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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХV КРЪГ

"Берое"1:1"Славия"
(Венц. Василев 57; Ив. Минчев 79)

"Дунав"3:0"Нефтохимик"
(Д. Димов 15, Будинов 20, 25)

"Ботев"1:3"Лудогорец"
(Ж. Пауло 9; Лукоки 3, Кампаняро 70, Кешерю 79)

"Левски"1:2"Локо" (Пд)
(Ел Харуби 19-авт; Марчев 26, Камбуров 78-д)

"Локо" (ГО)1:0"Пирин"
(Д. Атанасов 23)

"Монтана"0:2"Черно море"
(Бакари 24, Паланков 69)

"ЦСКА-София"снощи"Верея"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"131142:1440
2. "ЛЕВСКИ"104127:834
3. "ЧЕРНО МОРЕ83420:1527
4. "ДУНАВ"74420:1225
5. "ЦСКА-СОФИЯ"73420:924
6. "ЛОКО" (ПД)65424:2123
7. "БОТЕВ"53723:2718
8. "БЕРОЕ"53712:1918
9. "ВЕРЕЯ"53613:2018
10. "ЛОКО" (ГО)43812:2315
11. "ПИРИН"43814:2315
12. "СЛАВИЯ"42918:2614
13. "НЕФТОХИМИК"33915:2712
14. "МОНТАНА"221111:278

ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
10 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
5 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна и Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").

В следващия кръг - 29 ноември (вторник), 15 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (ГО) (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Монтана" (по "Диема спорт"); 30 ноември (сряда), 13 ч.: "Пирин" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "Ботев" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); 1 декември (четвъртък), 15 ч.: "Верея" - "Берое" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").


ВТОРА ЛИГА, XIV КРЪГ

"Витоша"0:0"Ботев" (Глб)

"Созопол"1:0"Ботев" (Вр)

"Царско село"1:2"Етър"

"Несебър"2:1"Локо" (Сф)

"Банско"1:2"Поморие"

"Левски" (К)0:1"Септември" (Сф)

"Оборище"2:1"Спартак" (Пл)

"Лудогорец II"днес, 17.30 ч."ЦСКА-София II"
(по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"85122:1129
2. "СЕПТЕМВРИ"84221:928
3. "СОЗОПОЛ"75214:726
4. "ВИТОША"66217:924
5. "ЦСКА-СОФИЯ II"73324:1724
6. "НЕСЕБЪР"72520:1623
7. "ПОМОРИЕ"63520:2021
8. "БОТЕВ" (ВР)46417:1418
9. "СПАРТАК"52722:2417
10. "ЦАРСКО СЕЛО"43720:2315
11. "ЛОКОМОТИВ"36514:1815
12. "ОБОРИЩЕ"43714:2315
13. "ЛУДОГОРЕЦ II"43614:1315
14. "БОТЕВ" (ГЛБ)35613:1714
15. "БАНСКО"26614:2412
16. "ЛЕВСКИ"201211:326

В следващия кръг - 30 ноември (сряда), 14.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Оборище", "Поморие" - "Левски" (Карл), "Локомотив" (Сф) - "Банско", "Етър" - "Несебър", "Ботев" (Вр) - "Царско село", "Ботев" (Глб) - "Созопол"; 1 декември (четвъртък), 14.30 ч.: "Спартак" (Пл) - "Лудогорец II"; 2 декември (петък), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Витоша".

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