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Бежанци на бунт в лагера в Харманли 24.11.2016г, Иван Атанасов - "Сакар нюз"
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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХVII КРЪГ

"Ботев" (Пд)2:1"Верея"
(Неделев 19-д, Пауло 74; Цветанов 77)

"Монтана"17.XII"Лудогорец"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"141144:1543
2. "ЛЕВСКИ"114229:1037
3. "ЦСКА-СОФИЯ"94425:1031
4. "ЛОКО" (ПД)85427:2129
5. "ДУНАВ"84522:1628
6. "ЧЕРНО МОРЕ84521:1728
7. "ВЕРЕЯ"64716:2322
8. "БОТЕВ"63827:3121
9. "БЕРОЕ"63814:2021
10. "ПИРИН53918:2618
11. "СЛАВИЯ"521021:2917
12. "ЛОКО" (ГО)44913:2516
13. "НЕФТОХИМИК"331115:3112
14. "МОНТАНА"221211:298

ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
7 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
6 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");
5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Дани Кики ("Локо", Пд), Момчил Цветанов ("Верея");
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Амаду Сукуна ("Верея"), Густаво Кулма и Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София").

В следващия кръг - 9 декември (петък), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); 10 декември (събота), 13 ч.: "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски", по "Диема"); от 15 ч. "Верея" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); 11 декември (неделя), 15 ч.: "Локо" (ГО) - "ЦСКА-София" (в Пловдив, по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Дунав" (в Каварна, по "Диема спорт 2"); 12 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема спорт").
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