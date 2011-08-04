СТАТИСТИКА

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ПЪРВА ЛИГА, ХVIII КРЪГ

"Пирин"1:1"Берое"
(Старокин 64; Мапуку 44)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"151145:1546
2. "ЛЕВСКИ"124230:1040
3. "ЦСКА-СОФИЯ"95425:1032
4. "ЧЕРНО МОРЕ94522:1731
5. "ЛОКО" (ПД)85527:2229
6. "ДУНАВ"84622:1728
7. "БЕРОЕ"64815:2122
8. "ВЕРЕЯ"64816:2422
9. "БОТЕВ"63927:3521
10. "СЛАВИЯ"621023:2920
11. "ПИРИН54919:2719
12. "ЛОКО" (ГО)45913:2517
13. "НЕФТОХИМИК"431119:3115
14. "МОНТАНА"221311:318

Заб.: Двубоят от XVII кръг "Монтана" - "Лудогорец" е отложен за 12.II.2017 г.

ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Жоао Пауло ("Ботев"), Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");
5 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Жуниор Мапуку ("Берое");
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Амаду Сукуна ("Верея"), Милчо Ангелов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка, Георги Костадинов и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски ("Славия");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев, Иван Вълчанов и Венцислав Христов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).

XIX кръг - снощи: "Монтана" - "Верея"; днес, 13 ч.: "Локо" (Пд) - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15.15 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт"); утре, 15 ч.: "Берое" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Ботев" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); петък, 14.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").
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