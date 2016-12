Вдигане на панеГИРИци Мръсни спекулации се ръгат като прът в спиците Hell hath no fury like a woman with a scorned prime-minister фостафка.



Простият народ също може да изказва такива настроения - извадихме от интернет отворено писмо на ББ-любка. Не вярваме някой да дава пари за такива писания, но дори и да е нещо тролско - автентичният народен стил е видим с просто око. (С леки съкращения; оригиналният правопис е съхранен.)



***



Mimi Marinova-Totolakova:



БЪЛГАРИ,



засрамете ако имате все още някакво чувство на обич към родината и в името на родината спрете от трагедията в която изпадна с. Хитрино да спекулирате с нея, да плюете Бойко Борисов и неговият екип.



Браво на Бойко, човек на место!!!!!



Държавник на место!!!



Най после след 70 години има някой, който милее за народа си, прави каквото може, за да изкара страната от тинята в която комунистите я натикаха от 1944 година насам.



За първи път аз се чувствувам българка, която има доверие към управляваща партия.



Браво и на Москов браво и на всички министри и главни секретари на ГЕРБ, те в този тежък момент се показват като истински държавници.



Москов защити достойно бърза помощ и докторите, които рискуват живота си, за да спасят друг живот.



Браво на пожарникарите които също рискуваха живота си, за да бъдат на своят пост и да бъдат в помощ на пострадалите.



Дайте им възможност да си вършат работа, а не да им слагате прът в колелата с мръсните си спекулации. Това значи че вие сте врагове на пострадалите, не на някой друг!!!



Ако съм отвратена от нещо, то е от гнусните нападки.



Вашите усилия да мърсите правителството, защо не ги насочите в помощ на хората от Хитрино? Друго освен да мърсите правителството, да показвате че не сте хора не показвате. Нямате право да се наричате хора, да се наричате българи. Нашият народ е бил винаги предан, в тежки моменти се е обединявал, за да бъде в помощ на нуждаещите сънародници. МЛЪКНЕТЕ.



Ама за да помагаш трябва да имаш чувство за отговорност, а хвърлянето на кал по сайтовете не изисква никакви усилия!!!!



Но явно предателите, престъпните партии, които тъжат че в този момент не са власт, но са виновни за разкапването и ограбването на страната от 1989 г до сега



няма да млъкнат, просто защото сега не стоят в центъра на новините, не могат да си правят реклама колко са човечни и колко правят за народа????



Но в същност само тъжат, че не могат в суматохата да откраднат някой друг милион, даден за пострадалите.



Каквото и грешно да е направил Москов в този момент той заслушава благодарност за това което прави. Отлично изказване по телевизията направи той въпреки гавренето на водещите на Нова тв и задаваните им недостойни въпроси.



Аз точно в този момент слушайки какво говорят и питат така наречените псевдо журналисти как задаваха идиотски въпроси, които никой квалифициран журналист по света не би и помислил да зададе, спекулираха със ситуацията на екипът на правителството се почувствувах обидена и унизена като българка.



Бойко и правителството всеотдайно и качествено е изградил светкавично екип от специалисти, които да бъдат в полза на следствието и най вече на хората в нужда.



Неговото место е там и той е там, а не да дава обяснение на тъпи журналисти. (...)



Защо сега очерняте Бойко, въпреки че той е единственият за 27 години които наистина прави и гради нещо за България. А защо когато комунисти и турци ограбиха оглозгаха страната не реагирахте а си мълчахте или крадяхте заедно с тях!!!



Видни обществени съвести и топжурналисти вече се обърнаха към премиера в оставка да бъде така добър и да поема управлението на държавата, щото положението напечено и само Победителят на кризите ББ може да се справи със ситуацията. Но това са все пак професионални окуражители и нежни умове.