Българите искат по-ниски данъци Хората смятат, че държавата прахосва парите им Калоян Правов, Еkip.bg Юлиан Войнов



Малко над половината от участниците в проучването смятат, че данъчната система задълбочава икономическото неравенство. На второ място по размер (22.7%) остава групата, която смята, че данъчната система не внася промени в разпределението на доходите. Интересно е да се отбележи, че сравнително голям дял от анкетираните (20.7%) не могат да преценят какви са ефектите от данъчната система върху доходите им.



Общественото неразбиране по тази тема вероятно се дължи на продължаващото упорство от страна на политици, държавни служители и множество икономисти да не разглеждат задължителните вноски като данък. Популярният мит, който изглежда се възприема от повечето граждани, е, че всички плащаме много ниски данъци (само 10%) върху доходите си. Реалността, разбира се, е друга - от заплатата на работещите се удържат близо 30% по различни направления.



Всъщност работещите и работодателите си поделят бремето, което се дължи най-вече на задължителните осигурителни плащания, които са длъжни да внасят. Именно поради наличието на тези плащания българската данъчно-осигурителна система по-скоро допринася за намаляването на икономическото неравенство. На практика работещите, които внасят пари в НОИ и НЗОК, субсидират по-бедните, които средностатистически се възползват от услугите на здравната и социалноосигурителната система по-често. Въпреки това само 5.9% от анкетираните са на мнение, че данъчната система намалява неравенството.







Българите смятат, че държавата прахосва парите им







Огромното мнозинство от българите смятат, че държавата хвърля парите на данъкоплатеца на вятъра. Близо три четвърти от анкетираните са съгласни с твърдението, че правителството пилее парите, които събира от данъци. Същото толкова хора смятат, че услугите, които получават, струват по-малко от данъците, които плащат.



Решението на този проблем, което намира най-висока обществена подкрепа, е засиленият граждански контрол над публичните разходи. Това включва пряката (законова) намеса на гражданите при вземането на решения за харченето на публични средства. Тази мярка се ползва с подкрепата на 53.8% от участвалите в проучването. Въпреки това почти всички анкетирани (94.5%) не са се възползвали от съществуващите инструменти за гражданско участие и мнозинството (69.9%) не биха желали да го направят.



Това подчертава добре познатия проблем с демократичното гражданско участие и обществен контрол над държавни институции. Подобен контрол би постигнал целите си само ако мнозинството от гражданите са готови да вложат време и енергия в активен и целенасочен контрол над държавата. Ясно е, че повечето хора са фокусирани върху преследването на лични цели - кариера, семейство и прочие. В този смисъл неучастието и нежеланието за участие са логични явления. При така създалата се ситуация (хем желание за промяна, хем нежелание за участие) се сблъскваме с потенциално сериозен проблем. Ако се приложат тези популярни мерки за контрол и липсва инициатива от страна на гражданите, крайният резултат ще бъде контрол над публичните финанси от страна на относително малка група добре организирани граждански лобита, което увеличава корупционния риск неимоверно.







Българите искат по-ниски данъци







Близо 70% от българските граждани смятат, че данъчната тежест в България е твърде голяма. Действително данъчното бреме, което варира между 40 и 50%, вероятно е почти непосилно за повечето хора, особено като се има предвид качеството на публичните услуги, които държавата предоставя. Този факт, както и сравнително малкият брой работещи (2 075 658 за 2014 г.) допълнително засилват повсеместното недоволство от размера на ставките. Любопитното е, че паралелно с намаляването на размера на данъците повечето хора подкрепят преструктурирането на данъчната система.



Изглежда основният обществен импулс е бизнесът и по-заможните хора да поемат по-голяма част от данъчната тежест в полза на бедните. Затварянето на законовите "вратички" за избягване на данъчното облагане, ограниченията върху търговията с офшорни зони и прогресивното данъчно облагане бележат съответно 78.6 %, 63.8% и 48.3% подкрепа. Редно е да се отбележи, че в обществения дебат доминират само позитивните ефекти от тези мерки, като отрицателните рядко биват споменавани или разглеждани в дълбочина. Връщането на прогресивното облагане е особено вредна мярка, тъй като би дало изключително лош сигнал на инвеститорите, карайки ги да изнесат работните си места от България. От което в крайна сметка биха пострадали най-бедните и нискоквалифицирани работници.



Изглежда, че има обществено







желание за дълбока и смислена реформа на данъчната система







Настроението на гражданите предполага изготвянето на три типа политики.



