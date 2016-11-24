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СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, ХV КРЪГ
(Венц. Василев 57; Ив. Минчев 79)
(Д. Димов 15, Будинов 20, 25)
(Ж. Пауло 9; Лукоки 3, Кампаняро 70, Кешерю 79)
(Ел Харуби 19-авт; Марчев 26, Камбуров 78-д)
(Д. Атанасов 23)
(Бакари 24, Паланков 69)
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|13
|1
|1
|42:14
|40
|2. "ЛЕВСКИ"
|10
|4
|1
|27:8
|34
|3. "ЧЕРНО МОРЕ
|8
|3
|4
|20:15
|27
|4. "ДУНАВ"
|7
|4
|4
|20:12
|25
|5. "ЦСКА-СОФИЯ"
|7
|3
|4
|20:9
|24
|6. "ЛОКО" (ПД)
|6
|5
|4
|24:21
|23
|7. "БОТЕВ"
|5
|3
|7
|23:27
|18
|8. "БЕРОЕ"
|5
|3
|7
|12:19
|18
|9. "ВЕРЕЯ"
|5
|3
|6
|13:20
|18
|10. "ЛОКО" (ГО)
|4
|3
|8
|12:23
|15
|11. "ПИРИН
|"4
|3
|8
|14:23
|15
|12. "СЛАВИЯ"
|4
|2
|9
|18:26
|14
|13. "НЕФТОХИМИК"
|3
|3
|9
|15:27
|12
|14. "МОНТАНА"
|2
|2
|11
|11:27
|8
ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
10 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
5 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна и Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").
В следващия кръг - 29 ноември (вторник), 15 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (ГО) (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Монтана" (по "Диема спорт"); 30 ноември (сряда), 13 ч.: "Пирин" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "Ботев" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); 1 декември (четвъртък), 15 ч.: "Верея" - "Берое" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, XIV КРЪГ
|"Левски" (К)
|0:1
|"Септември" (Сф)
|"Оборище"
|2:1
|"Спартак" (Пл)
(по "Диема спорт")
|"Лудогорец II"
|днес, 17.30 ч.
|"ЦСКА-София II"
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "ЕТЪР"
|8
|5
|1
|22:11
|29
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|8
|4
|2
|21:9
|28
|3. "СОЗОПОЛ"
|7
|5
|2
|14:7
|26
|4. "ВИТОША"
|6
|6
|2
|17:9
|24
|5. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|7
|3
|3
|24:17
|24
|6. "НЕСЕБЪР"
|7
|2
|5
|20:16
|23
|7. "ПОМОРИЕ"
|6
|3
|5
|20:20
|21
|8. "БОТЕВ" (ВР)
|4
|6
|4
|17:14
|18
|9. "СПАРТАК"
|5
|2
|7
|22:24
|17
|10. "ЦАРСКО СЕЛО"
|4
|3
|7
|20:23
|15
|11. "ЛОКОМОТИВ"
|3
|6
|5
|14:18
|15
|12. "ОБОРИЩЕ"
|4
|3
|7
|14:23
|15
|13. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|4
|3
|6
|14:13
|15
|14. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|3
|5
|6
|13:17
|14
|15. "БАНСКО"
|2
|6
|6
|14:24
|12
|16. "ЛЕВСКИ"
|2
|0
|12
|11:32
|6
В следващия кръг - 30 ноември (сряда), 14.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Оборище", "Поморие" - "Левски" (Карл), "Локомотив" (Сф) - "Банско", "Етър" - "Несебър", "Ботев" (Вр) - "Царско село", "Ботев" (Глб) - "Созопол"; 1 декември (четвъртък), 14.30 ч.: "Спартак" (Пл) - "Лудогорец II"; 2 декември (петък), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Витоша".