Като мравки в кибритена кутия край огън

25 Ноември 2016 21:08

А унгарците, унгарците защо не са на същия хал? Или сърбите? Или глобализацията и премахването на границите (особено па на тая с Турция, дето не е в ЕС) засегна само нас еднички? Защо?

Of the more than 18,000 asylum applications in Hungary, only 76 people were given refugee status between January and May of this year, said Nora Koves, a human rights expert at the Budapest-based Eotvos Karoly Policy Institute, told Al Jazeera.

http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911http://www.aljazeera.com/news/2016/07/report-hungary-breaking-rules-refugees-160713174914167.htmlЗначи въпреки оградите и какво ли не , в Унгария все пак влизат мигранти и има мигранти и то повече,отколкото в България. Изобщо не сравняваме географско положение, да не говорим,че една част от мигрантите влизат у нас отГърция.