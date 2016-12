"Ла-ла-ленд" води в надпреварата за "Златен глобус" Анита Димитрова Ема Стоун и Райън Гослинг в "Ла-ла-ленд"



Сезонът на наградите тръгна с пълна пара: обявени бяха и номинациите за "Златен глобус" - най-престижните американски киноотличия сред "Оскарите". Фаворит е "Ла-ла-ленд", старомоден романтичен мюзикъл, който освен за най-добър филм (в раздел "комедия/мюзикъл") е претендент в още 6 категории. Две години след като дебютантът Деймиън Шазел шашна публиката и критиката със своя ударен дебют "Камшичен удар", той сменя рязко жанра за нов голям успех. Шазел е едва на 31 години. "Ла-ла-ленд" е достъпен и за българската публика: неговата премиера в София е утре вечер в зала 1 на НДК, където зрителите могат да проследят любовния романс между Ема Стоун и Райън Гослинг.Седем номинации има и драмата "Лунна светлина", следва ги "Манчестър край морето". Изненадващо, "Пиксар" са изхвърлени зад борда на категорията "най-добра анимация" ("Търсенето на Дори" не успя да повтори успеха на "Търсенето на "Немо"), където се състезават "Кубо и пътят на самурая", "Ела, изпей", "Смелата Ваяна", "Зоотрополис" и европейският "Животът ми като тиквичка". Вълнения предизвикаха и двете номинации за комиксов филм в престижни категории - "Дедпул", за най-добра комедия и най-добър актьор в лекия жанр (Райън Рейнолдс). Други големи изненади в номинациите, присъждани от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, нямаше. Недостижимата Мерил Стрийп е на път да регистрира нов рекорд: тя е едновременно отличена с почетната награда "Сесил Б. де Мил" за цялостен принос и номинирана за най-добра актриса ("Флорънс Фостър Дженкинс"), откъдето може да спечели и "състезателна" статуетка.Наградите "Златен глобус" се раздават на 8 януари, а водещ на 74-тата церемония ще бъде Джими Фалън. Ето и пълния списък с номинациите в някои от най-важните категории:Най-добър филм - драма"Възражение по съвест"Hell Or High Water"Лъв""Манчестър край морето""Лунна светлина"Най-добра актриса - драмаЕйми Адамс - "Първи контакт"Джесика Частейн - "Мис Слоун"Изабел Юпер - "Тя"Рут Нега - LovingНатали Портман - "Джаки"Най-добър актьор - драмаКейси Афлек - "Манчестър край морето"Джоуел Еджертън - LovingАндрю Гарфийлд - "Възражение по съвест"Виго Мортенсен - "Капитан Фантастик"Дензъл Уошингтън - "Огради"Най-добър филм - мюзикъл/комедия"Жени на XX век""Дедпул""Ла-ла-ленд""Флорънс Фостър Дженкинс""Пеещата улица"Най-добър актьор - комедия/мюзикълКолин Фарел - "Омарът"Райън Гослинг - "Ла-ла-ленд"Хю Грант - "Флорънс Фостър Дженкинс"Джона Хил -Райън Рейнолдс - "Дедпул"Най-добра актриса - мюзикъл/комедияАнет Бенинг - "Жени на XX век"Лили Колинс - Rules Don't ApplyХейли Стайнфелд - The Edge Of SeventeenЕма Стоун - "Ла-ла-ленд"Мерил Стрийп - "Флорънс Фостър Дженкинс"Най-добър чуждоезичен филм"Тя" (Франция)"Неруда" (Чили)"Търговецът" (Иран)"Тони Ердман" (Германия)Най-добър режисьорДеймиън Шазел - "Ла-ла-ленд"Том Форд - "Хищници в мрака"Мел Гибсън - "Възражение по съвест"Бари Дженкинс - "Лунна светлина"Кенет Лонерган - "Манчестър край морето"Оригинален сценарий"Ла-ла-ленд""Хищници в мрака""Лунна светлина""Манчестър край морето"Hell Or High WaterНай-добър тв сериал - драма"Короната""Игра на тронове"Stranger ThingsThis Is UsWestworld 34