Басня на кокоши крака Как Фики накърми Издислав, Митоди и дървениците Иво Балев ***

"Училището по драматургия към Йейлския университет в САЩ представя мюзикъл Bulgaria! Revolt!, вдъхновен от поемата "Септември"

"Използването на комунистически символи е престъпление"

"Фики Стораро създаде Is this Love"

Из информационния поток в новинарските и социалните мрежи

***

Фики Стораро е един от най-популярните изпълнители в България, но също така фитнес маниак с гинекомастия и слаби крака. Пояснението е за хората извън спорта - краката на Фики Стораро са обект на критика и подигравки от всеки, който се счита малко от малко компетентен в боди билдинга. Затова пък на гърдите има гинекомастия. Гинека на гръцки е жена. Мастия означава улично куче или улична жена. Но всичко това няма никакво значение, когато Издислав трябва да се накърми.

***

Фики пътуваше във влака от столичния квартал "Дървеница" за Мездра и кърмеше Издислав, припявайки песничка с нежното му име: Oh, is this love?! Не се пропивай, сине... "

Служители на железниците направиха забележка на кърмача, че извършва непристойни действия на публично място. Фики вдигна децибелите и служителите се изнизаха по други купета и вагони.

Така България се размина с още една фейсбук кампания за свобода на кърмачките.

***

Фики накърми Издислав, целуна го с тлъстите си бърни, приспа го и се зае да разширява общата си култура.

Зачете се в поемата "Септември", подарък от баща му. Бързо се умори и заспа с книгата на лицето. А на корицата - ярка червена звезда.

В купето нахлу кондукторът Митоди и се опита да грабне книгата с престъпния символ от ръцете на спящия Фики.

Фики скочи и бързо си възвърна културното наследство:

- Като са ми слаби краката, не значи, че някакви параноици трябва да ми отнемат вещите! - викна той, като да не беше спал преди миг. - Аргх, не мога да спя от рефлекси, Митоди! Защо ми дърпаш книгата?

- Защото чрез нея се експонира криминален символ на мракобесен режим. Ти си малко момче, не знаеш... Не знаеш например, че при оня режим практически нямаше чалга! Знаеш ли какво щеше да работиш, ако не бяхме демонтирали системата?

Фики даде вид, че се замисля - и не че наистина мислеше, обаче се сети за нещо от новините.

- Щях да емигрирам в Йейл! - викна Фики. - Щях да участвам в мюзикъла Bulgaria! Revolt!

Издислав се събуди и ревна, Фики размаха ръце неконтролирано и без да иска, катурна Митоди, наизлязоха дървениците и изнесоха тържествено безчувственото тяло на кондуктора.

***

- Татко, може ли да ти седна в скута?

- Не може, Издиславчо, слаби са ми краката!



