Самурайска приказка от студио "Лайка" снимка: форум филм Стоп-моушън анимацията на Laika за пореден път е невероятно красива и изпипана.



Зад всяка от творбите им (предишните са "Коралайн и тайната на огледалото", "ПараНорман" и "Кутийковците") стоят хиляди часове работа с кукли и макети и само финална полировка със средствата на съвременните компютърни технологии. Навярно това е причината филмите им да изглеждат толкова различно.



От друга страна - вероятно и заради фантазията на Травис Найт, шеф на студиото, който този път прави творческия си дебют като режисьор.



"Кубо и пътят на самурая" (свободен, но не лош превод на оригиналното Kubo and the Two Strings) черпи очевидно вдъхновение от източната естетика и наследството на Акира Куросава. Героите са въведени като митологични от самото начало - едноокият Кубо и майка му живеят на върха на скала над морето, откъснати от реалното. Денем момчето слиза до селото, за да посвири на струнния инструмент шамисен и да разказва многосерийни истории, чиито персонажи оживяват в хартиена феерия от оригами. Рискът за него е от замръкване - остане ли видим след залез слънце, злият му дядо и две лели ще го отведат.



Разбира се, Кубо свършва белята. Оттук започва приключението и съзряването: героят ще трябва да се отправи на пътешествие в търсене на себе си - и на вълшебните доспехи на своя покоен баща-самурай. Съпътстват го и го закрилят снежна маймуна и воин-бръмбар, които успешно заместват липсващите родители.



