Седмична програма на столичните кина



Възражение по съвест,

прожектира се в Синема сити и Арена



Подземен свят: Кървави войни,

прожектира се в Синема сити и Арена



Флорънс,

прожектира се в Синема сити, Арена и Дом на киното



Кралицата на пустинята,

прожектира се във Филмотечно кино Одеон



Cafe Society,

прожектира се в Дом на киното и Филмотечно кино Одеон

Слава,

прожектира се в Дом на киното и Филмотечно кино Одеон





Синема сити Парадайз

Фантастични животни и къде да ги намерим 3D 4DX: 19:00, 3D: 11:50 (утре и неделя), 13:10, 14:30, 16:00, 17:10, 19:45, 21:00, 22:20, Смелата Ваяна 3D 4DX: 12:20 (утре и неделя), 14:40, 3D: 11:00 (утре и неделя), 13:20, 15:40, 17:15, 18:00, 19:30, 20:15, 2D: 11:40 (утре и неделя), 14:00, 16:15, 18:30, Подземен свят: Кървави войни 4D: 17:00, 21:40, Баш обирджии 13:50, 17:40, Доктор Стрейндж, 12:40 (утре и неделя), 15:00, 17:20, 19:50, 22:10, Ад, 16:20, 21:30, Сами вкъщи, 11:45 (утре и неделя), Добрият великан, 11:20 (утре и неделя), Тролчета 3D: 12:30 (утре и неделя), 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:30, 15:30, 17:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 14:45, Джак Ричър: Не се връщай, 21:50, Счетоводителят, 14:10, 20:50, Щъркели, 12:00 (утре и неделя), Овца или вълк, 12:10 (утре и неделя), Първи контакт, 16:40, 19:10, 21:40, Съюзени, 12:30 (утре и неделя), 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Операция Ескобар, 19:30, 22:30, Квакъри , 11:10 (утре и неделя), Лошият дядо Коледа 2, 15:50, 18:50, 22:00, Подземен свят: Кървави войни, 12:40 (утре и неделя), 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 18:40, 19:40, 20:40, 22:40, Флорънс 17:50, 20:10, 22:30, Възражение по съвест, 13:40, 18:45, 21:30



Синема сити Баш обирджии 21:45, Фантастични животни и къде да ги намерим, 13:00, 15:45, 18:20, 21:00, Доктор Стрейндж, 12:50 (утре и неделя), 15:10, 17:30, 19:50, 22:10, Ад, 20:30, Сами вкъщи, 11:40 (утре и неделя), Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:10 (утре и неделя), Смелата Ваяна, 3D: 11:00 (утре и неделя), 12:30 (утре и неделя), 13:20, 14:50, 15:40, 17:10, 18:00, 19:30, 2D: 11:50 (утре и неделя), 14:10, 16:30, 18:50, Счетоводителят, 14:20, 19:10, Щъркели 2D: 12:10 (утре и неделя), Овца или вълк, 12:30 (утре и неделя), Тролчета 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:30, 15:30, 17:30, Първи контакт, 13:50, 19:30, 22:00, Съюзени, 12:20 (утре и неделя), 14:50, 17:20, 20:00, 22:30, Операция Ескобар, 21:45, Квакъри, 11:15 (утре и неделя), Флорънс, 14:30, 16:45, 19:00, 21:20, Възражение по съвест, 16:10, 19:00, 21:50, Подземен свят: Кървави войни 3D: 12:40 (утре и неделя), 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, Лошият дядо Коледа 2, 17:00, 21:10



IMAX

Доктор Стрейндж, 14:10, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:30 (утре и неделя), 16:40, 19:20, 22:00



Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона: 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още: Смелата Ваяна, ексклузивна прожекция с оригинално аудио, неделя 11:00, Доктор Стрейндж, 12:00, 14:30, 17:30, 20:00, 22:30, Подземен свят: Кървави войни, 13:10, 15:10, 17:15, 19:10, 21:10, Първи контакт, 16:15, 18:45, 21:15, Смелата Ваяна, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, Счетоводителят, 22:20, Съюзени, 13:30, 16:30, 19:00, 21:30, Тролчета, 2D: 11:50 неделя, 3D: 11:50, 14:00, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:30, 14:10, 16:50, 19:40, 20:45, 21:50,



Арена The Mall

Ад, 14:00, Доктор Стрейндж, 13:15, 16:00, 18:30, 20:00, 21:10, 22:20, Операция Ескобар, 16:50, Подземен свят: Кървави войни, 12:30, 14:40, 16:45, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, Първи контакт, 21:20, Смелата Ваяна, 11:10, 12:00, 12:40, 13:30, 14:20, 15:00, 15:50, 16:40, 17:20, 18:20, 19:00, 20:45, Счетоводителят, 19:30, 22:10, Съюзени, 14:15, 17:00, 19:45, 22:30, Тролчета, 11:00, 13:00, 15:20, 17:45, Фантастични животни и къде да ги намерим, 12:50, 13:40, 15:30, 16:20, 18:10, 19:10, 21:00, 21:50



