Кино

В София

Синема сити Парадайз

Фантастични животни и къде да ги намерим 3D 4DX: 16:40, 19:20, 22:00, 3D: 12:00 (днес и утре), 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:30, 20:00, 21:10, 22:40, Смелата Ваяна 3D 4DX: 12:00 (днес и утре), 14:20, 3D: 11:00 (днес и утре), 13:20, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10, 20:15, 21:30, 2D: 11:30 (днес и утре), 13:50, 16:10, 18:30, 20:50, Баш обирджии, 17:40, 21:40, Доктор Стрейндж, 11:30 (днес и утре), 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 19:50, 21:20, 22:20, Ад, 16:20, 18:50, 21:15, Сами вкъщи, 12:30 (днес и утре), Добрият великан, 11:50 (днес и утре), Тролчета 3D: 12:10 (днес и утре), 14:10, 16:10, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 14:15, Джак Ричър: Не се връщай, Счетоводителят, 13:40, 18:10, 20:40, Щъркели, 11:45 (днес и утре), Овца или вълк, 11:40 (днес и утре), 13:30, Тролчета, 11:10 (днес и утре), 13:10, 15:10, 17:10, Първи контакт, 14:30, 17:00, 19:30, 21:50, Съюзени, 19:15, 21:20, Операция Ескобар, 19:40, 22:10, Квакъри, 11:20 (днес и утре), 13:00, Лошият дядо Коледа 2, 12:20 (днес и утре), 14:20, 16:20, 18:20, 20:30, 22:30, Равни, 22:30,



Синема сити

Баш обирджии, 19:30, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:20 (днес и утре), 13:00, 14:00, 15:40, 16:40, 18:20, 19:20, 21:00, 22:00, Доктор Стрейндж, 12:50 (днес и утре), 15:10, 17:30, 18:40, 19:50, 21:20, 22:15, Ад, 19:00, 21:30, Сами вкъщи, 11:10 (днес и утре), Добрият великан, 12:10 (днес и утре), Тролчета 3D: 12:30 (днес и утре), 14:30, 16:30, 2D: 11:30 (днес и утре), 13:30, 15:30, 17:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 14:30, Смелата Ваяна 3D: 11:00 (днес и утре), 12:30, 13:20, 14:50, 15:40, 17:10, 18:00, 19:30, 20:20, 21:50, 2D: 11:50 (днес и утре), 14:10, 16:30, 18:50, 21:10, Джак Ричър: Не се връщай, 21:40, Счетоводителят, 16:20, 19:10, Щъркели 2D, 13:10, Овца или вълк, 12:20 (днес и утре), 14:20, Вещицата от Блеър, 17:30, Първи контакт, 15:00, 19:20, 21:40, Съюзени, 18:40, 21:20, Операция Ескобар, 21:30, Квакъри, 11:15 (днес и утре), 17:00, Равни, 22:40, Лошият дядо Коледа 2, 12:20 (днес и утре), 14:20, 16:20, 18:30, 20:30, 22:30



IMAX

Фантастични животни и къде да ги намерим, 12:00 (днес и утре), 14:40, 17:20, 20:00, 22:40





Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50,

И още: Ад, 21:30, Доктор Стрейндж, 12:00, 14:30, 17:30, 20:00, 22:30, Първи контакт, 14:15, 16:40, 19:15, 22:00, Смелата Ваяна, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 21:50, Счетоводителят, 18:50, Тролчета, 11:45, 14:00, 16:20, утре от 11:00, 13:00, 15:15, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:30, 12:50, 14:10, 15:30, 16:50, 18:10, 19:40, 20:5022:20

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, днес 18:00



Арена The Mall

Ад, 15:40, 18:45, днес от 15:20, Доктор Стрейндж, 13:15, 16:00, 17:10, 18:30, 19:40, 21:00, 22:10, Квакъри, 13:10, 15:10, Операция Ескобар, 16:50, 21:15, Първи контакт, 13:00, 20:00, 22:30, Смелата Ваяна, 11:10, 12:00, 12:40, 13:30, 14:20, 15:00, 15:50, 16:40, 17:20, 18:20, 19:00, 20:40, 21:20, Счетоводителят, 14:00, 19:30, 22:15, Тролчета, 11:00, 12:20, 14:40, 17:00, Фантастични животни и къде да ги намерим, 12:50, 13:40, 15:30, 16:20, 18:10, 19:10, 19:50, 20:50, 21:50, 22:40

