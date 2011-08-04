Футболна седмица

Събота
Диема
13.00 "Славия" - "Монтана"
Диема спорт
15.00 "Верея" - "Левски"
17.30 "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд)
21.00 "Лил" - "Монпелие"
Диема спорт 2
14.30 "Уотфорд" - "Евертън"
17.00 "Арсенал" - "Стоук Сити"
19.30 "Лестър" - "Манчестър Сити"
Нова спорт
18.00 "Бордо" - "Монако"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Волфсбург"
19.30 "Херта" - "Вердер"
Sport+
14.00 "Осасуна" - "Барселона"
21.45 "Реал" (Мадрид) - "Депортиво"
F+
17.15 "Реал Сосиедад" - "Валенсия"
Неделя
Диема спорт 2
12.30 "Созопол" - "Витоша" (Бистрица)
15.00 "Локомотив" (ГО) - "ЦСКА-София"
17.30 "Черно море" - "Дунав"
Диема спорт
14.00 "Челси" - "Уест Бромич"
16.15 "Манчестър Юн" - "Тотнъм"
18.30 "Ливърпул" - "Уест Хем"
21.45 "Пари Сен Жермен" - "Ница"
Нова спорт
14.00 "Дарби Каунти" - "Нотингам Форест"
16.00 "Олимпик" (Лион) - "Рен"
18.00 "Сент Етиен" - "Гинган"
БНТ HD
09.00 Световно клубно първенство, 1/4-финал: "Чонбук Мотърс" (Реп. Корея) - "Америка" (Мексико)
18.45 Световно клубно първенство, 1/4-финал (запис): "Мамелъди Съндаунс" (Южна Африка) - "Кашима Антлърс" (Япония)/"Оуклънд Сити" (Н. Зеландия)
РИНГ БГ
13.30 "Каляри" - "Наполи"
16.00 "Торино" - "Ювентус"
21.45 "Интер" - "Дженоа"
Евроспорт
03.00 Мейджър лийг сокър, финал: "Торонто" - "Сиатъл Саундърс"
Евроспорт 2
16.30 "Борусия" (М) - "Майнц 05"
18.30 "Шалке 04" - "Байер"
F+
17.15 "Селта" - "Севиля"
21.45 "Бетис" - "Атлетик" (Билбао)
Sport+
21.00 "Атлетико Паранензе" - "Фламенго"
Понеделник
Диема спорт
17.30 "Пирин" - "Берое"
bTV Action
13.00 Шампионска лига: Жребий за 1/8-финалите
14.00 Лига Европа: Жребий за 1/16-финалите
Евроспорт 2
21.15 "Щутгарт" - "Хановер"
F+
21.45 "Виляреал" - "Атлетико" (Мадрид)
РИНГ БГ
22.00 "Рома" - "Милан"
Вторник
Диема
17.30 "Монтана" - "Верея"
Диема спорт
21.45 "Борнемут" - "Лестър"
Диема спорт 2
21.45 "Евертън" - "Арсенал"
Нова спорт
21.45 "Норич" - "Астън Вила"
Сряда
Диема спорт
13.00 "Локомотив" (Пд) - "Славия"
15.15 "Лудогорец" - "Черно море"
17.30 "Левски" - "Нефтохимик Бургас"
БНТ HD
12.30 Световно клубно първенство, 1/2-финал: "Атлетико Насионал" (Колумбия)/победител от 1/4-финал
Диема спорт
21.45 "Мидълзбро" - "Ливърпул"
Диема спорт 2
22.00 "Кристъл Палас" - "Манчестър Юн"
Четвъртък
Диема спорт 2
15.00 "Берое" - "Локомотив" (ГО)
17.30 "Ботев" (Пд) - "Пирин"
БНТ HD
12.30 Световно клубно първенство, 1/2-финал: "Чонбук Мотърс" (Реп. Корея)/"Америка" (Мексико) - "Реал" (Испания)
Петък
Диема спорт 2
17.30 "ЦСКА-София" - "Дунав"
Евроспорт 2
21.30 "Хофенхайм" - "Борусия" (Д)
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