12 Декември 2016 21:18

The Syrian-Sarin "False Flag" Lesson

By Ray McGovern



http://www.opednews.com/articles/The-Syrian-Sarin-False-Fl-by-Ray-McGovern-Assad_Chemical_False-Charges_Putin-161211-428.html

Accumulating evidence offers persuasive proof that Syrian rebels supported by Turkish intelligence -- not Syrian Army troops -- bear responsibility for the infamous sarin nerve-gas attack killing hundreds of people on Aug. 21, 2013 in Ghouta, a suburb of Damascus. The incident bears all the earmarks of a false-flag attack.

But U.S. and other "rebel-friendly" media outlets wasted no time in offering "compelling" evidence from "social media" -- which Secretary of State John Kerry described as an "extraordinary tool" -- to place the onus on the Syrian government .

Вчера правозащитници съобщиха, че позициите на джихадистите са били подложени на газова атака, при което са загинали десетки.

Също като при грешката в сметката в магазин – винаги за сметка на клиента.В нашата преса – също!