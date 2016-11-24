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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХVI КРЪГ

"Нефтохимик"0:2"ЦСКА-София"
(Раф. Перес 49, Кулма 59)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"141144:1543
2. "ЛЕВСКИ"104228:1034
3. "ЦСКА-СОФИЯ"84423:1028
4. "ЧЕРНО МОРЕ84421:1628
5. "ЛОКО" (ПД)75426:2126
6. "ДУНАВ"74521:1625
7. "ВЕРЕЯ"64615:2122
8. "БОТЕВ"53825:3018
9. "БЕРОЕ"53812:2018
10. "ПИРИН53818:2418
11. "СЛАВИЯ"52921:2817
12. "ЛОКО" (ГО)44813:2416
13. "НЕФТОХИМИК"331015:2912
14. "МОНТАНА"221211:298

ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
7 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин");
6 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Момчил Цветанов и Амаду Сукуна ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Бабатунде Адениджи, Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).

В следващия кръг - снощи: "Локомотив" (Пд) - "Черно море"; събота, 15 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (ГО) (в Разград) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Славия" (по "Диема спорт"); неделя, 15 ч.: "Берое" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Ботев" - "Верея" (по "Диема спорт"); "Монтана" - "Лудогорец" (отложен за 17 декември, в Ловеч).

ВТОРА ЛИГА, XV КРЪГ

"ЦСКА-София II"0:1"Витоша"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"95128:1132
2. "СЕПТЕМВРИ"94222:931
3. "ВИТОША"76218:927
4. "СОЗОПОЛ"75314:826
5. "ПОМОРИЕ"73521:2024
6. "ЦСКА-СОФИЯ II"73526:2124
7. "НЕСЕБЪР"72620:2223
8. "СПАРТАК"62725:2420
9. "ЦАРСКО СЕЛО"53722:2418
10. "ЛОКОМОТИВ"46516:1818
11. "БОТЕВ" (ВР)46518:1618
12. "ЛУДОГОРЕЦ II"53717:1818
13. "БОТЕВ" (ГЛБ)45614:1717
14. "ОБОРИЩЕ"43814:2415
15. "БАНСКО"26714:2612
16. "ЛЕВСКИ"201311:336

В следващия кръг - 4 декември (неделя), 13 ч.: "Ботев" (Вр) - "Несебър" (по "Диема спорт 2"); от 14 ч.: "Ботев" (Глб) - "Царско село", "Етър" - "Банско", "Локомотив" (Сф) - "Левски" (Карл), "Поморие" - "Оборище"; 5 декември (понеделник), 14 ч.: "Лудогорец II" - "Витоша", "ЦСКА-София II" - "Созопол", "Септември" - "Спартак" (Пл).
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