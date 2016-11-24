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60 войници ще помагат на МВР за охраната
18 чужденци са официално обвинени за погрома в лагера
На място са изпратени 60 военни - 20 военни полицаи и 40 от Старозагорската бригада
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Бежанци на бунт в лагера в Харманли 24.11.2016г
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

13.00 "Монтана" - "Черно море"

15.00 "Левски" - "Локомотив" (Пд)

17.30 "Ботев" (Пд) - "Лудогорец"

21.00 "Нант" - "Лил"

Диема

14.30 "Бърнли" - "Манчестър С"

Диема спорт 2

17.00 "Ливърпул" - "Съндърланд"

19.30 "Челси" - "Тотнъм"

Нова спорт

18.00 "Монако" - "Олимпик" (Марсилия)

20.10 "Уулвърхемптън" - "Шефилд Уенздей" (запис)

Евроспорт 2

16.30 "Айнтрахт" - "Борусия" (Д)

19.30 "Байерн" - "Байер"

Sport+

17.15 "Реал" (Мадрид) - "Спортинг" (Хихон)

F+

21.45 "Севиля" - "Валенсия"



Неделя

Диема спорт 2

12.30 "Берое" - "Славия"

17.45 "ЦСКА-София" - "Верея"

Диема

15.15 "Дунав" - "Нефтохимик Бургас"

Диема спорт

14.00 "Уотфорд" - "Стоук С"

16.15 "Арсенал" - "Борнемут"

18.30 "Манчестър Юн" - "Уест Хем"

21.45 "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"

Нова спорт

16.00 "Анже" - "Сент Етиен"

18.00 "Ница" - "Бастия"

РИНГ.БГ

13.30 "Палермо" - "Лацио"

16.00 "Дженоа" - "Ювентус"

21.45 "Рома" - "Пескара"

Евроспорт 2

16.30 "Шалке 04" - "Дармщад"

18.30 "Херта" - "Майнц 05"

Евроспорт

23.00 Мейджър лийг сокър: "Колорадо Рапидс" - "Сиатъл Саундърс"

F+

13.00 "Виляреал" - "Алавес"

17.15 "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)

Sport+

21.45 "Реал Сосиедад" - "Барселона"



Понеделник

Диема спорт

17.30 "Лудогорец II" - "ЦСКА-София II"

Диема спорт 2

21.45 "Хъдърсфийлд" - "Уигън"

РИНГ.БГ

20.00 "Наполи" - "Сасуоло"

22.00 "Интер" - "Фиорентина"

Евроспорт 2

21.15 "Щутгарт" - "Нюрнберг"

F+

21.45 "Лас Палмас" - "Атлетик" (Билбао)



Вторник

Диема спорт

15.00 "Черно море" - "Локомотив" (ГО)

17.30 "Локомотив" (Пд) - "Монтана"

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Ливърпул" - "Лийдс"

Диема спорт 2

22.00 "Дижон" - "Монако"

Нова спорт

20.00 "Лориен" - "Рен"

РИНГ.БГ

21.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Леганес" - "Валенсия"

23.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Бетис" - "Депортиво" (Ла Коруня)



Сряда

Диема

13.00 "Пирин" - "Дунав"

Диема спорт 2

15.00 "Славия" - "Ботев" (Пд)

17.30 "Лудогорец" - "Левски"

22.00 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Манчестър Юн" - "Уест Хем"

Диема спорт

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Арсенал" - "Саутхемптън"

Нова спорт

20.00 "Гинган" - "Ница"

22.00 "Пари Сен Жермен" - "Анже"

bTV Action

20.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Леонеса"

23.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал-първи мач: "Еркулес" - "Барселона"

РИНГ.БГ

22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Гихуело" - "Атлетико" (Мадрид)



Четвъртък

Диема спорт

15.00 "Верея" - "Берое"

17.30 "Нефтохимик Бургас" - "ЦСКА-София"

Диема спорт 2

21.45 "Куинс Парк Рейнджърс" - "Уулвърхемптън"

РИНГ.БГ

23.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Сантандер" - "Атлетик" (Б)



Петък

Диема спорт 2

17.30 "Локомотив" (Пд) - "Черно море"

21.45 "Нотингам Форест" - "Нюкасъл"

21.45 "Каен" - "Дижон"

Евроспорт 2

21.30 "Майнц 05" - "Байерн"

РИНГ.БГ

21.45 "Наполи" - "Интер"

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