СТАТИСТИКА

|"Нефтохимик"
|0:2
|"ЦСКА-София"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|14
|1
|1
|44:15
|43
|2. "ЛЕВСКИ"
|10
|4
|2
|28:10
|34
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|8
|4
|4
|23:10
|28
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|8
|4
|4
|21:16
|28
|5. "ЛОКО" (ПД)
|7
|5
|4
|26:21
|26
|6. "ДУНАВ"
|7
|4
|5
|21:16
|25
|7. "ВЕРЕЯ"
|6
|4
|6
|15:21
|22
|8. "БОТЕВ"
|5
|3
|8
|25:30
|18
|9. "БЕРОЕ"
|5
|3
|8
|12:20
|18
|10. "ПИРИН
|5
|3
|8
|18:24
|18
|11. "СЛАВИЯ"
|5
|2
|9
|21:28
|17
|12. "ЛОКО" (ГО)
|4
|4
|8
|13:24
|16
|13. "НЕФТОХИМИК"
|3
|3
|10
|15:29
|12
|14. "МОНТАНА"
|2
|2
|12
|11:29
|8
ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
7 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");
6 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Момчил Цветанов и Амаду Сукуна ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).
В следващия кръг - снощи: "Локомотив" (Пд) - "Черно море"; събота, 15 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (ГО) (в Разград) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Славия" (по "Диема спорт"); неделя, 15 ч.: "Берое" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Ботев" - "Верея" (по "Диема спорт"); "Монтана" - "Лудогорец" (отложен за 17 декември, в Ловеч).
ВТОРА ЛИГА, XV КРЪГ
|"ЦСКА-София II"
|0:1
|"Витоша"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЕТЪР"
|9
|5
|1
|28:11
|32
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|9
|4
|2
|22:9
|31
|3. "ВИТОША"
|7
|6
|2
|18:9
|27
|4. "СОЗОПОЛ"
|7
|5
|3
|14:8
|26
|5. "ПОМОРИЕ"
|7
|3
|5
|21:20
|24
|6. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|7
|3
|5
|26:21
|24
|7. "НЕСЕБЪР"
|7
|2
|6
|20:22
|23
|8. "СПАРТАК"
|6
|2
|7
|25:24
|20
|9. "ЦАРСКО СЕЛО"
|5
|3
|7
|22:24
|18
|10. "ЛОКОМОТИВ"
|4
|6
|5
|16:18
|18
|11. "БОТЕВ" (ВР)
|4
|6
|5
|18:16
|18
|12. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|5
|3
|7
|17:18
|18
|13. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|4
|5
|6
|14:17
|17
|14. "ОБОРИЩЕ"
|4
|3
|8
|14:24
|15
|15. "БАНСКО"
|2
|6
|7
|14:26
|12
|16. "ЛЕВСКИ"
|2
|0
|13
|11:33
|6
В следващия кръг - 4 декември (неделя), 13 ч.: "Ботев" (Вр) - "Несебър" (по "Диема спорт 2"); от 14 ч.: "Ботев" (Глб) - "Царско село", "Етър" - "Банско", "Локомотив" (Сф) - "Левски" (Карл), "Поморие" - "Оборище"; 5 декември (понеделник), 14 ч.: "Лудогорец II" - "Витоша", "ЦСКА-София II" - "Созопол", "Септември" - "Спартак" (Пл).