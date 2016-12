През януари пристига голям американски цигулар Носителят на "Грами" Гил Шахам ще свири в зала "България" Елена Георгиева Гил Шахам



Големият цигулар и носител на наградата "Грами" Гил Шахам ще пристигне за първи път у нас догодина и ще свири на българска сцена през януари. Това ще стане с оркестъра на Класик ФМ радио в цикъла "Музиката на Америка". Събитието се организира от агенция "Кантус Фирмус". На 30 януари Шахам излиза на сцената на столичната зала "България", а на диригентския пулт ще бъде Максим Ешкенази. Шахам ще изпълни цигулков концерт от Бетовен, като в програмата също така ще прозвучи Симфония №6 "Пасторална" от виенския класик.Гил Шахам е признат за един от най-брилянтните музиканти на съвременността ни. Критиката и публиката оценяват високо неговата безупречна техника и неповторимо богатство на звука. Цигуларят е концертирал из целия свят и е свирил с повечето водещи световни оркестри и диригенти. У нас ще гостува с уникалната си цигулка Страдивариус "Графиня Полиняк", създадена през 1699 г.Самият Шахам е роден в Урбана, Илинойс през 1971 г. Той се мести със своите родители в Израел, където на седем години започва да учи цигулка в Музикалната академия "Рубин". Цигуларят получава годишна стипендия от Американско-израелската фондация за култура. На 10-годишна възраст дебютира със Симфоничния оркестър на Ерусалим, а година по-късно свири и с Израелската филхармония под диригентството на Зубин Мета. През 1982 г. Шахам печели първа награда на конкурса Claremont в Израел, а след това става студент в Джулиард Скул, където работи с Дороти Дилей и Хио Канг. Световната известност на Шахам идва след 1989 г., когато е поканен да замести внезапно разболелия се Ицхак Пърлман за серия от концерти с Лондонския симфоничен оркестър и диригента Майкъл Тилсън Томас. След този момент той гостува редовно на Нюйоркската филхармония, Берлинската филхармония, Симфоничния оркестър на Торонто, Виенската филхармония, Израелската филхармония, Бостънския симфоничен оркестър, Руския национален оркестър, Академия St. Martin In The Fields, Симфоничния оркестъра на Сан Франциско и много други.Музикантът живее в Ню Йорк със съпругата си цигуларката Адел Антъни и трите им деца. Билетите за концерта на Гил Шахам са на цени от 20 до 60 лв. и са в продажба на касата на "Кантус фирмус" в зала "България".