СТАТИСТИКА



"Нефтохимик" 4:0 "Ботев" (Пд) (Божинов 13, Дюлгеров 38, Огнянов 43, Христов 61)



"Славия" 2:0 "Монтана" (Димитров 4, Домовчийски 48)



"Верея" 0:1 "Левски" (Аниете 68)



"Лудогорец" 1:0 "Локомотив" (Пд) (Кафу 34)



"Локомотив" (ГО) 0:0 "ЦСКА-София"

"Черно море" снощи "Дунав"

"Пирин" (Бл) днес "Берое" (17.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 15 1 1 45:15 46 2. "ЛЕВСКИ" 12 4 2 30:10 40 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 9 5 4 25:10 32 4. "ЛОКО" (ПД) 8 5 5 27:22 29 5. "ДУНАВ" 8 4 5 22:16 28 6. "ЧЕРНО МОРЕ 8 4 5 21:17 28 7. "ВЕРЕЯ" 6 4 8 16:24 22 8. "БОТЕВ" 6 3 9 27:35 21 9. "БЕРОЕ" 6 3 8 14:20 21 10. "СЛАВИЯ" 6 2 10 23:29 20 11. "ПИРИН 5 3 9 18:26 18 12. "ЛОКО" (ГО) 4 5 9 13:25 17 13. "НЕФТОХИМИК" 4 3 11 19:31 15 14. "МОНТАНА" 2 2 13 11:31 8

Заб.: Двубоят от XVII кръг "Монтана" - "Лудогорец" е отложен за 12.II.2017 г.



ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола - Жоао Пауло ("Ботев"), Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");

5 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");

4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Амаду Сукуна ("Верея"), Милчо Ангелов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка, Георги Костадинов и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски ("Славия");

3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев, Иван Вълчанов и Венцислав Христов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).



В следващия кръг - 13 декември (вторник), 17.30 ч.: "Монтана" - "Верея" (в Ловеч, по "Диема"); 14 декември (сряда), 13 ч.: "Локо" (Пд) - "Славия" (по "Диема спорт"); от 15.15 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт"); 15 декември (четвъртък), 15 ч.: "Берое" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Ботев" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 16 декември (петък), 14.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").



ВТОРА ЛИГА, XVII КРЪГ



"Банско" 1:3 "Ботев" (Вр) (Цурев 50; Димов 17, Цолев 25, Чаворски 90)



"Спартак" (Пл) 0:1 "Поморие" (Лемперов 48-д)



"Оборище" 2:1 "Локомотив" (Сф) (Тачев 41, 83; Пеев 7-д)



"Левски" (Крл) 2:0 "Етър" (Павлов 19, Игнатидис 68)



"Несебър" 1:1 "Ботев" (Глб) (Яшар 43; Халил 89)



"Созопол" 3:0 "Витоша" (Борисов 25, Тафраджийски 52, Христов 83)



"Септември" (Сф) 2:1 "Лудогорец II"

"Царско село" днес "ЦСКА-София II"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 10 5 2 30:13 35 2. "СЕПТЕМВРИ" 10 5 2 27:13 35 3. "СОЗОПОЛ" 9 5 3 18:8 32 4. "ПОМОРИЕ" 9 3 5 27:21 30 5. "ВИТОША" 7 6 3 18:12 27 6. "НЕСЕБЪР" 7 4 6 23:25 25 7. "ЦСКА-СОФИЯ II" 7 3 6 26:22 24 8. "БОТЕВ" (ВР) 5 7 5 23:19 22 9. "СПАРТАК" 6 3 8 28:28 21 10. "ЛОКОМОТИВ" 5 6 6 23:20 21 11. "ЦАРСКО СЕЛО" 6 3 7 23:24 21 12. "ОБОРИЩЕ" 5 3 9 17:30 18 13. "ЛУДОГОРЕЦ II" 5 3 8 18:20 18 14. "БОТЕВ" (ГЛБ) 4 6 7 15:19 18 15. "БАНСКО" 2 6 9 15:31 12 16. "ЛЕВСКИ" 3 0 14 13:39 9

Заб.: Двубоят от XVI кръг - "Лудогорец II" - "Витоша" е отложен за 15.XII.



В следващия кръг - 25.II.2017 г.: "Лудогорец II" - "Созопол", "Витоша" - "Царско село", "ЦСКА-София II" - "Несебър", "Ботев" (Глб) - "Банско", "Ботев" (Вр) - "Левски", "Етър" - "Оборище", "Локомотив" - "Спартак", "Поморие" - "Септември".

ПЪРВА ЛИГА, ХVIII КРЪГ(Божинов 13, Дюлгеров 38, Огнянов 43, Христов 61)(Димитров 4, Домовчийски 48)(Аниете 68)(Кафу 34)(17.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 72