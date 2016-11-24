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СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, ХVII КРЪГ
|"Локомотив" (Пд)
|1:0
|"Черно море"
(Кики 80)
|"Дунав"
|1:0
|"Локомотив" (ГО)
(Костадинов 71)
(Бурабия 83)
(Иванов 23, Почански 40)
|"ЦСКА-София"
|снощи
|"Пирин" (Бл)
(17.30 ч., по "Диема спорт")
|"Монтана"
|17.XII
|"Лудогорец"
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|14
|1
|1
|44:15
|43
|2. "ЛЕВСКИ"
|11
|4
|2
|29:10
|37
|3. "ЛОКО" (ПД)
|8
|5
|4
|27:21
|29
|4. "ДУНАВ"
|8
|4
|5
|22:16
|28
|5. "ЦСКА-СОФИЯ"
|8
|4
|4
|23:10
|28
|6. "ЧЕРНО МОРЕ
|8
|4
|5
|21:17
|28
|7. "ВЕРЕЯ"
|6
|4
|6
|15:21
|22
|8. "БЕРОЕ"
|6
|3
|8
|14:20
|21
|9. "БОТЕВ"
|5
|3
|8
|25:30
|18
|10. "ПИРИН
|5
|3
|8
|18:24
|18
|11. "СЛАВИЯ"
|5
|2
|10
|21:29
|17
|12. "ЛОКО" (ГО)
|4
|4
|9
|13:25
|16
|13. "НЕФТОХИМИК"
|3
|3
|11
|15:31
|12
|14. "МОНТАНА"
|2
|2
|12
|11:29
|8
ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
7 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");
6 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Дани Кики ("Локо", Пд);
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Момчил Цветанов и Амаду Сукуна ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).
В следващия кръг - 9 декември (петък), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); 10 декември (събота), 13 ч.: "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски", по "Диема"); от 15 ч. "Верея" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); 11 декември (неделя), 15 ч.: "Локо" (ГО) - "ЦСКА-София" (в Пловдив, по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Дунав" (в Каварна, по "Диема спорт 2"); 12 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, XVI КРЪГ
|"Ботев" (Глб)
|0:1
|"Царско село"
|"Локомотив" (Сф)
|6:0
|"Левски" (Крл)
|"ЦСКА-София II"
|днес
|"Созопол"
|"Септември" (Сф)
|днес
|"Спартак" (Пл)
|"Лудогорец II"
|15.XII
|"Витоша"
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "ЕТЪР"
|10
|5
|1
|30:11
|35
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|9
|4
|2
|22:9
|31
|3. "ВИТОША"
|7
|6
|2
|18:9
|27
|4. "ПОМОРИЕ"
|8
|3
|5
|26:21
|27
|5. "СОЗОПОЛ"
|7
|5
|3
|14:8
|26
|6. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|7
|3
|5
|26:21
|24
|7. "НЕСЕБЪР"
|7
|3
|6
|22:24
|24
|8. "ЛОКОМОТИВ"
|5
|6
|5
|22:18
|21
|9. "ЦАРСКО СЕЛО"
|6
|3
|7
|23:24
|21
|10. "СПАРТАК"
|6
|2
|7
|25:24
|20
|11. "БОТЕВ" (ВР)
|4
|7
|5
|20:18
|19
|12. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|5
|3
|7
|17:18
|18
|13. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|4
|5
|7
|14:18
|17
|14. "ОБОРИЩЕ"
|4
|3
|9
|15:29
|15
|15. "БАНСКО"
|2
|6
|8
|14:28
|12
|16. "ЛЕВСКИ"
|2
|0
|14
|11:39
|6
В следващия кръг - 10 декември (събота), 14 ч.: "Спартак" - "Поморие", "Оборище" - "Локомотив", "Левски" - "Етър", "Банско" - "Ботев" (Вр), "Несебър" - "Ботев" (Глб); 11 декември (неделя), 12.30 ч.: "Созопол" - "Витоша" (по "Диема спорт 2"); от 14 ч.: "Септември" - "Лудогорец II"; 12 декември (понеделник), 14 ч.: "Царско село" - "ЦСКА-София II".