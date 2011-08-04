ПРОГРАМА

Първа лига



18-и кръг - събота, 13 ч.: "Славия" - "Монтана" (съдия Н. Попов, на ст. "Васил Левски", по "Диема"); от 15 ч. "Верея" - "Левски" (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд) (Н. Йорданов) (по "Диема спорт"); неделя, 15 ч.: "Локомотив" (ГО) - "ЦСКА-София" (Ив. Стоянов, по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Дунав" (Ст. Ставров, в Каварна, по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Пирин" - "Берое" (Г. Кабаков) (по "Диема спорт").







Втора лига



17-и кръг - събота, 14 ч.: "Спартак" (Пл) - "Поморие" (Тих. Алексов), "Оборище" - "Локомотив" (Сф) (Н. Петров), "Левски" (Карл) - "Етър" (Р. Карагерен), "Несебър" - "Ботев" (Глб) (Кал. Кирилов); 11 декември (неделя), 12.30 ч.: "Созопол" - "Витоша" (Вол. Чинков) (по "Диема спорт 2"); от 14 ч.: "Септември" (Сф) - "Лудогорец II" (П. Доровски); 12 декември (понеделник), 14 ч.: "Царско село" - "ЦСКА-София II" (Д. Желязков).







