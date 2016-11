НАКРАТКО Теленор пръв предлага на пазара







Теленор пръв предлага на пазарав България новия смартфон HTC ONE А9s. Той е с алуминиев корпус и има 5-инчов HD екран, 13-мегапикселова камера с BSI сензор за професионални снимки в RAW формат и др. Теленор предлага HTC ONE A9s на цена от 579.99 лв. при плащане в брой с двугодишен договор за абонаментния план Теленор Нонстоп 30.99, сега с промоционална месечна такса от 24.99 лв., или за 30.59 лв. на месец с двугодишен договор за същия план.Абонатите на VIVACOMмогат да се възползват през декември от коледната промоция, която включва 4 пъти повече мегабайти на максимална скорост с плановете i-Traffic. 4G мрежата на телекома осигурява бърз достъп до имейл, социални мрежи и др. В празничния месец тарифният план i-Traffic XL вече ще включва цели 48 000 МВ - с 36 000 MB повече от стандартния пакет и с месечна такса от само 19.99 лв. при комбиниране с друга услуга.