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, днес 18:00





Арена Запад

Ад, 18:15, 20:45, Джак Ричър: Не се връщай, 14:10 (днес и утре), 16:30, 19:00, 21:40, утре: 13:40, 20:30, Доктор Стрейндж, 13:30 (днес и утре), 15:00, 16:10, 17:30, 18:45, 20:10, 21:15, 22:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 12:30 (днес и утре), Квакъри, 11:30 (днес и утре), 13:45, 16:00, Лошият Дядо Коледа 2, 13:20 (днес и утре), 15:40, 17:45, 20:00, 22:30, Операция Ескобар, 19:10, 22:15, Първи контакт, 12:20 (днес и утре), 14:45, 17:15, 19:40, 22:00, Равни, 21:30, Смелата Ваяна, 11:00, 11:40, 12:30, 13:20, 14:20, 15:10, 15:50, 16:40, 17:30, 18:10, 19:00, 19:50,20:30, 21:30, 22:15, Счетоводителят, 13:15 (днес и утре), 15:50, 18:30, 21:00, Тролчета, 12:00 (днес и утре), 13:00, 14:00, 15:00, 16:15, 17:00, 19:20, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:10, 12:00, 13:00, 13:50, 14:40, 15:40, 16:30, 17:20, 18:20, 19:15, 20:00, 21:00, 22:00, 22:40

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, днес 18:00

Арена Младост

Ад, 18:00, 20:30, Джак Ричър: Не се връщай, 13:00 (днес и утре), 15:50, 18:20, 20:45, Доктор Стрейндж, 11:20 (днес и утре), 13:50, 15:00, 16:15, 17:45, 20:20, 22:40, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 12:15 (днес и утре), Квакъри, 12:40 (днес и утре), 14:40, 17:00, Лошият Дядо Коледа 2, 13:15, 15:30, 17:50, 20:15, 22:20, Операция Ескобар, 19:00, 21:40, Първи контакт, 14:30 (днес и утре), 17:15, 19:45, 22:15, Равни, 21:00, Смелата Ваяна, 11:20, 12:00, 12:50, 13:40, 14:20, 15:10, 16:00, 16:45, 17:30, 18:20, 19:10, 19:50, 20:40, 21:30, 22:10, Счетоводителят, 13:20 (днес и утре), 16:00, 18:45, 21:30, Тролчета, 11:00 (днес и утре), 11:40 (днес и утре), 13:10, 14:00, 15:30, 16:20, 18:40, Фантастични животни и къде да ги намерим IMAX 3D: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, 3D: 12:40, 13:40 (днес и утре), 15:20, 16:30, 18:10, 19:10, 20:50, 22:00,

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, утре 16:00



Люмиер

Киномания:

днес: Хайди, 10:30, Първа реколта, 12:30, Сезоните, 14:30, Изповедите, 16:30, Одисеята на Жак-Ив Кусто, 18:30, Хищници в мрака, 21:00, утре: Момчето и звярът, 10:45, Червената костенурка, 11:00, Последният урок, 12:30, Зимна песен, 14:30, Човекът, който познаваше безкрайността, 16:45, Балканска хармония - истина или сън, 19:00, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 21:00, вторник: Зоотроп, 18:30, Тихият залив, 20:30, сряда: Неруда, 18:30, Хищници в мрака, 20:45, четвъртък: Пътуване във времето, 18:30, Поезия без край, 20:15, понеделник: Хищници в мрака, 18:30, Танцьорката, 20:45,

Дом на киното

Киномания:

днес: 16.15 Кралицата на пустинята , 18.45 Слава, 20.45 Майлс Дейвис, утре: 11.00 Хайди, 16.00 Елвис и Никсън, 17.45 Пеещите обувки, 20.30 На млечния път, понеделник: 20.30 Поезия без край, четвъртък: 21.00 Комуната,

