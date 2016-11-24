СТАТИСТИКА



"Локомотив" (Пд) 2:0 "Монтана" (Марчев 28, Камбуров 83)



"Пирин" (Бл) 4:1 "Дунав" (Д. Младенов 15, 29, Ст. Костов 21, 62; Д. Димов 37)



"Славия" 3:2 "Ботев" (Пд) (Сердеров 33, Домовчийски 66, Балджийски 80; Ив. Стоянов 21-д, Неделев 88)



"Лудогорец" снощи "Левски"

"Верея" днес "Берое" (15 ч., по "Диема спорт")



"Нефтохимик" днес "ЦСКА-София" (17.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 13 1 1 42:14 40 2. "ЛЕВСКИ" 10 4 1 27:8 34 3. "ЧЕРНО МОРЕ 8 4 4 21:16 28 4. "ЛОКО" (ПД) 7 5 4 26:21 26 5. "ДУНАВ" 7 4 5 21:16 25 6. "ЦСКА-СОФИЯ" 7 4 4 21:10 25 7. "ВЕРЕЯ" 5 4 6 14:21 19 8. "БОТЕВ" 5 3 8 25:30 18 9. "БЕРОЕ" 5 3 7 12:19 18 10. "ПИРИН 5 3 8 18:24 18 11. "СЛАВИЯ" 5 2 9 21:28 17 12. "ЛОКО" (ГО) 4 4 8 13:24 16 13. "НЕФТОХИМИК" 3 3 9 15:27 12 14. "МОНТАНА" 2 2 12 11:29 8

ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Жоао Пауло ("Ботев");

7 гола - Даниел Младенов ("Пирин");

6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");

5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");

4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Момчил Цветанов ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).



В следващия кръг - 2 декември (петък), 17.30 ч.: "Локо" (Пд) - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 3 декември (събота), 15 ч.: "Дунав" - "Локо" (ГО) (в Разград) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Славия" (по "Диема спорт"); 4 декември (неделя), 15 ч.: "Берое" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 5 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" - "Верея" (по "Диема спорт"); "Монтана" - "Лудогорец" (отложен за 17 декември, в Ловеч).



ВТОРА ЛИГА, XV КРЪГ



"Септември" (Сф) 1:0 "Оборище"

"Поморие" 1:0 "Левски" (Крл)

"Етър" 6:0 "Несебър"

"Ботев" (Вр) 1:2 "Царско село"

"Ботев" (Глб) 1:0 "Созопол"

"Локомотив" (Сф) днес, 14.30 ч. "Банско"

"Спартак" (Пл) днес, 14.30 ч. "Лудогорец II"

"ЦСКА-София II" утре, 14.30 ч. "Витоша"



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 9 5 1 28:11 32 2. "СЕПТЕМВРИ" 9 4 2 22:9 31 3. "СОЗОПОЛ" 7 5 3 14:8 26 4. "ВИТОША" 6 6 2 17:9 24 5. "ПОМОРИЕ" 7 3 5 21:20 24 6. "ЦСКА-СОФИЯ II" 7 3 4 26:20 24 7. "НЕСЕБЪР" 7 2 6 20:22 23 8. "ЦАРСКО СЕЛО" 5 3 7 22:24 18 9. "БОТЕВ" (ВР) 4 6 5 18:16 18 10. "ЛУДОГОРЕЦ II" 5 3 6 17:15 18 11. "СПАРТАК" 5 2 7 22:24 17 12. "БОТЕВ" (ГЛБ) 4 5 6 14:17 17 13. "ОБОРИЩЕ" 4 3 8 14:24 15 14. "ЛОКОМОТИВ" 3 6 5 14:18 15 15. "БАНСКО" 2 6 6 14:24 12 16. "ЛЕВСКИ" 2 0 13 11:33 6

В следващия кръг - 4 декември (неделя), 13 ч.: "Ботев" (Вр) - "Несебър" (по "Диема спорт 2"); от 14 ч.: "Ботев" (Глб) - "Царско село", "Етър" - "Банско", "Локомотив" - "Левски", "Поморие" - "Оборище"; 5 декември (понеделник), 14 ч.: "Лудогорец II" - "Витоша", "ЦСКА-София II" - "Созопол", "Септември" - "Спартак".

ПЪРВА ЛИГА, ХVI КРЪГ(Марчев 28, Камбуров 83)(Д. Младенов 15, 29, Ст. Костов 21, 62; Д. Димов 37)(Сердеров 33, Домовчийски 66, Балджийски 80; Ив. Стоянов 21-д, Неделев 88)(15 ч., по "Диема спорт")(17.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 25