди страници с материали, подготвени от адвокати от пет организации за защита на дивите животни. "За съжаление, не сме получили адекватен отговор и не сме забелязали прилагане на сериозни закони по този въпрос. Продължаваме да се опитваме да си сътрудничим с Виетнам за прекратяване на тази мрежа", твърдят от организацията. Това е причината за организирането на публично изслушване, по време на което са представени снимкови материали, подробно описани начини на търговия, финансови отчети и банкови извлечения. На този етап са били идентифицирани 51 души, а имената им са добре известни на виетнамските власти. Ако се заловят и осъдят, контрабандистите ще получат до три години затвор или седем, ако се докаже, че престъпната група е организирана, както е в случая. Затова обаче ще трябва сериозна помощ от страна на управляващите, която те не предлагат за момента.



Комисията отправи







16 препоръки







към виетнамското правителство. То трябва да вземе предвид факта, че нелегалната търговия оказва влияние не само върху популацията на дивите животни, но и нарушава данъчните закони на страната, както и че чрез нея се осъществява пране на пари. Другите препоръки включват подобряване на комуникацията с международните агенции, въвеждането на антикорупционни мерки, въвеждане на програма за защита на свидетелите, подобряване на качеството на полицейските разследвания, свързани с нелегална търговия в социалните медии. Освен това властите искат Китай да ревизира Наказателния си кодекс и да спазва отговорностите си към няколко международни конвенции, за да избегне негативни последици, като например подписаната през 2012 г. декларация в сътрудничество с WWF, според която 15 от най-големите онлайн магазини приеха политика на нулева толерантност в случаите, в които техните услуги се използват за нелегална търговия с диви животни.



Премиерът на Виетнам Нгуен Суак Фук настоява за международно споразумение, с което да се насърчат местните и регионалните власти да съдействат за намаляване на контрабандата и инициира партньорство със САЩ срещу глобалната нелегална търговия. Вследствие на това Америка започна проект на стойност 100 млн. долара за опазване на застрашените видове. А между 17-18 ноември в Ханой се проведе и международна конференция, посветена на глобалната нелегална търговия с диви животни. На нея присъства и английският принц Уилям в качеството си на президент на организацията United for Wildlife, представляваща колаборация между седемте най-големи организации за опазване на дивите животни. Това обаче са първоначални стъпки. Необходима е генерална промяна на законите, категорични са от комисията.



По техни данни на черния пазар най-много се търси слонова кост, която се използва за декорации. На второ място е рогът от носорог, тъй като се вярва, че притежава лечебни сили, въпреки всички медицински изследвания, които твърдят обратното. А в Азия се смята, че частите от тялото на тигър са символ на мъжество и са част от гангстерската култура. Подобни вярвания обаче убиват световната мегафауна. СНИМКА: Wildlife Justice Commission Слоновата кост е най-търсеният артикул, което сериозно вреди на популацията от слонове. СНИМКА Wildlife Justice Commission Контрабандистите свободно постват снимки с печалбата от продадените животни. СНИМКА : Wildlife Justice Commission Примати също се предлагат във "Фейсбук" групите. 62 В Двореца на мира в Хага се проведе публично изслушване с участието на адвокати и криминални експерти от Комисия за правосъдие за животните, които представиха резултатите от продължилото повече от година разследване във виетнамското село Ни Кхе. 