СТАТИСТИКА



"Ботев" (Пд) 2:1 "Верея" (Неделев 19-д, Пауло 74; Цветанов 77)



"Монтана" 17.XII "Лудогорец"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 14 1 1 44:15 43 2. "ЛЕВСКИ" 11 4 2 29:10 37 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 9 4 4 25:10 31 4. "ЛОКО" (ПД) 8 5 4 27:21 29 5. "ДУНАВ" 8 4 5 22:16 28 6. "ЧЕРНО МОРЕ 8 4 5 21:17 28 7. "ВЕРЕЯ" 6 4 7 16:23 22 8. "БОТЕВ" 6 3 8 27:31 21 9. "БЕРОЕ" 6 3 8 14:20 21 10. "ПИРИН 5 3 9 18:26 18 11. "СЛАВИЯ" 5 2 10 21:29 17 12. "ЛОКО" (ГО) 4 4 9 13:25 16 13. "НЕФТОХИМИК" 3 3 11 15:31 12 14. "МОНТАНА" 2 2 12 11:29 8

ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");

7 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");

6 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");

5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Дани Кики ("Локо", Пд), Момчил Цветанов ("Верея");

4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Амаду Сукуна ("Верея"), Густаво Кулма и Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София").



В следващия кръг - 9 декември (петък), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); 10 декември (събота), 13 ч.: "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски", по "Диема"); от 15 ч. "Верея" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); 11 декември (неделя), 15 ч.: "Локо" (ГО) - "ЦСКА-София" (в Пловдив, по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Дунав" (в Каварна, по "Диема спорт 2"); 12 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема спорт").

ПЪРВА ЛИГА, ХVII КРЪГ(Неделев 19-д, Пауло 74; Цветанов 77)КЛАСИРАНЕ 47