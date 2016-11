Сезонът на кинонаградите в САЩ - открит снимка: So!Independent "Манчестър край морето" е с най-много награди.



Най-добра актриса според Националния борд на критиците е Ейми Адамс, считана за фаворит и за "Оскар" със своята роля в интелигентната фантастика "Първи контакт". "Тишина" - дългоочакваният религиозен проект на Мартин Скорсезе, бе награден за адаптиран сценарий. "Кубо и пътят на самурая" е най-добра анимация на годината.



"Прогнозата" на Националния борд рядко съвпада с избора на Академията, връчваща "Оскар", но все пак дава ориентир кои са фаворитите в предстоящия тримесечен хитпарад. Критическото сдружение даде и своя списък на 10-те най-добри филма през отминалата година. Това са "Първи контакт" на реж. Дени Вилньов, "Възражение по съвест" на Мел Гибсън, "Аве, Цезаре!" на братя Коен, Hell or High Water, Hidden Figures, "Ла-ла-ленд" на Деймиън Шазел, "Лунна светлина" (донесъл наградата за режисура на Бари Дженкинс), "Съли: чудото на Хъдзън" на Клинт Истууд, "Тишина" на Скорсезе, Patriots Day.



Своите призове раздаде Националният борд на критиците - първата организация, която открива сезона на наградите в САЩ, достигащ кулминацията си през февруари с раздаването на "Оскарите". За най-добър филм те отличиха "Манчестър край морето". Филмът започна пътя си от фестивала "Сънданс" тази зима, а у нас бе показан на феста за независимо кино So! Independent. "Манчестър край морето" донесе и приз за най-добър сценарий на режисьора си Кенет Лонерган, Кейси Афлек стана най-добър актьор, а партньорът му във филма Лукас Хеджис взе наградата за дебют.Най-добра актриса според Националния борд на критиците е Ейми Адамс, считана за фаворит и за "Оскар" със своята роля в интелигентната фантастика "Първи контакт". "Тишина" - дългоочакваният религиозен проект на Мартин Скорсезе, бе награден за адаптиран сценарий. "Кубо и пътят на самурая" е най-добра анимация на годината."Прогнозата" на Националния борд рядко съвпада с избора на Академията, връчваща "Оскар", но все пак дава ориентир кои са фаворитите в предстоящия тримесечен хитпарад. Критическото сдружение даде и своя списък на 10-те най-добри филма през отминалата година. Това са "Първи контакт" на реж. Дени Вилньов, "Възражение по съвест" на Мел Гибсън, "Аве, Цезаре!" на братя Коен, Hell or High Water, Hidden Figures, "Ла-ла-ленд" на Деймиън Шазел, "Лунна светлина" (донесъл наградата за режисура на Бари Дженкинс), "Съли: чудото на Хъдзън" на Клинт Истууд, "Тишина" на Скорсезе, Patriots Day. 31