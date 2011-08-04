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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема

13.00 "Славия" - "Монтана"

Диема спорт

15.00 "Верея" - "Левски"

17.30 "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд)

21.00 "Лил" - "Монпелие"

Диема спорт 2

14.30 "Уотфорд" - "Евертън"

17.00 "Арсенал" - "Стоук Сити"

19.30 "Лестър" - "Манчестър Сити"

Нова спорт

18.00 "Бордо" - "Монако"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Волфсбург"

19.30 "Херта" - "Вердер"

Sport+

14.00 "Осасуна" - "Барселона"

21.45 "Реал" (Мадрид) - "Депортиво"

F+

17.15 "Реал Сосиедад" - "Валенсия"



Неделя

Диема спорт 2

12.30 "Созопол" - "Витоша" (Бистрица)

15.00 "Локомотив" (ГО) - "ЦСКА-София"

17.30 "Черно море" - "Дунав"

Диема спорт

14.00 "Челси" - "Уест Бромич"

16.15 "Манчестър Юн" - "Тотнъм"

18.30 "Ливърпул" - "Уест Хем"

21.45 "Пари Сен Жермен" - "Ница"

Нова спорт

14.00 "Дарби Каунти" - "Нотингам Форест"

16.00 "Олимпик" (Лион) - "Рен"

18.00 "Сент Етиен" - "Гинган"

БНТ HD

09.00 Световно клубно първенство, 1/4-финал: "Чонбук Мотърс" (Реп. Корея) - "Америка" (Мексико)

18.45 Световно клубно първенство, 1/4-финал (запис): "Мамелъди Съндаунс" (Южна Африка) - "Кашима Антлърс" (Япония)/"Оуклънд Сити" (Н. Зеландия)

РИНГ БГ

13.30 "Каляри" - "Наполи"

16.00 "Торино" - "Ювентус"

21.45 "Интер" - "Дженоа"

Евроспорт

03.00 Мейджър лийг сокър, финал: "Торонто" - "Сиатъл Саундърс"

Евроспорт 2

16.30 "Борусия" (М) - "Майнц 05"

18.30 "Шалке 04" - "Байер"

F+

17.15 "Селта" - "Севиля"

21.45 "Бетис" - "Атлетик" (Билбао)

Sport+

21.00 "Атлетико Паранензе" - "Фламенго"



Понеделник

Диема спорт

17.30 "Пирин" - "Берое"

bTV Action

13.00 Шампионска лига: Жребий за 1/8-финалите

14.00 Лига Европа: Жребий за 1/16-финалите

Евроспорт 2

21.15 "Щутгарт" - "Хановер"

F+

21.45 "Виляреал" - "Атлетико" (Мадрид)

РИНГ БГ

22.00 "Рома" - "Милан"



Вторник

Диема

17.30 "Монтана" - "Верея"

Диема спорт

21.45 "Борнемут" - "Лестър"

Диема спорт 2

21.45 "Евертън" - "Арсенал"

Нова спорт

21.45 "Норич" - "Астън Вила"



Сряда

Диема спорт

13.00 "Локомотив" (Пд) - "Славия"

15.15 "Лудогорец" - "Черно море"

17.30 "Левски" - "Нефтохимик Бургас"

БНТ HD

12.30 Световно клубно първенство, 1/2-финал: "Атлетико Насионал" (Колумбия)/победител от 1/4-финал

Диема спорт

21.45 "Мидълзбро" - "Ливърпул"

Диема спорт 2

22.00 "Кристъл Палас" - "Манчестър Юн"



Четвъртък

Диема спорт 2

15.00 "Берое" - "Локомотив" (ГО)

17.30 "Ботев" (Пд) - "Пирин"

БНТ HD

12.30 Световно клубно първенство, 1/2-финал: "Чонбук Мотърс" (Реп. Корея)/"Америка" (Мексико) - "Реал" (Испания)



Петък

Диема спорт 2

17.30 "ЦСКА-София" - "Дунав"

Евроспорт 2

21.30 "Хофенхайм" - "Борусия" (Д)

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