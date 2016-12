Седмична програма на столичните кина





предпремиера



Rogue one: История от Междузвездни войни,



прожектира се само в четвъртък в Синема сити и Арена







Премиери:



Хищници в мрака,



прожектира се в Синема сити и Арена







Кубо и пътят на самурая,



прожектира се в Синема сити и Арена







Коледно парти,



прожектира се в Синема сити и Арена







Синема сити Парадайз



Фантастични животни и къде да ги намерим 3D 4DX: 16:20, 19:00, 3D: 11:50 (утре и неделя), 14:30, 17:10, 19:45, 21:10, 22:20, Смелата Ваяна 3D 4DX: 11:40 (утре и неделя), 14:00, Rogue one: История от Междузвездни войни, четвъртък 3D 4DX: 19:00, 21:45, 3D: 19:30, 22:15, Подземен свят: Кървави войни, 3D 4DX: 13:00 (утре и неделя), 19:20, 21:40, 3D: 14:20, 16:20, 18:20, 20:15, 22:10, Баш обирджии, 14:50, Доктор Стрейндж, 11:30 (утре и неделя), 13:50, 16:15, 18:40, 21:00, Ад, 21:20, Тролчета, 3D: 14:30, 2D: 11:20 (утре и неделя), 13:20, 15:20, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 12:00 (утре и неделя), Кубо и пътят на самурая, 11:00 (утре и неделя), 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, Смелата Ваяна, 3D: 11:10 (утре и неделя), 13:30, 15:50, 16:30, 18:10, 18:50, 2D: 12:30 (утре и неделя), 14:45, 17:00, 19:30, Счетоводителят, 16:40, 21:50, Щъркели, 12:50 (утре и неделя), Овца или вълк, 12:00 (утре и неделя), Първи контакт, 14:10, 19:10, 21:30, Хищници в мрака, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, Съюзени, 12:10 (утре и неделя), 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Операция Ескобар, 16:50, 21:45, Квакъри, 12:20 (утре и неделя), Лошият дядо Коледа 2, 22:00, Флорънс, 17:20, 19:40, Възражение по съвест, 20:40, Коледно парти, 11:50 (утре и неделя), 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40







Синема сити



Баш обирджии, 22:30, Фантастични животни и къде да ги намерим, 13:10, 15:45, 18:30, 21:10, Доктор Стрейндж, 12:20 (утре и неделя), 16:50, 21:30, Rogue One: История от Междузвездни войни, 19:00, 21:45, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:20 (утре и неделя), Кубо и пътят на самурая, 11:40 (утре и неделя), 13:45, 15:50, 18:00, 20:10, Смелата Ваяна 3D: 11:00 (утре и неделя), 12:30 (утре и неделя), 13:20, 14:50, 15:40, 17:10, 18:00, 19:30, 2D: 11:50 (утре и неделя), 14:10, 16:30, 18:50, Счетоводителят, 13:20, 14:50, 15:40, 17:10, 18:00, Счетоводителят, 21:20, Щъркели, 2D: 11:10 (утре и неделя), Овца или вълк 2D, 12:40 (утре и неделя), Тролчета, 11:30 (утре и неделя), 13:30, 15:30, 17:30, Първи контакт, 13:00, 19:30, 21:50, Хищници в мрака, 14:20, 16:50, 19:10, 21:40, Съюзени, 12:15 (утре и неделя), 14:45, 17:20, 19:50, 22:20, Квакъри, 11:15 (утре и неделя), Флорънс, 14:30, 16:45, 19:00, Възражение по съвест, 21:10, Подземен свят: Кървави войни, 15:20, 17:15, 19:15, 20:20, 21:20, 22:20, Лошият дядо Коледа 2, 14:40, 21:45), Коледно парти, 12:00 (утре и неделя), 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40



Постановка на Метрополитен опера: Любов отдалече, утре 19:55







IMAX



Доктор Стрейндж, 14:10, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:30 (утре и неделя), 16:40, 19:20, 22:00, Rogue one: История от Междузвездни войни, сряда 20:00, четвъртък 20:00, 22:45















Арена De luxe Bulgaria Mall



5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, 15:55, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50,



