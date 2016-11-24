СТАТИСТИКА

|"ЦСКА-София"
|1:1
|"Верея"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|13
|1
|1
|42:14
|40
|2. "ЛЕВСКИ"
|10
|4
|1
|27:8
|34
|3. "ЧЕРНО МОРЕ
|8
|3
|4
|20:15
|27
|4. "ДУНАВ"
|7
|4
|4
|20:12
|25
|5. "ЦСКА-СОФИЯ"
|7
|4
|4
|21:10
|25
|6. "ЛОКО" (ПД)
|6
|5
|4
|24:21
|23
|7. "ВЕРЕЯ"
|5
|4
|6
|14:21
|19
|8. "БОТЕВ"
|5
|3
|7
|23:27
|18
|9. "БЕРОЕ"
|5
|3
|7
|12:19
|18
|10. "ЛОКО" (ГО)
|4
|3
|8
|12:23
|15
|11. "ПИРИН
|4
|3
|8
|14:23
|15
|12. "СЛАВИЯ"
|4
|2
|9
|18:26
|14
|13. "НЕФТОХИМИК"
|3
|3
|9
|15:27
|12
|14. "МОНТАНА"
|2
|2
|11
|11:27
|8
ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
10 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
5 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").
В следващия кръг - 29 ноември (вторник), 15 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (ГО) (съдия Г. Кабаков, в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Монтана" (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт"); 30 ноември (сряда), 13 ч.: "Пирин" - "Дунав" (Н. Попов) (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "Ботев" (Пд) (Ив. Стоянов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт 2"); 1 декември (четвъртък), 15 ч.: "Верея" - "Берое" (Вл. Вълков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "ЦСКА-София" (Анг. Ангелов) (по "Диема спорт").