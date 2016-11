Прелет над печата Marry me, Мунче! С не по-малко дълбочина пропоузълът можеше да гласи "Омъжи се за мен, Mun4e". Но все пак романтикът се е спрял тъкмо на заглавната фраза, за да спечели сърцето на любимата. И е успял, научаваме от репортажа "Балон с предложение полетя над София" от вчерашния "Труд".



"Marry me, Мунче" било изписано с големи, красиви букви върху въздушния балон, удостоверява снимковият материал от светлото събитие. А след като Мунчето седнала в коша и летателният апарат се извисил над "Александър Невски", от небесата "се спусна плакат, на който беше написано "Тя каза ДА". Конграчулейшънс и вечна лав!



Макар че, ако се съди по статистиката на "Монитор", такова вълшебство е рядкост: "1000 стари двойки годишно делят къщи и пари". Бракоразводното дело в България е разкостено на две страници, а апотеозът на паметното разследване е разкритието: "Булка избяга от сватбата с кума си".



Никога не знаеш кой роднина ще ти забие я нож в гърба, я кукичка в устата. "Чернокопът прави дъмпинг на шарана", посочен е мошеникът от "Труд". Разкритото коварство очевидно дава тон на седемдневката, в която ще следим как се мени цената на черноморския и дунавски улов в чест на Санта Клаус, а. k. а. свети Николай.



Седмица на траур пък тече на Острова на свободата, макар че някои от най-близките на покойника са сдържани в скръбта си. "Сестрата на Фидел няма да отиде на погребението", категоричен е "24 часа". Хуанита Кастро се спасила от режима на батко си още преди половин век и оттогава служела само на един Голям брат - "признава, че от 1961 г. е работила с ЦРУ". А новата върхушка на север от Куба, ужким путински подлоги, пък то - "Тръмп: Кастро беше брутален диктатор" ("24 часа").



Нашето президент не бърза да дава еднозначна оценка на паднали управници, че не знае Кой кога ще стане. А и понеже има по-спешни задачи: "Плевнелиев се разбърза със служебен кабинет" ("Стандарт"). Не за друго, а защото "очаквал именно това негово правителство да го номинира за еврокомисар на мястото на Кристалина Георгиева". А предбрачен договор ще има ли? Или само "Marry me, Роско!" и после - с парашута от балона... 16