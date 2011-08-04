:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Специализираната прокуратура няма данни
Не е вярно, заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев. Бъчварова: Ще има три площадки
АНКЕТА
Трябва ли да бъде съставено ново правителство в рамките на този парламент?
Не, време е за избори
Да, стига нестабилност
Нямам мнение
Резултати
Бежанци на бунт в лагера в Харманли 24.11.2016г, Иван Атанасов - "Сакар нюз"
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 307,481,354
Активни 1,689
Страници 133,024
За един ден 1,302,066
СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХVII КРЪГ

"ЦСКА-София"2:0"Пирин" (Бл)
(Йорданов 12, Ангелов 90)

"Ботев" (Пд)снощи"Верея"

"Монтана"17.XII"Лудогорец"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"141144:1543
2. "ЛЕВСКИ"114229:1037
3. "ЦСКА-СОФИЯ"94425:1031
4. "ЛОКО" (ПД)85427:2129
5. "ДУНАВ"84522:1628
6. "ЧЕРНО МОРЕ84521:1728
7. "ВЕРЕЯ"64615:2122
8. "БЕРОЕ"63814:2021
9. "БОТЕВ"53825:3018
10. "ПИРИН53918:2618
11. "СЛАВИЯ"521021:2917
12. "ЛОКО" (ГО)44913:2516
13. "НЕФТОХИМИК"331115:3112
14. "МОНТАНА"221211:298

ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
7 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");
6 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Дани Кики ("Локо", Пд);
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Момчил Цветанов и Амаду Сукуна ("Верея"), Густаво Кулма и Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София").

В следващия кръг - 9 декември (петък), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); 10 декември (събота), 13 ч.: "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски", по "Диема"); от 15 ч. "Верея" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); 11 декември (неделя), 15 ч.: "Локо" (ГО) - "ЦСКА-София" (в Пловдив, по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Дунав" (в Каварна, по "Диема спорт 2"); 12 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема спорт").

ВТОРА ЛИГА, XVI КРЪГ

"ЦСКА-София II"0:1"Созопол"
(Тафраджийски 23)

"Септември" (Сф)3:3"Спартак" (Пл)
(Купенов 37, Аджов 77, Пехливанов 89; Долапчиев 20, Петров 45, Христов 85)

"Лудогорец II"15.XII"Витоша"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"105130:1135
2. "СЕПТЕМВРИ"95225:1232
3. "СОЗОПОЛ"85315:829
4. "ВИТОША"76218:927
5. "ПОМОРИЕ"83526:2127
6. "ЦСКА-СОФИЯ II"73626:2224
7. "НЕСЕБЪР"73622:2424
8. "СПАРТАК"63728:2721
9. "ЛОКОМОТИВ"56522:1821
10. "ЦАРСКО СЕЛО"63723:2421
11. "БОТЕВ" (ВР)47520:1819
12. "ЛУДОГОРЕЦ II"53717:1818
13. "БОТЕВ" (ГЛБ)45714:1817
14. "ОБОРИЩЕ"43915:2915
15. "БАНСКО"26814:2812
16. "ЛЕВСКИ"201411:396

В следващия кръг - 10 декември (събота), 14 ч.: "Спартак" - "Поморие", "Оборище" - "Локомотив", "Левски" - "Етър", "Банско" - "Ботев" (Вр), "Несебър" - "Ботев" (Глб); 11 декември (неделя), 12.30 ч.: "Созопол" - "Витоша" (по "Диема спорт 2"); от 14 ч.: "Септември" - "Лудогорец II"; 12 декември (понеделник), 14 ч.: "Царско село" - "ЦСКА-София II".
42
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД