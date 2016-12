Седалище на деня Яката ду*ара: кръгла манастирска трапеза Прочутата хотентотка Баартман.



Социалните мрежи се възпалиха и кипнаха първо на почва Издислав и Фики Стораро, сега естетите и меломаниаците анализират Гери-Никол и новата й песен. Стръвта, на която кълват възмутените и вдъхновените, е рефренът: "яката дупара - кой ще я бара?"



Общо взето на Шопенхауер му е все тая, ама само Шопенхауер ли е естет на тоя свят? Едно магаре ли се казва Марко? И ний сме естети, и ний сме гледали на Ким Кардашиян дупарата!



***



Неслучайно на български основният офис на една компания се нарича седалище; и по-рядко - главен офис. У нас е по-важно да имаш дупара, нежели глава. Това е видимо и при други идиоми. На английски се казва - "трябва да имаш черва за еди-какво си" (to have guts); на български за същото казваме - "трябва да имаш дупе" (или евентуално топки). В дупарата сме куражлии!



***



Българо-македонският фолклор пази различни бивалици и небивалици с такава постройка: една работа се върши или с пари, или с дупара; пари нема - действайте.



***



В днешно време обаче има лидери едновременно с голяма и щедра дупара, но и приказно богати. От двете страни на един шпигел имаме две прекрасни корпулентни дупари. И не са стиснати - особено едната! Много обича да дава. На народа дава, но и на заслужили дупари дава - предимно обществени поръчки.



***



Благоразумието и прагматизмът ни учат: ако искаш мира, стой си на дупарата и кротувай! Но един неблагодарен дупарин пиян на мотика изрече непристойни и клеветнически думи за приключенията на Голямата дупара в Симитли.



***



Напънала се планината и родила мишка. Напънала се дупарата...



***



Дянков щеше да пляска дупарата на руската мечка. В действителност отиде и целуна пръстена, с извинение - влезе в управлението на голяма руска банка и икономически институт. На това му се вика дупара с две лица, казано на изящен език - това е стилът на Двуликия Анус.



***



И Христо Ботев е писал за Musculus gluteus maximus, но с ето такива възрожденски думи:



"Отзад кир Михалаки беше някак по-деликатен: вратът му - като талията на свинята, гърбът - като табашки кош, а под гърба - кръгла манастирска трапеза."







