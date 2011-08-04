СТАТИСТИКА

|"Пирин"
|1:1
|"Берое"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|15
|1
|1
|45:15
|46
|2. "ЛЕВСКИ"
|12
|4
|2
|30:10
|40
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|9
|5
|4
|25:10
|32
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|9
|4
|5
|22:17
|31
|5. "ЛОКО" (ПД)
|8
|5
|5
|27:22
|29
|6. "ДУНАВ"
|8
|4
|6
|22:17
|28
|7. "БЕРОЕ"
|6
|4
|8
|15:21
|22
|8. "ВЕРЕЯ"
|6
|4
|8
|16:24
|22
|9. "БОТЕВ"
|6
|3
|9
|27:35
|21
|10. "СЛАВИЯ"
|6
|2
|10
|23:29
|20
|11. "ПИРИН
|5
|4
|9
|19:27
|19
|12. "ЛОКО" (ГО)
|4
|5
|9
|13:25
|17
|13. "НЕФТОХИМИК"
|4
|3
|11
|19:31
|15
|14. "МОНТАНА"
|2
|2
|13
|11:31
|8
Заб.: Двубоят от XVII кръг "Монтана" - "Лудогорец" е отложен за 12.II.2017 г.
ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Жоао Пауло ("Ботев"), Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");
5 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Жуниор Мапуку ("Берое");
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Амаду Сукуна ("Верея"), Милчо Ангелов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка, Георги Костадинов и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски ("Славия");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев, Иван Вълчанов и Венцислав Христов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).
XIX кръг - снощи: "Монтана" - "Верея"; днес, 13 ч.: "Локо" (Пд) - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15.15 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт"); утре, 15 ч.: "Берое" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Ботев" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); петък, 14.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").