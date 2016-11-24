Футболна седмица

Събота
Диема спорт
13.00 "Монтана" - "Черно море"
15.00 "Левски" - "Локомотив" (Пд)
17.30 "Ботев" (Пд) - "Лудогорец"
21.00 "Нант" - "Лил"
Диема
14.30 "Бърнли" - "Манчестър С"
Диема спорт 2
17.00 "Ливърпул" - "Съндърланд"
19.30 "Челси" - "Тотнъм"
Нова спорт
18.00 "Монако" - "Олимпик" (Марсилия)
20.10 "Уулвърхемптън" - "Шефилд Уенздей" (запис)
Евроспорт 2
16.30 "Айнтрахт" - "Борусия" (Д)
19.30 "Байерн" - "Байер"
Sport+
17.15 "Реал" (Мадрид) - "Спортинг" (Хихон)
F+
21.45 "Севиля" - "Валенсия"
Неделя
Диема спорт 2
12.30 "Берое" - "Славия"
17.45 "ЦСКА-София" - "Верея"
Диема
15.15 "Дунав" - "Нефтохимик Бургас"
Диема спорт
14.00 "Уотфорд" - "Стоук С"
16.15 "Арсенал" - "Борнемут"
18.30 "Манчестър Юн" - "Уест Хем"
21.45 "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"
Нова спорт
16.00 "Анже" - "Сент Етиен"
18.00 "Ница" - "Бастия"
РИНГ.БГ
13.30 "Палермо" - "Лацио"
16.00 "Дженоа" - "Ювентус"
21.45 "Рома" - "Пескара"
Евроспорт 2
16.30 "Шалке 04" - "Дармщад"
18.30 "Херта" - "Майнц 05"
Евроспорт
23.00 Мейджър лийг сокър: "Колорадо Рапидс" - "Сиатъл Саундърс"
F+
13.00 "Виляреал" - "Алавес"
17.15 "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)
Sport+
21.45 "Реал Сосиедад" - "Барселона"
Понеделник
Диема спорт
17.30 "Лудогорец II" - "ЦСКА-София II"
Диема спорт 2
21.45 "Хъдърсфийлд" - "Уигън"
РИНГ.БГ
20.00 "Наполи" - "Сасуоло"
22.00 "Интер" - "Фиорентина"
Евроспорт 2
21.15 "Щутгарт" - "Нюрнберг"
F+
21.45 "Лас Палмас" - "Атлетик" (Билбао)
Вторник
Диема спорт
15.00 "Черно море" - "Локомотив" (ГО)
17.30 "Локомотив" (Пд) - "Монтана"
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Ливърпул" - "Лийдс"
Диема спорт 2
22.00 "Дижон" - "Монако"
Нова спорт
20.00 "Лориен" - "Рен"
РИНГ.БГ
21.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Леганес" - "Валенсия"
23.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Бетис" - "Депортиво" (Ла Коруня)
Сряда
Диема
13.00 "Пирин" - "Дунав"
Диема спорт 2
15.00 "Славия" - "Ботев" (Пд)
17.30 "Лудогорец" - "Левски"
22.00 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Манчестър Юн" - "Уест Хем"
Диема спорт
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Арсенал" - "Саутхемптън"
Нова спорт
20.00 "Гинган" - "Ница"
22.00 "Пари Сен Жермен" - "Анже"
bTV Action
20.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Леонеса"
23.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-първи мач: "Еркулес" - "Барселона"
РИНГ.БГ
22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Гихуело" - "Атлетико" (Мадрид)
Четвъртък
Диема спорт
15.00 "Верея" - "Берое"
17.30 "Нефтохимик Бургас" - "ЦСКА-София"
Диема спорт 2
21.45 "Куинс Парк Рейнджърс" - "Уулвърхемптън"
РИНГ.БГ
23.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Сантандер" - "Атлетик" (Б)
Петък
Диема спорт 2
17.30 "Локомотив" (Пд) - "Черно море"
21.45 "Нотингам Форест" - "Нюкасъл"
21.45 "Каен" - "Дижон"
Евроспорт 2
21.30 "Майнц 05" - "Байерн"
РИНГ.БГ
21.45 "Наполи" - "Интер"
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