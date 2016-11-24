СТАТИСТИКА



"Нефтохимик" 0:2 "ЦСКА-София" (Раф. Перес 49, Кулма 59)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 14 1 1 44:15 43 2. "ЛЕВСКИ" 10 4 2 28:10 34 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 8 4 4 23:10 28 4. "ЧЕРНО МОРЕ 8 4 4 21:16 28 5. "ЛОКО" (ПД) 7 5 4 26:21 26 6. "ДУНАВ" 7 4 5 21:16 25 7. "ВЕРЕЯ" 6 4 6 15:21 22 8. "БОТЕВ" 5 3 8 25:30 18 9. "БЕРОЕ" 5 3 8 12:20 18 10. "ПИРИН 5 3 8 18:24 18 11. "СЛАВИЯ" 5 2 9 21:28 17 12. "ЛОКО" (ГО) 4 4 8 13:24 16 13. "НЕФТОХИМИК" 3 3 10 15:29 12 14. "МОНТАНА" 2 2 12 11:29 8

ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Жоао Пауло ("Ботев");

7 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");

6 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");

5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");

4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Момчил Цветанов и Амаду Сукуна ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).



В следващия кръг - снощи: "Локомотив" (Пд) - "Черно море"; събота, 15 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (ГО) (в Разград) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Славия" (по "Диема спорт"); неделя, 15 ч.: "Берое" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Ботев" - "Верея" (по "Диема спорт"); "Монтана" - "Лудогорец" (отложен за 17 декември, в Ловеч).



ВТОРА ЛИГА, XV КРЪГ



"ЦСКА-София II" 0:1 "Витоша"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 9 5 1 28:11 32 2. "СЕПТЕМВРИ" 9 4 2 22:9 31 3. "ВИТОША" 7 6 2 18:9 27 4. "СОЗОПОЛ" 7 5 3 14:8 26 5. "ПОМОРИЕ" 7 3 5 21:20 24 6. "ЦСКА-СОФИЯ II" 7 3 5 26:21 24 7. "НЕСЕБЪР" 7 2 6 20:22 23 8. "СПАРТАК" 6 2 7 25:24 20 9. "ЦАРСКО СЕЛО" 5 3 7 22:24 18 10. "ЛОКОМОТИВ" 4 6 5 16:18 18 11. "БОТЕВ" (ВР) 4 6 5 18:16 18 12. "ЛУДОГОРЕЦ II" 5 3 7 17:18 18 13. "БОТЕВ" (ГЛБ) 4 5 6 14:17 17 14. "ОБОРИЩЕ" 4 3 8 14:24 15 15. "БАНСКО" 2 6 7 14:26 12 16. "ЛЕВСКИ" 2 0 13 11:33 6

В следващия кръг - 4 декември (неделя), 13 ч.: "Ботев" (Вр) - "Несебър" (по "Диема спорт 2"); от 14 ч.: "Ботев" (Глб) - "Царско село", "Етър" - "Банско", "Локомотив" (Сф) - "Левски" (Карл), "Поморие" - "Оборище"; 5 декември (понеделник), 14 ч.: "Лудогорец II" - "Витоша", "ЦСКА-София II" - "Созопол", "Септември" - "Спартак" (Пл).

ПЪРВА ЛИГА, ХVI КРЪГ(Раф. Перес 49, Кулма 59)КЛАСИРАНЕ 33