И още: Rogue one: История от Междузвездни Войни, в четвъртък от 19:00, 20:00, 22:00, 23:00, Смелата Ваяна, английска версия, четвъртък 11:30, Доктор Стрейндж, 21:50, Кубо и пътят на самурая, 11:00, 13:15, 15:30, 17:40, 20:00, Ледена епоха: Големият сблъсък, 11:40, Подземен свят: Кървави войни, 13:30, 15:40, 17:50, 19:50, 22:10, в четвъртък 14:15, 16:45, Първи контакт, 20:45, Смелата Ваяна, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, Счетоводителят, 22:10, Съюзени, 13:50, 16:30, 19:00, 21:30, Тролчета, 11:50, 14:00, Фантастични животни и къде да ги намерим, 12:00, 14:40, 17:30, 20:30, Хищници в мрака, 16:15, 19:15, 21:45







Арена The Mall



Rogue one: История от Междузвездни войни, четвъртък, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, Доктор Стрейндж, 13:15, 16:00, 18:30, Коледно парти, 19:30, 22:00, Кубо и пътят на самурая, 11:30, 13:45, 16:15, 18:40, 20:50, Подземен свят: Кървави войни, 13:40, 15:40, 18:00, 19:40, 20:30, 21:40, 22:40, Първи контакт, 21:30, Смелата Ваяна, 11:10, 12:00, 13:30, 14:20, 15:50, 16:50, 18:20, 19:10, 20:45, Счетоводителят, 21:15, Съюзени, 13:50, 16:30, 19:20, 21:50, Тролчета, 12:45, 15:15, 17:20, Фантастични животни и къде да ги намерим, 12:50, 14:00, 15:30, 16:40, 18:10, 21:00, Хищници в мрака, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30,







Арена Запад



Rogue one: История от Междузвездни войни, четвъртък 19:00, 20:00, 22:00, 23:00, Ад, 20:10, Възражение по съвест, 20:40, Доктор Стрейндж, 13:30, 16:15, 18:45, 21:15, Коледно парти, 14:10, 16:50, 19:20, 21:50, Кубо и пътят на самурая, 12:00, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40, Ледена епоха: Големият сблъсък, 13:00, Лошият Дядо Коледа 2, 15:00, 22:20, Операция Ескобар, 22:40, Подземен свят: Кървави войни, 13:30, 14:20, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, Първи контакт, 17:20, 19:50, Смелата Ваяна, 11:00, 11:40, 12:40, 13:20, 14:10, 15:10, 15:50, 16:40, 17:45, 18:15, 19:00, Счетоводителят, 20:15, утре 21:20, Съюзени, 14:30, 17:10, 19:45, 22:15, Тролчета, 11:30, 12:20, 14:00, 16:00, 18:00, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:10, 12:10, 13:50, 15:10, 16:50, 17:50, 19:45, 20:40, 21:20, 22:30,Флорънс, 15:45, 18:15, 21:00, Хищници в мрака, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30



Арена Младост



Rogue one: История от Междузвездни войни, четвъртък IMAX: 20:00, 23:00, 3D: 19:00, 22:00, Ад, 19:30, Възражение по съвест, 21:50, Доктор Стрейндж, IMAX 3D: 18:45, 3D: 17:00, 19:45, 22:10, Коледно парти, 13:15, 16:00, 18:40, 21:00, Кубо и пътят на самурая, 12:00, 14:30, 16:50, 19:00, 21:15, Ледена епоха: Големият сблъсък, 13:50, Лошият Дядо Коледа 2, 22:20, Подземен свят: Кървави войни, 13:30 (утре и неделя), 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, :30, 16:30, 17:30, 18:30, Първи контакт, 14:30 (утре и неделя), 17:15, 19:45, 22:15, Смелата Ваяна, 11:00, 11:45, 13:20, 14:10, 15:45, 16:40, 18:10, 20:40, Счетоводителят, 20:30, Съюзени, 14:10, 16:45, 19:20, 22:00, Тролчета, 11:20 (утре), 12:20, 13:45, 14:20, 16:10, Фантастични животни и къде да ги намерим IMAX 3D: 15:45, 21:15, 3D: 16:20, 19:00, 20:20, 22:00, утре 13:40, 16:20, 18:20, 21:00, 22:00, Флорънс, 15:00, 16:30, 17:45, Хищници в мрака, 14:00, 16:45, 19:15, 21:40



Анастасия, балет от Ковънт Гардън с участието на Наталия Осипова, сряда 19:00



Павароти и приятели, специален концерт с участието на Марая Кери, Бон Джоуви и др. утре 19:00,