Първо. Политики, ориентирани към стимулирането на свободната пазарна инициатива и увеличаване на доходите на гражданите чрез сериозното намаляване на данъчното бреме. Следва да се подходи сериозно към преструктурирането на НОИ и НЗОК, тъй като вноските към тези институции добавят много към данъчната тежест, а добра услуга в замяна не се предлага.



Второ. Политики за подобряването на ефективността на публични разходи чрез включването на гражданите в процеса на взимане на решения. Това обаче е реалистично и постижимо само през призмата на децентрализацията и увеличаването на ролята на общините при взимането на решения. Златно правилно в публичните финанси е, че по-малките административни единици харчат парите на данъкоплатците по-ефективно и по-прозрачно. Към това можем да добавим и факта, че гражданският контрол ще остане поверен в ръцете на прекалено малка група представители, ако се запази сегашната философия на централизирано провеждане на фискални политики. Не на последно място създаването на условия за данъчна конкуренция между отделни български общини би подпомогнало икономическия растеж.



Трето. Политики за промяната на структурата на данъчното облагане. Приоритетът тук би следвало да бъде балансът между интересите на гражданите и на бизнеса, като стремежът е едновременно да бъде намалено бремето върху бедните и да бъде запазено конкурентното предимство на България като привлекателна данъчна дестинация за бизнеса. Последното, разбира се, изключва налагането на ограничения върху офшорните зони поради структурата на световната икономика. Въпреки това тези цели биха могли да бъдат постигнати чрез намаляването или премахването на ДДС върху базови стоки и услуги като храна, медикаменти и комунални услуги.



Независимо каква комбинация от тези политики смятате за сполучлива, едно е сигурно - българските граждани имат силно желание за по-малка и по-различна намеса на държавата при преразпределението на доходите. Не вдигайте налозите, дайте шанс на модерната икономика! Заигравките на партии и политици на тема "десятъкът е несправедлив" бутат фундамента на българския бизнес и може да имат изключително негативни последици Юлиан Войнов



България има шанс да се превърне в една от най-динамично развиващите се европейски държави благодарение на високотехнологичните сектори като компютърните технологии и аутсорсинг услугите. Тези сектори формират все още малка част от БВП на страната, но отбелязват забележителни ръстове, достигащи до 30% годишно. Не е далеч моментът, когато секторите, внедряващи високотехнологични компютризирани и автоматизирани технологии и предлагащи модерни аутсорсинг услуги, ще се превърнат в структуроопределящи за българската икономика и ще изпреварят дори туризма. Те, за разлика от много други сектори и отрасли, привличат и задържат в България високообразовани специалисти, като им предлагат високо и конкурентно заплащане. Де факто средната заплата в тези сектори е значително над средната за страната, като в IT сегмента надхвърля 1600 лв.



Потенциалът на българския IT сектор е международно признат. Чуждестранните посолства в България непрекъснато докладват на своите правителства за развитието на този сектор в страната, изтъквайки значителния брой световни компании, изградили развойни центрове тук, както и установилите се пазарни предимства. Същевременно международни аналитични и консултантски центрове и компании като Световния икономически форум, Economist Intelligence Unit, A.T.Kearney и много други неизменно







поставят България в челните места на своите класации







за качество на IT инфраструктурата, за качеството на предлаганите аутсорсинг дейности и услуги. Ето само няколко признания:



Базираната във Вашингтон компания Clutch, фокусирана върху IT пазара, поставя България на 5-а позиция в света като топ аутсорсинг дестинация и на 1-во място в Източна Европа за установяване на бизнес операции.



В своя 2016 Global Services Location Index™ A.T. Kearney поставя България на 12-о място в света и на 2-ро място в Източна Европа по отношение на предоставянето на аутсорсинг услуги, включително IT поддръжка и call центрове. За съжаление, в сравнение с предишната класация България отстъпва лидерската си позиция в Източна Европа на Полша. Причините за това отстъпление са две: увеличаване на разходите на компаниите за издръжка, най-вече за персонал, което, от една страна, се дължи на огромната конкуренция в сектора за високообразовани специалисти, а от друга - на неблагоприятния трудов пазар в страната.



За 2015 г. данъчните плащания, като дял от оперативните приходи на аутсорсинг компаниите, са били почти два пъти по-високи спрямо всички останали компании в страната и почти три пъти повече спрямо 100-те най-големи български фирми. Същевременно разходите за заплати и възнаграждения се увеличават пропорционално с приходите на фирмите в сектора, а разходите за социални осигуровки почти са се удвоили спрямо 2011 г. и се очаква да се удвоят още веднъж през 2020 г., достигайки 8.74% от всички разходи.



