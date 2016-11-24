СТАТИСТИКА



"Берое" 1:1 "Славия" (Венц. Василев 57; Ив. Минчев 79)



"Дунав" 3:0 "Нефтохимик" (Д. Димов 15, Будинов 20, 25)



"Ботев" 1:3 "Лудогорец" (Ж. Пауло 9; Лукоки 3, Кампаняро 70, Кешерю 79)



"Левски" 1:2 "Локо" (Пд) (Ел Харуби 19-авт; Марчев 26, Камбуров 78-д)



"Локо" (ГО) 1:0 "Пирин" (Д. Атанасов 23)



"Монтана" 0:2 "Черно море" (Бакари 24, Паланков 69)



"ЦСКА-София" снощи "Верея"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 13 1 1 42:14 40 2. "ЛЕВСКИ" 10 4 1 27:8 34 3. "ЧЕРНО МОРЕ 8 3 4 20:15 27 4. "ДУНАВ" 7 4 4 20:12 25 5. "ЦСКА-СОФИЯ" 7 3 4 20:9 24 6. "ЛОКО" (ПД) 6 5 4 24:21 23 7. "БОТЕВ" 5 3 7 23:27 18 8. "БЕРОЕ" 5 3 7 12:19 18 9. "ВЕРЕЯ" 5 3 6 13:20 18 10. "ЛОКО" (ГО) 4 3 8 12:23 15 11. "ПИРИН "4 3 8 14:23 15 12. "СЛАВИЯ" 4 2 9 18:26 14 13. "НЕФТОХИМИК" 3 3 9 15:27 12 14. "МОНТАНА" 2 2 11 11:27 8

ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

10 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");

6 гола - Жонатан Кафу, Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");

5 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Стивън Петков ("Монтана");

4 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Божидар Краев, Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Милчо Ангелов ("ЦСКА-София"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Бакари и Георги Илиев ("Черно море"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Амаду Сукуна и Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").



В следващия кръг - 29 ноември (вторник), 15 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (ГО) (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Монтана" (по "Диема спорт"); 30 ноември (сряда), 13 ч.: "Пирин" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "Ботев" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); 1 декември (четвъртък), 15 ч.: "Верея" - "Берое" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").





ВТОРА ЛИГА, XIV КРЪГ



"Витоша" 0:0 "Ботев" (Глб)

"Созопол" 1:0 "Ботев" (Вр)

"Царско село" 1:2 "Етър"

"Несебър" 2:1 "Локо" (Сф)

"Банско" 1:2 "Поморие"

"Левски" (К) 0:1 "Септември" (Сф)

"Оборище" 2:1 "Спартак" (Пл)

"Лудогорец II" днес, 17.30 ч. "ЦСКА-София II" (по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 8 5 1 22:11 29 2. "СЕПТЕМВРИ" 8 4 2 21:9 28 3. "СОЗОПОЛ" 7 5 2 14:7 26 4. "ВИТОША" 6 6 2 17:9 24 5. "ЦСКА-СОФИЯ II" 7 3 3 24:17 24 6. "НЕСЕБЪР" 7 2 5 20:16 23 7. "ПОМОРИЕ" 6 3 5 20:20 21 8. "БОТЕВ" (ВР) 4 6 4 17:14 18 9. "СПАРТАК" 5 2 7 22:24 17 10. "ЦАРСКО СЕЛО" 4 3 7 20:23 15 11. "ЛОКОМОТИВ" 3 6 5 14:18 15 12. "ОБОРИЩЕ" 4 3 7 14:23 15 13. "ЛУДОГОРЕЦ II" 4 3 6 14:13 15 14. "БОТЕВ" (ГЛБ) 3 5 6 13:17 14 15. "БАНСКО" 2 6 6 14:24 12 16. "ЛЕВСКИ" 2 0 12 11:32 6

В следващия кръг - 30 ноември (сряда), 14.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Оборище", "Поморие" - "Левски" (Карл), "Локомотив" (Сф) - "Банско", "Етър" - "Несебър", "Ботев" (Вр) - "Царско село", "Ботев" (Глб) - "Созопол"; 1 декември (четвъртък), 14.30 ч.: "Спартак" (Пл) - "Лудогорец II"; 2 декември (петък), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Витоша".



ПЪРВА ЛИГА, ХV КРЪГ(Венц. Василев 57; Ив. Минчев 79)(Д. Димов 15, Будинов 20, 25)(Ж. Пауло 9; Лукоки 3, Кампаняро 70, Кешерю 79)(Ел Харуби 19-авт; Марчев 26, Камбуров 78-д)(Д. Атанасов 23)(Бакари 24, Паланков 69)КЛАСИРАНЕ 32