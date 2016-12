Прелет над печата

Българи-юнаци!

Четем родни вестници и току ни напъне да викнем: "Българи-юнаци!" Ей го "Стандарт". Украсил първата си страница с голяма снимка, плюс заглавие "Лудогорец" покори три върха" и подзаглавие "Арсенал" се поклони: Thank you, българи". Към снимката - пояснителен текст: "Козмин Моци (румънец - бел. ред.) е гушнал автора на първия гол за "Лудогорец" срещу ПСЖ Върджил Мисиджан (холандец - бел. ред.)". До тях се е ухилил Марселиньо (бразилец с български паспорт). Как да не изпаднеш в патриотичен възторг от българските успехи и да не речеш като "Арсенал": "Thank you, българи". "Лудогорец" е отбор с картотекирани 27 чужденци, в който редовно играят трима етнически българи. Заслужават благодарности.



Не само футболистите, но и журналистите се борят за равенство и братство между народите. "24 часа" е изпаднал във възторг от демографските процеси в родината и е вдигнал над главата си като плакат на митинг голямо заглавие: "Демографско равенство - 29 000 българи напускат България, 25 000 руснаци, турци и сирийци се заселват". Балансът бил установен през 2015 г., за която след време историята ще пише, че е годината, сложила точка на демографската криза в България. Вече можем да кажем на младите: като не ви харесва България - друм! Два милиона са напуснали от зората на демокрацията, два милиона ще приемем. Ако ще осем милиона да напуснат, тая земя пуста няма да остане. Хиляди години тук са живели разни народи отпреди българите. И след тях ще има кой да живее.



Природата и обществото не търпят празни пространства. "Труд" се опитва да ни плаши с тревожното заглавие "МВР се топи, полицията изчезва", като добавя и предупредително подзаглавие "Спонтанният протест на служителите на реда е неизбежен". Брей, че страшно! При бюджет за 2017 г. от милиард и двеста милиона (100 милиона допълнително) дали няма да се намерят кандидати да го харчат? Ще се намерят, ако ще и от чужбина да дойдат.