Арена Запад

Ад, 22:20, Възражение по съвест, 13:40, 16:20, 19:00, 21:40, Доктор Стрейндж, 13:30 (утре и неделя), 16:15, 18:50, 20:10, 21:15, 22:30, Ледена епоха: Големият сблъсък, 13:00, Лошият Дядо Коледа 2, 15:00, 22:00, Операция Ескобар, 22:40, Подземен свят: Кървави войни, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, Първи контакт, 17:15, 19:40, Смелата Ваяна, 11:00, 11:40, 12:45, 13:20, 14:10, 15:15, 15:50, 16:40, 17:45, 18:10, 19:00, 20:00, 20:40, Счетоводителят, 15:45, 18:40, 21:10, Съюзени, 14:30, 17:10, 19:45, 22:15, Тролчета, 11:30 (утре и неделя), 12:20 (утре и неделя), 14:00, 16:00, 18:00, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:10 (утре и неделя), 12:10 (утре и неделя), 13:50, 15:10, 16:50, 17:50, 19:40, 20:30, 22:20, 3D: 14:40, 17:20, 21:20, Флорънс, 15:15, 17:45, 20:15, 22:40



Арена Младост

Ад, 19:30, Възражение по съвест, 14:00, 16:50, 19:40, 22:20, Доктор Стрейндж, 15:10, 17:45, 20:20, 21:40, 22:40, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 12:15 (утре и неделя), Ледена епоха: Големият сблъсък, 13:20, Лошият Дядо Коледа 2, 18:40, 21:00, Операция Ескобар, 22:00, Подземен свят: Кървави войни, 12:20, 13:30, 14:20, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, Първи контакт, 14:40 (утре и неделя), 17:15, 19:45, 22:15, Смелата Ваяна, 11:20, 12:00, 12:30 (утре и неделя), 13:40, 14:20, 14:50 (утре и неделя), 16:00, 16:45, 17:10 (утре и неделя), Счетоводителят, 16:00, 18:45, 21:20, Съюзени, 14:10, 16:50, 19:20, 22:00, Тролчета, 11:40 (утре и неделя), 12:45 (утре и неделя), 14:00, 16:20, Фантастични животни и къде да ги намерим IMAX 3D: 11:45 (утре и неделя), 14:30, 17:15, 20:00, Фантастични животни и къде да ги намерим, 3D: 13:40 (утре и неделя), 15:20, 16:30, 18:00, 19:10, 20:50, 21:50, Флорънс, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30,







Дом на киното

Премиери: Cafe Society, днес 17.00, утре, неделя и сряда 21:00, понеделник 17:00, понеделник 17:00, Слава, днес 15.00, сряда 17:00, Флорънс, четвъртък 17.15

След премиерата: Анклав, понеделник и сряда 15.00, четвъртък 15.30

Специално събитие: ДНК в изкуството? Съвременни творби с необикновени истории, утре 14.00 лекция-събитие с Радослав Механджийски и Теодора Константинова, Специално събитие: Human Library - във фоайето, неделя 15.00-19.00,

14.35

Специална прожекция: Опит за биография на лицето Х, неделя 14.35, Съдилището, неделя 19.00,

Зад кадър: Жажда, неделя 16.30,

Филмови дни LUX в София: днес 19.00 Тони Ердман, утре 19.00 Като отворя очи,

Човек и природа: Прегръдката на змията, утре 16.00

София филм фест за учащи: Спотлайт, понеделник 18.30

Театър: Лъвкрафт - нова пиеса на Метеор, вторник 19.30

Северно сияние 2016: сряда 19.00 Завръщане у дома, четвъртък 19.45 Глад

С деца на кино: Квакъри - 3D, утре 12.00, неделя 11.30



Филмотечно кино Одеон

Cafe Society, днес 18:30, утре 16:30, неделя 20:30, понеделник 20:30, вторник 18:30, сряда 20:30, четвъртък 18:30, Геният, днес 14:30, Добрият великан, утре и неделя 12:00, Известният непознат, понеделник 19:00, Кралицата на пустинята, утре 14:15, неделя 14:15, сряда 16:15, Летовници, четвъртък 14:15, Слава, днес 20:30, утре 18:30, неделя 16:30, вторник 16:30, сряда 18:30, четвъртък 20:30, Флорънс, днес 16:30, утре 20:30, неделя 18:30, понеделник 15:30, вторник 20:30, сряда 14:15, четвъртък 16:30

In memoriam: Никола Корабов: Димитровградци, днес 12:30, Вула, сряда, 12:45, Малката, понеделник 13:45, Свобода или смърт, четвъртък 12:30, Тютюн, вторник 13:45