Премиера: днес 17.00, сряда 13:30, четвъртък 17.00 Анклав

Ако сте пропуснали: утре 13.40 Човек на име Уве, вторник 14.00 Пророкът, четвъртък 15.00 Докато Ая спеше

сряда: 19.30 Специално събитие: Лъвкрафт, нова пиеса на група Метеор

сряда 22.00 С приятели на кино: Храна за душата

четвъртък: 19.00 Филмови дни LUX в София: Моят живот като тиквичка

София филм фест за учащи: понеделник 18.30 Всичко ще бъде наред

С деца на кино: Квакъри, днес 11.30



Филмотечно кино Одеон

Първа световна кинопанорама:

днес: 14.15 Жертвоприношение, понеделник: 16.30 Първа световна кинопанорама: Хана и нейните сестри, вторник: 16:30 Сбогом, момчета, сряда: 16.15 Хроника на една предизвестена смърт, четвъртък: 16.30 Целувки: Мама Киномания: днес: 16.00 Лошият и красавицата, 18.15 Пеещите обувки, утре: 17.00 Хичкок/Трюфо, 18.45 Флорънс, 21.00 Cafe Society, понеделник: 18.30 Елвис и Никсън, 20.30 Тихият залив, вторник: 18.30 Хота на Саура: Отвъд фламенкото, 20.30 Одисеята на Жак-Ив Кусто, сряда: 18.30 Поезия без край, 21.00 Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, четвъртък: 18.30 Неруда, 20.45 Джанис Джоплин: Little Girl Blue И още: днес 12.00 Тролчета, утре 12.30 Тролчета, понеделник: 14.30 Вечност, вторник: 14.15 Летовници, сряда: 14.30 Докато Ая спеше, четвъртък: 14.30 Вечност



В Пловдив

Синема сити

Баш обирджии, 17:30, Фантастични животни и къде да ги намерим, 13:10, 15:50, 17:00, 18:30, 19:45, 21:10, 22:20, Доктор Стрейндж, 12:20 (днес и утре), 14:40, 17:00, 19:20, 21:50, Ад, 14:00, 18:50, Сами вкъщи, 12:00 (днес и утре), Добрият великан, 11:50 (днес и утре), Тролчета , 11:30 (днес и утре), 13:30, 15:30, Смелата Ваяна, 3D: 11:00 (днес и утре), 13:20, 15:40, 18:00, 20:15, 2D: 12:10 (днес и утре), 14:30, 16:50, 19:10, 21:30, Джак Ричър: Не се връщай, 16:40, 20:50, Счетоводителят, 19:00, 21:40, Щъркели, 14:10, Овца или вълк, 13:10, Тролчета, 12:30 (днес и утре), 14:30, 16:30, 18:40, Първи контакт, 16:10, 21:20, Съюзени, 19:30, 22:00, Квакъри, 11:20 (днес и утре), 15:10, Равни, 22:30, Лошият дядо Коледа 2, 12:15 (днес и утре), 14:20, 16:20, 18:20, 20:30, 22:30







Арена мол Марково тепе

Доктор Стрейндж, 14:00, 16:30, 19:00, 22:00, Квакъри, 12:00, 13:45, Лошият Дядо Коледа 2, 15:40, 17:45, Операция Ескобар, 21:50,Първи контакт, 20:10, 22:30, утре 21:00, Смелата Ваяна, 11:10, 12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 17:00, 18:10, 19:20, 20:30, Тролчета, 11:30, 12:15, 14:15, 16:15, Фантастични животни и къде да ги намерим IMAX 3D: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, 3D: 18:30, 21:15

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, утре 16:00





Във Варна

Арена Гранд мол

Ад, 12:10, 18:00, 21:50, днес 13:30, Баш обирджии, 21:00, Джак Ричър: Не се връщай, 13:40, Доктор Стрейндж, 11:20, 14:15, 16:45, 19:10, 21:40, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 16:15, 19:20, Лошият Дядо Коледа 2, 13:20, 15:30, 17:45, 20:10, 22:20, Смелата Ваяна, 11:30, 12:40, 13:50, 15:00, 16:10, 17:20, 18:30, 19:40, 20:50, 22:00, Счетоводителят, 14:45, 20:40, Тролчета, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Фантастични животни и къде да ги намерим IMAX 3D: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, 3D: 13:10, 15:50, 18:40, 21:20

