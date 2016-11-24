СТАТИСТИКА

|"Черно море"
|1:1
|"Локо" (ГО)
|"Локо" (Пд)
|снощи
|"Монтана"
|"Пирин"
|днес, 13 ч.
|"Дунав"
|"Славия"
|днес, 15 ч.
|"Ботев"
|"Лудогорец"
|днес, 17.30 ч.
|"Левски"
|"Верея"
|утре, 15 ч.
|"Берое"
|"Нефтохимик"
|утре, 17.30 ч.
|"ЦСКА-София"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|13
|1
|1
|42:14
|40
|2. "ЛЕВСКИ"
|10
|4
|1
|27:8
|34
|3. "ЧЕРНО МОРЕ
|8
|4
|4
|21:16
|28
|4. "ДУНАВ"
|7
|4
|4
|20:12
|25
|5. "ЦСКА-СОФИЯ"
|7
|4
|4
|21:10
|25
|6. "ЛОКО" (ПД)
|6
|5
|4
|24:21
|23
|7. "ВЕРЕЯ"
|5
|4
|6
|14:21
|19
|8. "БОТЕВ"
|5
|3
|7
|23:27
|18
|9. "БЕРОЕ"
|5
|3
|7
|12:19
|18
|10. "ЛОКО" (ГО)
|4
|4
|8
|13:24
|16
|11. "ПИРИН
|4
|3
|8
|14:23
|15
|12. "СЛАВИЯ"
|4
|2
|9
|18:26
|14
|13. "НЕФТОХИМИК"
|3
|3
|9
|15:27
|12
|14. "МОНТАНА"
|2
|2
|11
|11:27
|8
ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
10 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
5 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").
В следващия кръг - 2 декември (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 3 декември (събота), 15 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (ГО) (в Разград) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Славия" (по "Диема спорт"); 4 декември (неделя), 15 ч.: "Берое" - "Нефтохимик Бургас" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 5 декември (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Верея" (по "Диема спорт"). "Монтана" - "Лудогорец" (отложен за 17 декември, в Ловеч).
Втора лига
15-ти кръг - днес, 14.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Оборище", "Поморие" - "Левски" (Карл), "Локомотив" (Сф) - "Банско", "Етър" - "Несебър", "Ботев" (Вр) - "Царско село", "Ботев" (Глб) - "Созопол"; четвъртък, 14.30 ч.: "Спартак" (Пл) - "Лудогорец II"; петък, 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Витоша".