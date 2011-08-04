СТАТИСТИКА



"Пирин" 1:1 "Берое" (Старокин 64; Мапуку 44)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 15 1 1 45:15 46 2. "ЛЕВСКИ" 12 4 2 30:10 40 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 9 5 4 25:10 32 4. "ЧЕРНО МОРЕ 9 4 5 22:17 31 5. "ЛОКО" (ПД) 8 5 5 27:22 29 6. "ДУНАВ" 8 4 6 22:17 28 7. "БЕРОЕ" 6 4 8 15:21 22 8. "ВЕРЕЯ" 6 4 8 16:24 22 9. "БОТЕВ" 6 3 9 27:35 21 10. "СЛАВИЯ" 6 2 10 23:29 20 11. "ПИРИН 5 4 9 19:27 19 12. "ЛОКО" (ГО) 4 5 9 13:25 17 13. "НЕФТОХИМИК" 4 3 11 19:31 15 14. "МОНТАНА" 2 2 13 11:31 8

Заб.: Двубоят от XVII кръг "Монтана" - "Лудогорец" е отложен за 12.II.2017 г.



ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола - Жоао Пауло ("Ботев"), Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");

5 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Жуниор Мапуку ("Берое");

4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Амаду Сукуна ("Верея"), Милчо Ангелов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка, Георги Костадинов и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски ("Славия");

3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев, Иван Вълчанов и Венцислав Христов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).



XIX кръг - снощи: "Монтана" - "Верея"; днес, 13 ч.: "Локо" (Пд) - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15.15 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт"); утре, 15 ч.: "Берое" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Ботев" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); петък, 14.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").

ПЪРВА ЛИГА, ХVIII КРЪГ(Старокин 64; Мапуку 44)КЛАСИРАНЕ 30