СТАТИСТИКА



"ЦСКА-София" 1:1 "Верея" (Бумал 8; М. Цветанов 65)



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П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 13 1 1 42:14 40 2. "ЛЕВСКИ" 10 4 1 27:8 34 3. "ЧЕРНО МОРЕ 8 3 4 20:15 27 4. "ДУНАВ" 7 4 4 20:12 25 5. "ЦСКА-СОФИЯ" 7 4 4 21:10 25 6. "ЛОКО" (ПД) 6 5 4 24:21 23 7. "ВЕРЕЯ" 5 4 6 14:21 19 8. "БОТЕВ" 5 3 7 23:27 18 9. "БЕРОЕ" 5 3 7 12:19 18 10. "ЛОКО" (ГО) 4 3 8 12:23 15 11. "ПИРИН 4 3 8 14:23 15 12. "СЛАВИЯ" 4 2 9 18:26 14 13. "НЕФТОХИМИК" 3 3 9 15:27 12 14. "МОНТАНА" 2 2 11 11:27 8

ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

10 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");

6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");

5 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Стивън Петков ("Монтана");

4 гола - Момчил Цветанов ("Верея"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").



В следващия кръг - 29 ноември (вторник), 15 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (ГО) (съдия Г. Кабаков, в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Монтана" (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт"); 30 ноември (сряда), 13 ч.: "Пирин" - "Дунав" (Н. Попов) (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "Ботев" (Пд) (Ив. Стоянов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт 2"); 1 декември (четвъртък), 15 ч.: "Верея" - "Берое" (Вл. Вълков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "ЦСКА-София" (Анг. Ангелов) (по "Диема спорт").

ПЪРВА ЛИГА, ХV КРЪГ(Бумал 8; М. Цветанов 65)КЛАСИРАНЕ