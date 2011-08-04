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СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, ХVIII КРЪГ
|"Нефтохимик"
|4:0
|"Ботев" (Пд)
(Божинов 13, Дюлгеров 38, Огнянов 43, Христов 61)
(Димитров 4, Домовчийски 48)
(Аниете 68)
|"Лудогорец"
|1:0
|"Локомотив" (Пд)
(Кафу 34)
|"Локомотив" (ГО)
|0:0
|"ЦСКА-София"
(17.30 ч., по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|15
|1
|1
|45:15
|46
|2. "ЛЕВСКИ"
|12
|4
|2
|30:10
|40
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|9
|5
|4
|25:10
|32
|4. "ЛОКО" (ПД)
|8
|5
|5
|27:22
|29
|5. "ДУНАВ"
|8
|4
|5
|22:16
|28
|6. "ЧЕРНО МОРЕ
|8
|4
|5
|21:17
|28
|7. "ВЕРЕЯ"
|6
|4
|8
|16:24
|22
|8. "БОТЕВ"
|6
|3
|9
|27:35
|21
|9. "БЕРОЕ"
|6
|3
|8
|14:20
|21
|10. "СЛАВИЯ"
|6
|2
|10
|23:29
|20
|11. "ПИРИН
|5
|3
|9
|18:26
|18
|12. "ЛОКО" (ГО)
|4
|5
|9
|13:25
|17
|13. "НЕФТОХИМИК"
|4
|3
|11
|19:31
|15
|14. "МОНТАНА"
|2
|2
|13
|11:31
|8
Заб.: Двубоят от XVII кръг "Монтана" - "Лудогорец" е отложен за 12.II.2017 г.
ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Жоао Пауло ("Ботев"), Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");
5 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Амаду Сукуна ("Верея"), Милчо Ангелов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка, Георги Костадинов и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски ("Славия");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев, Иван Вълчанов и Венцислав Христов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).
В следващия кръг - 13 декември (вторник), 17.30 ч.: "Монтана" - "Верея" (в Ловеч, по "Диема"); 14 декември (сряда), 13 ч.: "Локо" (Пд) - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15.15 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт"); 15 декември (четвъртък), 15 ч.: "Берое" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Ботев" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 16 декември (петък), 14.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").
ВТОРА ЛИГА, XVII КРЪГ
(Цурев 50; Димов 17, Цолев 25, Чаворски 90)
(Лемперов 48-д)
|"Спартак" (Пл)
|0:1
|"Поморие"
(Тачев 41, 83; Пеев 7-д)
|"Оборище"
|2:1
|"Локомотив" (Сф)
(Павлов 19, Игнатидис 68)
(Яшар 43; Халил 89)
|"Несебър"
|1:1
|"Ботев" (Глб)
(Борисов 25, Тафраджийски 52, Христов 83)
|"Септември" (Сф)
|2:1
|"Лудогорец II"
|"Царско село"
|днес
|"ЦСКА-София II"
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "ЕТЪР"
|10
|5
|2
|30:13
|35
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|10
|5
|2
|27:13
|35
|3. "СОЗОПОЛ"
|9
|5
|3
|18:8
|32
|4. "ПОМОРИЕ"
|9
|3
|5
|27:21
|30
|5. "ВИТОША"
|7
|6
|3
|18:12
|27
|6. "НЕСЕБЪР"
|7
|4
|6
|23:25
|25
|7. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|7
|3
|6
|26:22
|24
|8. "БОТЕВ" (ВР)
|5
|7
|5
|23:19
|22
|9. "СПАРТАК"
|6
|3
|8
|28:28
|21
|10. "ЛОКОМОТИВ"
|5
|6
|6
|23:20
|21
|11. "ЦАРСКО СЕЛО"
|6
|3
|7
|23:24
|21
|12. "ОБОРИЩЕ"
|5
|3
|9
|17:30
|18
|13. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|5
|3
|8
|18:20
|18
|14. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|4
|6
|7
|15:19
|18
|15. "БАНСКО"
|2
|6
|9
|15:31
|12
|16. "ЛЕВСКИ"
|3
|0
|14
|13:39
|9
Заб.: Двубоят от XVI кръг - "Лудогорец II" - "Витоша" е отложен за 15.XII.
В следващия кръг - 25.II.2017 г.: "Лудогорец II" - "Созопол", "Витоша" - "Царско село", "ЦСКА-София II" - "Несебър", "Ботев" (Глб) - "Банско", "Ботев" (Вр) - "Левски", "Етър" - "Оборище", "Локомотив" - "Спартак", "Поморие" - "Септември".