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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХVIII КРЪГ

"Нефтохимик"4:0"Ботев" (Пд)
(Божинов 13, Дюлгеров 38, Огнянов 43, Христов 61)

"Славия"2:0"Монтана"
(Димитров 4, Домовчийски 48)

"Верея"0:1"Левски"
(Аниете 68)

"Лудогорец"1:0"Локомотив" (Пд)
(Кафу 34)

"Локомотив" (ГО)0:0"ЦСКА-София"

"Черно море"снощи"Дунав"

"Пирин" (Бл)днес"Берое"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"151145:1546
2. "ЛЕВСКИ"124230:1040
3. "ЦСКА-СОФИЯ"95425:1032
4. "ЛОКО" (ПД)85527:2229
5. "ДУНАВ"84522:1628
6. "ЧЕРНО МОРЕ84521:1728
7. "ВЕРЕЯ"64816:2422
8. "БОТЕВ"63927:3521
9. "БЕРОЕ"63814:2021
10. "СЛАВИЯ"621023:2920
11. "ПИРИН53918:2618
12. "ЛОКО" (ГО)45913:2517
13. "НЕФТОХИМИК"431119:3115
14. "МОНТАНА"221311:318

Заб.: Двубоят от XVII кръг "Монтана" - "Лудогорец" е отложен за 12.II.2017 г.

ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Жоао Пауло ("Ботев"), Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");
5 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Амаду Сукуна ("Верея"), Милчо Ангелов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка, Георги Костадинов и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски ("Славия");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев, Иван Вълчанов и Венцислав Христов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).

В следващия кръг - 13 декември (вторник), 17.30 ч.: "Монтана" - "Верея" (в Ловеч, по "Диема"); 14 декември (сряда), 13 ч.: "Локо" (Пд) - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15.15 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт"); 15 декември (четвъртък), 15 ч.: "Берое" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Ботев" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 16 декември (петък), 14.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").

ВТОРА ЛИГА, XVII КРЪГ

"Банско"1:3"Ботев" (Вр)
(Цурев 50; Димов 17, Цолев 25, Чаворски 90)

"Спартак" (Пл)0:1"Поморие"
(Лемперов 48-д)

"Оборище"2:1"Локомотив" (Сф)
(Тачев 41, 83; Пеев 7-д)

"Левски" (Крл)2:0"Етър"
(Павлов 19, Игнатидис 68)

"Несебър"1:1"Ботев" (Глб)
(Яшар 43; Халил 89)

"Созопол"3:0"Витоша"
(Борисов 25, Тафраджийски 52, Христов 83)

"Септември" (Сф)2:1"Лудогорец II"

"Царско село"днес"ЦСКА-София II"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"105230:1335
2. "СЕПТЕМВРИ"105227:1335
3. "СОЗОПОЛ"95318:832
4. "ПОМОРИЕ"93527:2130
5. "ВИТОША"76318:1227
6. "НЕСЕБЪР"74623:2525
7. "ЦСКА-СОФИЯ II"73626:2224
8. "БОТЕВ" (ВР)57523:1922
9. "СПАРТАК"63828:2821
10. "ЛОКОМОТИВ"56623:2021
11. "ЦАРСКО СЕЛО"63723:2421
12. "ОБОРИЩЕ"53917:3018
13. "ЛУДОГОРЕЦ II"53818:2018
14. "БОТЕВ" (ГЛБ)46715:1918
15. "БАНСКО"26915:3112
16. "ЛЕВСКИ"301413:399

Заб.: Двубоят от XVI кръг - "Лудогорец II" - "Витоша" е отложен за 15.XII.

В следващия кръг - 25.II.2017 г.: "Лудогорец II" - "Созопол", "Витоша" - "Царско село", "ЦСКА-София II" - "Несебър", "Ботев" (Глб) - "Банско", "Ботев" (Вр) - "Левски", "Етър" - "Оборище", "Локомотив" - "Спартак", "Поморие" - "Септември".
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