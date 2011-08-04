СТАТИСТИКА



"ЦСКА-София" 2:0 "Пирин" (Бл) (Йорданов 12, Ангелов 90)



"Ботев" (Пд) снощи "Верея"

"Монтана" 17.XII "Лудогорец"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 14 1 1 44:15 43 2. "ЛЕВСКИ" 11 4 2 29:10 37 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 9 4 4 25:10 31 4. "ЛОКО" (ПД) 8 5 4 27:21 29 5. "ДУНАВ" 8 4 5 22:16 28 6. "ЧЕРНО МОРЕ 8 4 5 21:17 28 7. "ВЕРЕЯ" 6 4 6 15:21 22 8. "БЕРОЕ" 6 3 8 14:20 21 9. "БОТЕВ" 5 3 8 25:30 18 10. "ПИРИН 5 3 9 18:26 18 11. "СЛАВИЯ" 5 2 10 21:29 17 12. "ЛОКО" (ГО) 4 4 9 13:25 16 13. "НЕФТОХИМИК" 3 3 11 15:31 12 14. "МОНТАНА" 2 2 12 11:29 8

ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Жоао Пауло ("Ботев");

7 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");

6 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");

5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Дани Кики ("Локо", Пд);

4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Момчил Цветанов и Амаду Сукуна ("Верея"), Густаво Кулма и Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Преслав Йорданов ("ЦСКА-София").



В следващия кръг - 9 декември (петък), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); 10 декември (събота), 13 ч.: "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски", по "Диема"); от 15 ч. "Верея" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); 11 декември (неделя), 15 ч.: "Локо" (ГО) - "ЦСКА-София" (в Пловдив, по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Дунав" (в Каварна, по "Диема спорт 2"); 12 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема спорт").



ВТОРА ЛИГА, XVI КРЪГ



"ЦСКА-София II" 0:1 "Созопол" (Тафраджийски 23)



"Септември" (Сф) 3:3 "Спартак" (Пл) (Купенов 37, Аджов 77, Пехливанов 89; Долапчиев 20, Петров 45, Христов 85)



"Лудогорец II" 15.XII "Витоша"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 10 5 1 30:11 35 2. "СЕПТЕМВРИ" 9 5 2 25:12 32 3. "СОЗОПОЛ" 8 5 3 15:8 29 4. "ВИТОША" 7 6 2 18:9 27 5. "ПОМОРИЕ" 8 3 5 26:21 27 6. "ЦСКА-СОФИЯ II" 7 3 6 26:22 24 7. "НЕСЕБЪР" 7 3 6 22:24 24 8. "СПАРТАК" 6 3 7 28:27 21 9. "ЛОКОМОТИВ" 5 6 5 22:18 21 10. "ЦАРСКО СЕЛО" 6 3 7 23:24 21 11. "БОТЕВ" (ВР) 4 7 5 20:18 19 12. "ЛУДОГОРЕЦ II" 5 3 7 17:18 18 13. "БОТЕВ" (ГЛБ) 4 5 7 14:18 17 14. "ОБОРИЩЕ" 4 3 9 15:29 15 15. "БАНСКО" 2 6 8 14:28 12 16. "ЛЕВСКИ" 2 0 14 11:39 6

В следващия кръг - 10 декември (събота), 14 ч.: "Спартак" - "Поморие", "Оборище" - "Локомотив", "Левски" - "Етър", "Банско" - "Ботев" (Вр), "Несебър" - "Ботев" (Глб); 11 декември (неделя), 12.30 ч.: "Созопол" - "Витоша" (по "Диема спорт 2"); от 14 ч.: "Септември" - "Лудогорец II"; 12 декември (понеделник), 14 ч.: "Царско село" - "ЦСКА-София II".

ПЪРВА ЛИГА, ХVII КРЪГ(Йорданов 12, Ангелов 90)КЛАСИРАНЕ 42