Арт лупа Lilly of the West







ще имат съвместен концерт в НДК на 5 декември, съобщиха от двореца. Двете български групи ще свирят на живо световна музика в рамките на Новогодишния музикален фестивал. Най-успешната българска кънтри група Lilly of the West и един от най-интересните български квартети за камерна музика Quarto се срещат на сцената на зала 6.







Литературният конкурс "Развитие"







за непубликуван български роман навършва 20 години. Днес в 16 ч. в Централния военен клуб се отбелязва юбилеят. Ще бъде представен излезлият от печат роман - спечелил конкурса, "Остров Крах" на Ина Вълчанова, както и номинираните и също издадени от "Развитие" - по препоръка на журито, романи на Антон Баев - "Светата кръв", и на Александър Томов - "Nickname Тийнейджър". От създаването му конкурсът е издал над 20 романа, над 1000 са ръкописите, постъпили за участие през годините. В последните две издания на конкурса журито се председателства от проф. Ивайло Знеполски, с членове Георги Господинов и доц. Бойко Пенчев.