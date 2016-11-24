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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХV КРЪГ

"ЦСКА-София"1:1"Верея"
(Бумал 8; М. Цветанов 65)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"131142:1440
2. "ЛЕВСКИ"104127:834
3. "ЧЕРНО МОРЕ83420:1527
4. "ДУНАВ"74420:1225
5. "ЦСКА-СОФИЯ"74421:1025
6. "ЛОКО" (ПД)65424:2123
7. "ВЕРЕЯ"54614:2119
8. "БОТЕВ"53723:2718
9. "БЕРОЕ"53712:1918
10. "ЛОКО" (ГО)43812:2315
11. "ПИРИН43814:2315
12. "СЛАВИЯ"42918:2614
13. "НЕФТОХИМИК"33915:2712
14. "МОНТАНА"221111:278

ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
10 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
5 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").

В следващия кръг - 29 ноември (вторник), 15 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (ГО) (съдия Г. Кабаков, в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Монтана" (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт"); 30 ноември (сряда), 13 ч.: "Пирин" - "Дунав" (Н. Попов) (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "Ботев" (Пд) (Ив. Стоянов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт 2"); 1 декември (четвъртък), 15 ч.: "Верея" - "Берое" (Вл. Вълков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "ЦСКА-София" (Анг. Ангелов) (по "Диема спорт").
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