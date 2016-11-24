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СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, ХVI КРЪГ
|"Локомотив" (Пд)
|2:0
|"Монтана"
(Марчев 28, Камбуров 83)
(Д. Младенов 15, 29, Ст. Костов 21, 62; Д. Димов 37)
(Сердеров 33, Домовчийски 66, Балджийски 80; Ив. Стоянов 21-д, Неделев 88)
(15 ч., по "Диема спорт")
|"Нефтохимик"
|днес
|"ЦСКА-София"
(17.30 ч., по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|13
|1
|1
|42:14
|40
|2. "ЛЕВСКИ"
|10
|4
|1
|27:8
|34
|3. "ЧЕРНО МОРЕ
|8
|4
|4
|21:16
|28
|4. "ЛОКО" (ПД)
|7
|5
|4
|26:21
|26
|5. "ДУНАВ"
|7
|4
|5
|21:16
|25
|6. "ЦСКА-СОФИЯ"
|7
|4
|4
|21:10
|25
|7. "ВЕРЕЯ"
|5
|4
|6
|14:21
|19
|8. "БОТЕВ"
|5
|3
|8
|25:30
|18
|9. "БЕРОЕ"
|5
|3
|7
|12:19
|18
|10. "ПИРИН
|5
|3
|8
|18:24
|18
|11. "СЛАВИЯ"
|5
|2
|9
|21:28
|17
|12. "ЛОКО" (ГО)
|4
|4
|8
|13:24
|16
|13. "НЕФТОХИМИК"
|3
|3
|9
|15:27
|12
|14. "МОНТАНА"
|2
|2
|12
|11:29
|8
ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
7 гола - Даниел Младенов ("Пирин");
6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Момчил Цветанов ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).
В следващия кръг - 2 декември (петък), 17.30 ч.: "Локо" (Пд) - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 3 декември (събота), 15 ч.: "Дунав" - "Локо" (ГО) (в Разград) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Славия" (по "Диема спорт"); 4 декември (неделя), 15 ч.: "Берое" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 5 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" - "Верея" (по "Диема спорт"); "Монтана" - "Лудогорец" (отложен за 17 декември, в Ловеч).
ВТОРА ЛИГА, XV КРЪГ
|"Септември" (Сф)
|1:0
|"Оборище"
|"Поморие"
|1:0
|"Левски" (Крл)
|"Ботев" (Вр)
|1:2
|"Царско село"
|"Ботев" (Глб)
|1:0
|"Созопол"
|"Локомотив" (Сф)
|днес, 14.30 ч.
|"Банско"
|"Спартак" (Пл)
|днес, 14.30 ч.
|"Лудогорец II"
|"ЦСКА-София II"
|утре, 14.30 ч.
|"Витоша"
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "ЕТЪР"
|9
|5
|1
|28:11
|32
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|9
|4
|2
|22:9
|31
|3. "СОЗОПОЛ"
|7
|5
|3
|14:8
|26
|4. "ВИТОША"
|6
|6
|2
|17:9
|24
|5. "ПОМОРИЕ"
|7
|3
|5
|21:20
|24
|6. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|7
|3
|4
|26:20
|24
|7. "НЕСЕБЪР"
|7
|2
|6
|20:22
|23
|8. "ЦАРСКО СЕЛО"
|5
|3
|7
|22:24
|18
|9. "БОТЕВ" (ВР)
|4
|6
|5
|18:16
|18
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|5
|3
|6
|17:15
|18
|11. "СПАРТАК"
|5
|2
|7
|22:24
|17
|12. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|4
|5
|6
|14:17
|17
|13. "ОБОРИЩЕ"
|4
|3
|8
|14:24
|15
|14. "ЛОКОМОТИВ"
|3
|6
|5
|14:18
|15
|15. "БАНСКО"
|2
|6
|6
|14:24
|12
|16. "ЛЕВСКИ"
|2
|0
|13
|11:33
|6
В следващия кръг - 4 декември (неделя), 13 ч.: "Ботев" (Вр) - "Несебър" (по "Диема спорт 2"); от 14 ч.: "Ботев" (Глб) - "Царско село", "Етър" - "Банско", "Локомотив" - "Левски", "Поморие" - "Оборище"; 5 декември (понеделник), 14 ч.: "Лудогорец II" - "Витоша", "ЦСКА-София II" - "Созопол", "Септември" - "Спартак".