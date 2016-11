Прогноза "Чаеното парти" на левицата набира сила Поддръжници на независимия сенатор от Върмонт Бърни Сандърс се мобилизират за акции срещу Тръмп и за следващите избори "Гардиън" СНИМКА ЕПА/БГНЕС Протестиращ срещу избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ дефилира по улиците на Лос Анджелис с фигура на Бърни Сандърс



Публичната поява на Сандърс след дни на протести срещу Тръмп в множество градове в САЩ последва обявяването на планове от страна на поддръжниците му за създаване на "Чаено парти" на левицата, чиято цел е борба срещу президентството на Тръмп и победа на прогресивните демократи на междинните избори през 2018 г.



Стотици привърженици на Сандърс, много от които бяха прекарали нощта по улиците на града в протести, извиха опашка на Пето авеню в Манхатън, за да се срещнат със сенатора от Върмонт. Когато Сандърс пристигна, той ги окуражи да продължат да се съпротивляват на плановете на бъдещия президент, чиято резиденция Тръмп Тауър се виждаше в далечината.



"Трябва да разберат според мен, че днес повече от всякога е наложително американският народ да се включи в политическия процес. Много от позициите, които Тръмп защитаваше по време на кампанията си, не се споделят от мнозинството от американския народ", каза Сандърс. "Нашата работа е да мобилизираме нашите хора и да направим така, че Тръмп да слуша тема по тема какво наистина иска народът", добави той.



Сенаторът от Върмонт бе в Ню Йорк да представи книгата си "Нашата революция - бъдеще, в което да вярваме", в която е описана историята на неговата кандидатура за президентската номинация на Демократическата партия и очертава визията му за бъдещето на прогресивното движение. "Нашата революция" вече е бестселър в Амазон, което е знак за популярността на Сандърс.



39-годишният Грегъри Фриц младши чакаше пред книжарницата на "Барнс енд Ноубъл" в Манхатън от 18.30 ч. предния ден. Пристигнал е от Ланкастър (Пенсилвания) специално за представянето на книгата от автора. Искал да е сред първите, които ще посрещнат Сандърс. "Той







промени живота ми







Направи ме по-добър човек. Отвори ми очите", споделя Фриц. Той не е бил политически ангажиран, преди Сандърс да се кандидатира за номинацията на демократите, но сега казва, че ще продължи да участва в кампании за идеите, лансирани от сенатора, като универсална здравна осигуровка и национална минимална заплата. "Трябва да продължим да сме активни, да протестираме и да участваме в живота на местните общности. Трябва да започнем работа от нулата, за да имаме кандидати на местно и на щатско ниво", обяснява той.



Из цялата територия на САЩ десетки хиляди хора протестират дни наред след изборната победа на Доналд Тръмп. Но извън светлините на прожекторите и встрани от мегафоните прогресивни групи в цялата страна работят за това да не се погубва енергията, натрупала се по време на кампанията на Сандърс, и Тръмп да бъде контролиран изкъсо.



"Наша задача е да направим така, че да сме в състояние да защитим американците, които са най-силно изложени на риск от управлението на Тръмп - жените, малцинствените групи, възрастните хора, студентите и работещите хора", казва Уини Уонг, съосновател на организацията People for Bernie, подкрепяла кампанията на Сандърс. "Това е много важно. Републиканците идват да ни отнемат правата.







Това не е игра"







People for Bernie е независима група активисти, основана в подкрепа на кандидатурата на Сандърс за президент, но сега вече работи по много други теми. Уонг разказва, че организацията планира да работи съвместно с други формации, които преследват една конкретна цел - равнопоставено заплащане на жените например или защита на здравната реформа. Тя дава пример с шериф Джо Арпайо, дългогодишния шериф на Аризона, който бе известен с антиимигрантските си убеждения и който загуби изборите на 8 ноември. "Това бе чудесен пример за съвместна организация. Прогресивни групи от целия спектър се обединиха и го отстраниха. Тази тактика ще се прилага много занапред."



Мумита Ахмед се очертава като лидер на прогресивното движение. Работила е за организацията Millennials for Bernie, а сега организира милионен марш срещу расизма и ксенофобията във Вашингтон за 21 януари догодина. "В момента хората са разтревожени. Те не искат да излязат на марш за прогрес, а защото са ядосани заради избирателната колегия, тревожат се заради американците, според които е нормално някой, който е водил кампанията си с антимюсюлманска и антигей риторика, да бъде президент. Нашата цел е да канализираме тази енергия за междинните избори през 2018 г. и за вота през 2020 г.", казва тя.



Ахмед сравнява настроенията сега с тези през 2008 г., когато Обама спечели президентския пост и Демократическата партия контролираше сената и камарата на представителите. Това провокира консервативно движение, в резултат на което множество крайни републиканци бяха избрани на междинните избори през 2010 г. "Моментът наистина прилича на този, когато се мобилизира "Чаеното парти". Ние сега се чувстваме така,







както те са се чувствали, когато спечели Обама







Затова смятаме, че и сега ще се развият подобни процеси", обяснява тя. "Вероятно е да станем свидетели на нещо като "Чаено парти" на левицата".



People's Action, прогресивна организация с повече от милион доброволци и 600 щатни организатори, е друга активистка група, която излага конкретни планове за идните месеци. Един от директорите й Джордж Гоел обяснява, че People's Action цели да достигне до хората от Ръждивия пояс (щатите със съсипана индустрия - бел. ред.) и в колебаещите се щати, подкрепили Тръмп като протестен вот, и да привлече вниманието им към различията между кандидат-президента Тръмп и президента Тръмп. "Да покажем, че няма планове за осъществяване на популистката икономическа програма на президентството на Тръмп", пояснява Гоел. Организацията ще се насочи към работа на местно ниво. През октомври в Кук каунти (щата Илинойс) бе въведена минимална почасова надница от 13 долара, след лобиране от страна на People's Action.



През 2017 г. 48 от 100-те най-големи града в страната ще проведат местни избори и смятам, че тогава ще отбележим голям напредък, прогнозира той.



Организацията на самия Сандърс, която се нарича "Нашата революция", също ще е активна през следващите месеци. Тя подкрепи множество кандидат-демократи с ляв уклон на различно ниво и с различен успех на изборите на 8 ноември. Според Уонг няма причина активистите на всички тези движения да спрат да работят за важните за тях теми, като здравеопазване, подоходно неравенство, финансова реформа, дори и при управлението на Тръмп.



"Няма да спрем да правим нещата, които планирахме, след като Бърни загуби първичните избори и когато си мислехме, че Хилари ще бъде президент. Тези планове, този дневен ред все още са актуални. Ще направим всичко възможно, за да изберем в сената и в камарата повече прогресивни кандидати - на федерално и на местно ниво. искаме Америка да се напълни с бърникрати. Затова ще продължаваме", казва Уонг. "В момента нещата изглеждат страшни, но всъщност ние преживяхме Джордж Буш, преживяхме Роналд Рейгън, ще преживеем и Тръмп". Миналия понеделник Бърни Сандърс завладя Ню Йорк. 