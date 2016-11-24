Футболна седмица

Събота



Диема спорт



13.00 "Монтана" - "Черно море"



15.00 "Левски" - "Локомотив" (Пд)



17.30 "Ботев" (Пд) - "Лудогорец"



21.00 "Нант" - "Лил"



Диема



14.30 "Бърнли" - "Манчестър С"



Диема спорт 2



17.00 "Ливърпул" - "Съндърланд"



19.30 "Челси" - "Тотнъм"



Нова спорт



18.00 "Монако" - "Олимпик" (Марсилия)



20.10 "Уулвърхемптън" - "Шефилд Уенздей" (запис)



Евроспорт 2



16.30 "Айнтрахт" - "Борусия" (Д)



19.30 "Байерн" - "Байер"



Sport+



17.15 "Реал" (Мадрид) - "Спортинг" (Хихон)



F+



21.45 "Севиля" - "Валенсия"







Неделя



Диема спорт 2



12.30 "Берое" - "Славия"



17.45 "ЦСКА-София" - "Верея"



Диема



15.15 "Дунав" - "Нефтохимик Бургас"



Диема спорт



14.00 "Уотфорд" - "Стоук С"



16.15 "Арсенал" - "Борнемут"



18.30 "Манчестър Юн" - "Уест Хем"



21.45 "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"



Нова спорт



16.00 "Анже" - "Сент Етиен"



18.00 "Ница" - "Бастия"



РИНГ.БГ



13.30 "Палермо" - "Лацио"



16.00 "Дженоа" - "Ювентус"



21.45 "Рома" - "Пескара"



Евроспорт 2



16.30 "Шалке 04" - "Дармщад"



18.30 "Херта" - "Майнц 05"



Евроспорт



23.00 Мейджър лийг сокър: "Колорадо Рапидс" - "Сиатъл Саундърс"



F+



13.00 "Виляреал" - "Алавес"



17.15 "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)



Sport+



21.45 "Реал Сосиедад" - "Барселона"







Понеделник



Диема спорт



17.30 "Лудогорец II" - "ЦСКА-София II"



Диема спорт 2



21.45 "Хъдърсфийлд" - "Уигън"



РИНГ.БГ



20.00 "Наполи" - "Сасуоло"



22.00 "Интер" - "Фиорентина"



Евроспорт 2



21.15 "Щутгарт" - "Нюрнберг"



F+



21.45 "Лас Палмас" - "Атлетик" (Билбао)







Вторник



Диема спорт



15.00 "Черно море" - "Локомотив" (ГО)



17.30 "Локомотив" (Пд) - "Монтана"



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Ливърпул" - "Лийдс"



Диема спорт 2



22.00 "Дижон" - "Монако"



Нова спорт



20.00 "Лориен" - "Рен"



РИНГ.БГ



21.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Леганес" - "Валенсия"



23.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Бетис" - "Депортиво" (Ла Коруня)







Сряда



Диема



13.00 "Пирин" - "Дунав"



Диема спорт 2



15.00 "Славия" - "Ботев" (Пд)



17.30 "Лудогорец" - "Левски"



22.00 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Манчестър Юн" - "Уест Хем"



Диема спорт



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Арсенал" - "Саутхемптън"



Нова спорт



20.00 "Гинган" - "Ница"



22.00 "Пари Сен Жермен" - "Анже"



bTV Action



20.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Леонеса"



23.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-първи мач: "Еркулес" - "Барселона"



РИНГ.БГ



22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Гихуело" - "Атлетико" (Мадрид)







Четвъртък



Диема спорт



15.00 "Верея" - "Берое"



17.30 "Нефтохимик Бургас" - "ЦСКА-София"



Диема спорт 2



21.45 "Куинс Парк Рейнджърс" - "Уулвърхемптън"



РИНГ.БГ



23.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Сантандер" - "Атлетик" (Б)







Петък



Диема спорт 2



17.30 "Локомотив" (Пд) - "Черно море"



21.45 "Нотингам Форест" - "Нюкасъл"



21.45 "Каен" - "Дижон"



Евроспорт 2



21.30 "Майнц 05" - "Байерн"



РИНГ.БГ



21.45 "Наполи" - "Интер"