Високотехнологичните компании имат принос за икономическия ръст на България. Те са концентрирани основно в София и Пловдив, но имат сериозно присъствие също така във Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Русе и Благоевград. IT и аутсорсинг компаниите привличат сериозни чуждестранни инвестиции. 44% от тях имат чуждестранна собственост, основно от Великобритания, Холандия, САЩ и Германия. IT и аутсорсинг компаниите се превръщат за България в онази бяла лястовица, която може да доведе до обръщане на общата тенденция на свиване на инвестициите, да прекрати изтичането на висококвалифицирани експерти, да окаже ползотворно влияние върху реформирането на образователната система, да доведе до цялостно подобрение на бизнес средата в България.



Global Competitive Index на Световния икономически форум за 2016-2017 г. ясно показва







в кои области България е наистина силно конкурентоспособна







В общото класиране страната ни е 69-а от 139 сравнявани държави. Но има пет показателя, по които България заема водещи позиции: високоскоростен интернет; брой процедури за стартиране на бизнес; грамотност на възрастното население; достъп до висше образование (става въпрос за достъп, а не за качество); обща данъчна тежест.



Очевидно е, че привлекателността на България за бизнесите, свързани с IT и аутсорсинг, се гради на бърз интернет, сравнително добра образованост и ниска данъчна тежест.



В продължение на години различни държавни ръководители и институции при своите многобройни срещи навън се опитваха и продължават да опитват да убеждават чуждестранните инвеститори да инвестират в България, изтъквайки три основни характеристики на бизнес средата в държавата - добро географско местоположение, добре образовано население, ниски разходи за труд и ниско данъчно бреме.



Да, това са основните характеристики на съвременна България. И да, немалко инвеститори чуха тези анонси и решиха да инвестират в България. Изброените по-горе предимства и сега могат да се видят на сайта на Българската агенция за инвестиции, като корпоративният данък и данъкът върху личните доходи от 10% са поставени на първите две места в частта "Най-благоприятни данъци в ЕС".



Част от тези, които повярваха на анонсите, създадоха успешни бизнеси и вложиха сериозни инвестиции у нас. Направиха го с вярата, че въпреки политическите турбуленции и въпреки всички проблеми, за които България е критикувана или съветвана от страна на ЕК и Европейския съвет, базовата финансова и бизнес инфраструктура няма да бъде променена.



Ето защо идеите на някои партии и политици за промяна и увеличаване на данъчното бреме в България будят недоумение. Непонятно е как може с лека ръка да се посяга на фундамента, върху който е изграден българският бизнес - фундамент, поставен преди 8 години с въвеждането на плоския данък и с провеждането на благоприятни за бизнеса промени в осигурителната система.



Самото говорене за увеличаване на данъци ще доведе до спиране и отлив на инвестиции, от които страната се нуждае. А ефективно увеличаване на данъчната тежест, и то по този драстичен начин, който БСП предлага, би унищожило конкурентното предимство на българския бизнес, но особено негативно би се отразило на тези компании, които се съревновават на глобалния пазар, които работят главно за износ и които са силно чувствителни към всяка промяна в бизнес средата. Почти сигурно е, че много представители на високотехнологичните бизнеси ще преосмислят своите стратегии за развитие в България. Увеличаване на данъчното бреме може







да провали шанса на България да се превърне в световен високотехнологичен лидер -







позиция, за която тя има сериозни дадености, работи продължително и упорито и е на прага да ги реализира.



Добре е всички политици да погледнат фактите, да разгледат внимателно числата, да прочетат анализите на световните икономически, финансови, изследователски организации и компании. България постигна много през последните години. Развитието на високите технологии и дейностите с висока добавена стойност са тези предимства, които ще направят разликата в не толкова далечно бъдеще между богатите и успели нации и между изоставащите и провалили се народи.



Снимка: БГНЕС/Министерство на икономиката Министърът на икономиката в оставка Божидар Лукарски обича да посещава форуми и изложения и да говори за модерна индустрия и високи технологии. Но мълчи, когато се лансират вредни идеи за вдигане на данъчно-осигурителното бреме. Червените депутати Румен Гечев (вляво) и Таско Ерменков са заклети привърженици на връщането на прогресивното подоходно облагане. Финансовите експерти са единодушни, че всички предложения на БСП досега за отмяна на плоския данък и въвеждането на стръмна скала са популистки, наивни и опасни за бюджета и за икономиката. снимка: Юлиян Савчев Червените депутати Румен Гечев (вляво) и Таско Ерменков са заклети привърженици на връщането на прогресивното подоходно облагане. Финансовите експерти са единодушни, че всички предложения на БСП досега за отмяна на плоския данък и въвеждането на стръмна скала са популистки, наивни и опасни за бюджета и за икономиката.



