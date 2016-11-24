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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХVI КРЪГ

"Черно море"1:1"Локо" (ГО)
(Т. Траянов 54; Джоман 22)

"Локо" (Пд)снощи"Монтана"

"Пирин"днес, 13 ч."Дунав"
(по "Диема")

"Славия"днес, 15 ч."Ботев"
(по "Диема спорт 2")

"Лудогорец"днес, 17.30 ч."Левски"
(по "Диема спорт 2")

"Верея"утре, 15 ч."Берое"
(по "Диема спорт")

"Нефтохимик"утре, 17.30 ч."ЦСКА-София"
(по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"131142:1440
2. "ЛЕВСКИ"104127:834
3. "ЧЕРНО МОРЕ84421:1628
4. "ДУНАВ"74420:1225
5. "ЦСКА-СОФИЯ"74421:1025
6. "ЛОКО" (ПД)65424:2123
7. "ВЕРЕЯ"54614:2119
8. "БОТЕВ"53723:2718
9. "БЕРОЕ"53712:1918
10. "ЛОКО" (ГО)44813:2416
11. "ПИРИН43814:2315
12. "СЛАВИЯ"42918:2614
13. "НЕФТОХИМИК"33915:2712
14. "МОНТАНА"221111:278

ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
10 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
5 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").

В следващия кръг - 2 декември (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 3 декември (събота), 15 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (ГО) (в Разград) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Славия" (по "Диема спорт"); 4 декември (неделя), 15 ч.: "Берое" - "Нефтохимик Бургас" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 5 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (по "Диема спорт"). "Монтана" - "Лудогорец" (отложен за 17 декември, в Ловеч).


Втора лига
15-ти кръг - днес, 14.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Оборище", "Поморие" - "Левски" (Карл), "Локомотив" (Сф) - "Банско", "Етър" - "Несебър", "Ботев" (Вр) - "Царско село", "Ботев" (Глб) - "Созопол"; четвъртък, 14.30 ч.: "Спартак" (Пл) - "Лудогорец II"; петък, 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Витоша".

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