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, утре 16:00



Арена мол

Ад, 15:30, Доктор Стрейндж, 12:10, 14:40, 17:15, 19:50, 22:20, Квакъри, 13:00, 15:00, Операция Ескобар, 21:00, Първи контакт, 17:00, 19:30, 22:10, Равни, 18:30, Смелата Ваяна, 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10, 20:20, 21:30, Счетоводителят, 12:50, 18:45, 21:40, Тролчета, 11:50, 14:10, 16:15, Фантастични животни и къде да ги намерим, 12:30, 13:50, 15:10, 16:30, 17:50, 19:20, 20:30, 22:00

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, днес 18:00



В Бургас

Синема сити

Баш обирджии, 14:45, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:20 (днес и утре), 13:00, 14:00, 15:40, 16:45, 18:15, 19:30, 20:50, 22:10, Доктор Стрейндж, 12:00 (днес и утре), 14:40, 17:00, 19:20, 21:50, Ад, 21:00, Сами вкъщи, 12:20 (днес и утре), Тролчета, 3D: 12:30 (днес и утре) 14:30, 16:30, 2D: 11:30 (днес и утре), 13:30, 15:30, 17:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 16:10, Смелата Ваяна 3D: 11:00 (днес и утре), 13:20, 15:40, 18:00, 20:15, 2D: 12:10 (днес и утре), 14:30, 16:50, 19:10, 21:30, Джак Ричър: Не се връщай, 18:40, Счетоводителят, 18:50, 21:40, Щъркели, 11:50 (днес и утре), Овца или вълк, 12:50 (днес и утре), Първи контакт, 16:40, 19:00, 21:20, Съюзени, 19:45, 22:15, Квакъри, 11:10 (днес и утре), 14:20, Равни, 22:30, Лошият дядо Коледа 2, 14:10, 16:20, 18:30, 20:30, 22:30



В Стара Загора

Синема сити

Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:30 (днес и утре), 14:10, 15:30, 16:50, 18:10, 19:40, 21:00, 22:15, Доктор Стрейндж 15:10, 19:15, 21:45, Ад, 21:30, Сами вкъщи, 11:45 (днес и утре), Тролчета 3D: 11:00 (днес и утре), 15:00, 2D: 12:50 (днес и утре), 17:00, Смелата Ваяна, 3D: 12:30 (днес и утре), 14:50, 17:10, 19:30, 2D: 11:10 (днес и утре), 13:30, 16:00, 18:20, 20:40, Джак Ричър: Не се връщай, 22:00, Счетоводителят, 19:00, Щъркели, 12:20 (днес и утре), Овца или вълк, 13:40, Съюзени, 21:00, Лошият дядо Коледа 2, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30



Арена Парк мол

Ад, 13:20, 15:50, Доктор Стрейндж, 11:20 (днес и утре), 13:45, 16:10, 18:40, 21:15, Първи контакт, 18:20, 20:45, Смелата Ваяна, 11:40 (днес и утре), 14:10, 16:45, 19:30, 22:00, Счетоводителят, 12:15 (днес и утре), 14:50, 17:30, 20:10, Тролчета, 11:00 (днес и утре), 13:00, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:10 (днес и утре), 13:50, 15:10, 16:30, 17:50, 19:10, 20:30, 21:50

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, утре 16:00





В Плевен

Арена Панорама

Доктор Стрейндж, 17:30, 20:00, Квакъри, 12:00, 16:30, Първи контакт, 18:30, днес 19:40, Смелата Ваяна, 11:00, 13:40, 16:00, 18:45, 21:00, Счетоводителят, 21:15, 22:20, Тролчета, 11:15, 13:15, 15:15, утре 15:00, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, утре 16:00



Арена Смолян

Смелата Ваяна, 11:00 (днес и утре), 13:15, 15:30, Фантастични животни и къде да ги намерим, 17:50, 20:30





Арена Централ мол

Смелата Ваяна, 11:00 (днес и утре), 13:15, 18:10, Фантастични животни и къде да ги намерим, 15:30, 20:30

