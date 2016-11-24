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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХVI КРЪГ

"Локомотив" (Пд)2:0"Монтана"
(Марчев 28, Камбуров 83)

"Пирин" (Бл)4:1"Дунав"
(Д. Младенов 15, 29, Ст. Костов 21, 62; Д. Димов 37)

"Славия"3:2"Ботев" (Пд)
(Сердеров 33, Домовчийски 66, Балджийски 80; Ив. Стоянов 21-д, Неделев 88)

"Лудогорец"снощи"Левски"

"Верея"днес"Берое"
(15 ч., по "Диема спорт")

"Нефтохимик"днес"ЦСКА-София"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"131142:1440
2. "ЛЕВСКИ"104127:834
3. "ЧЕРНО МОРЕ84421:1628
4. "ЛОКО" (ПД)75426:2126
5. "ДУНАВ"74521:1625
6. "ЦСКА-СОФИЯ"74421:1025
7. "ВЕРЕЯ"54614:2119
8. "БОТЕВ"53825:3018
9. "БЕРОЕ"53712:1918
10. "ПИРИН53818:2418
11. "СЛАВИЯ"52921:2817
12. "ЛОКО" (ГО)44813:2416
13. "НЕФТОХИМИК"33915:2712
14. "МОНТАНА"221211:298

ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
7 гола - Даниел Младенов ("Пирин");
6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
5 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Момчил Цветанов ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Диян Димов ("Дунав"), Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Валери Домовчийски и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин"), Веселин Марчев ("Локо", Пд).

В следващия кръг - 2 декември (петък), 17.30 ч.: "Локо" (Пд) - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 3 декември (събота), 15 ч.: "Дунав" - "Локо" (ГО) (в Разград) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Славия" (по "Диема спорт"); 4 декември (неделя), 15 ч.: "Берое" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 5 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" - "Верея" (по "Диема спорт"); "Монтана" - "Лудогорец" (отложен за 17 декември, в Ловеч).

ВТОРА ЛИГА, XV КРЪГ

"Септември" (Сф)1:0"Оборище"

"Поморие"1:0"Левски" (Крл)

"Етър"6:0"Несебър"

"Ботев" (Вр)1:2"Царско село"

"Ботев" (Глб)1:0"Созопол"

"Локомотив" (Сф)днес, 14.30 ч."Банско"

"Спартак" (Пл)днес, 14.30 ч."Лудогорец II"

"ЦСКА-София II"утре, 14.30 ч."Витоша"


КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"95128:1132
2. "СЕПТЕМВРИ"94222:931
3. "СОЗОПОЛ"75314:826
4. "ВИТОША"66217:924
5. "ПОМОРИЕ"73521:2024
6. "ЦСКА-СОФИЯ II"73426:2024
7. "НЕСЕБЪР"72620:2223
8. "ЦАРСКО СЕЛО"53722:2418
9. "БОТЕВ" (ВР)46518:1618
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"53617:1518
11. "СПАРТАК"52722:2417
12. "БОТЕВ" (ГЛБ)45614:1717
13. "ОБОРИЩЕ"43814:2415
14. "ЛОКОМОТИВ"36514:1815
15. "БАНСКО"26614:2412
16. "ЛЕВСКИ"201311:336

В следващия кръг - 4 декември (неделя), 13 ч.: "Ботев" (Вр) - "Несебър" (по "Диема спорт 2"); от 14 ч.: "Ботев" (Глб) - "Царско село", "Етър" - "Банско", "Локомотив" - "Левски", "Поморие" - "Оборище"; 5 декември (понеделник), 14 ч.: "Лудогорец II" - "Витоша", "ЦСКА-София II" - "Созопол", "Септември" - "Спартак".
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