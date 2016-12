Дискозвездите на 80-те идват за общ концерт Си Си Кеч, Сандра и Саманта Фокс за пръв път ще излязат на една сцена Сандра



"Арена Армеец"







Звездите на евродиското от 80-те и 90-те години ще покажат, че още мърдат в столичната зала "Арена Армеец" напролет. Си Си Кеч, Сандра и Саманта Фокс за пръв път ще застанат на една сцена, за да припомнят отминалата слава.



Някогашните секссимволи на попсцената ще бъдат гости на първия концерт от поредицата Hits Only, която е поредният опит да се капитализира носталгията у феновете. Hits Only не си поставя стилови граници, а следва един единствен принцип - хитове, хитове и пак хитове от всеки жанр и епоха.



Си Си Кеч, с истинско име Катерина Мюлер, започва да пее още от дете. Пробива през 1985 г. със сингъла I Can Lose My Heart Tonight. На върха я изстрелва съвместната й работа с Дитер Болен (от "Модърн токинг") и хитове като Cause You Are Young, Strangers By Night, Heartbreak Hotel.



Сандра Ан Лауер, известна само с първото си име, е една от големите звезда на 80-те, когато всички знаят наизуст хитовете й (I'll Never Be) Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Everlasting Love, Secret Land, Hiroshima и Don't Be Aggressive. Дискографията й включва 16 албума, а в по-късни години тя е и гласът в песните на "Енигма" - проект на нейния вече бивш съпруг Майкъл Крету.



Саманта Фокс, която красеше кабината на всеки тираджия и шофьор на автобус, се прочу не само с пищна гръдна обиколка, но и с хита Touch Me (I Want Your Body), който стана №1 в 17 държави през 1986 г. Издала е 8 албума и е първата британска певица с три хита в американския топ 20.



Събитието се организира от Keen Acts, а билетите са на промоционални цени 35 и 45 лв. (по-късно 50 и 60 лв.) в мрежата на "Ивентим".







Саманта Фокс Си Си Кеч 61 29 април 2017 г.,"Арена Армеец"Звездите на евродиското от 80-те и 90-те години ще покажат, че още мърдат в столичната зала "Арена Армеец" напролет. Си Си Кеч, Сандра и Саманта Фокс за пръв път ще застанат на една сцена, за да припомнят отминалата слава.Някогашните секссимволи на попсцената ще бъдат гости на първия концерт от поредицата Hits Only, която е поредният опит да се капитализира носталгията у феновете. Hits Only не си поставя стилови граници, а следва един единствен принцип - хитове, хитове и пак хитове от всеки жанр и епоха.Си Си Кеч, с истинско име Катерина Мюлер, започва да пее още от дете. Пробива през 1985 г. със сингъла I Can Lose My Heart Tonight. На върха я изстрелва съвместната й работа с Дитер Болен (от "Модърн токинг") и хитове като Cause You Are Young, Strangers By Night, Heartbreak Hotel.Сандра Ан Лауер, известна само с първото си име, е една от големите звезда на 80-те, когато всички знаят наизуст хитовете й (I'll Never Be) Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Everlasting Love, Secret Land, Hiroshima и Don't Be Aggressive. Дискографията й включва 16 албума, а в по-късни години тя е и гласът в песните на "Енигма" - проект на нейния вече бивш съпруг Майкъл Крету.Саманта Фокс, която красеше кабината на всеки тираджия и шофьор на автобус, се прочу не само с пищна гръдна обиколка, но и с хита Touch Me (I Want Your Body), който стана №1 в 17 държави през 1986 г. Издала е 8 албума и е първата британска певица с три хита в американския топ 20.Събитието се организира от Keen Acts, а билетите са на промоционални цени 35 и 45 лв. (по-късно 50 и 60 лв.) в мрежата на "Ивентим".