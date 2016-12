Amazon направи магазин без продавачи Надя Стефанова В магазина на Amazon не ви трябват пари.



Всичко, което трябва да направите, е при влизане в магазина да използвате приложението на Amazon Go. След това няма нужда да правите нищо друго, освен да вземете стоките.



Как работи системата? При влизане датчиците засичат приложението ви, което предварително е било свързано с кредитната ви карта. Така сте идентифициран като купувач. Когато вземете стока от рафт, датчиците отчитат това и добавят стоката към виртуалната ви пазарска кошница. Ако размислите и върнете стоката на рафта - стоката излиза от сметката ви. Когато излезете от магазина, системата директно таксува виртуалната ви кошница и тя става реална.



Магазинът в Сиатъл е готов още сега, но в момента се използва тестово само от служителите на Amazon. В него няма касиерки, но има служители - все някой трябва да зарежда рафтовете, нали?



