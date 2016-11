Фестивалът "В Двореца" се разгръща в 4 града Той показва и оценява късометражно кино за 14-и път Елена Георгиева Дворецът на румънската кралица Мария в Балчик, прочут със своята ботаническа градина, е оригиналният дом на фестивала за късометражно кино "В Двореца". Сега обаче той се провежда в още три града - София, Варна и Велико Търново.



Новата форма е продължение на културното предприятие "В Дворците на морската, старата и новата столици на България", което през 2014 г. постави началото на вълна от последователни филмови събития в страната. Кампанията е паралелна и инициирана в подкрепа на Европейска столица на културата 2019, Европейска младежка столица 2017 и Председателството на Съвета на Европейски съюз през 2018 г. и се изразява в разнообразие от събития в областта на късометражното кино и програми за младежи в неформалното образование, използвайки европейски аудиовизуални продукти.



14-ото издание на Двореца ще се проведе в София от 1 до 6 юни 2017 г., като мястото на прожекциите е НДК. Във Велико Търново фестивалът ще гостува от 30 април до 7 май, във Варна - от 28 май до 4 юни, като големият финал в Балчик ще сложи точката в седмицата между 24 юни и 1 юли догодина.



Събитията в София, Велико Търново и Варна представят прожекции на селектираните филми в националната и международна състезателна програма на 14-ия фестивал "В Двореца", като всяка публика ще гласува за наградата на своя град.



Програмата включва също така разнообразие от тематични прожекции извън състезателната програма, 48-часово филмово предизвикателство, обучителни ателиета за младежи, дискусионни клубове за филми, презентации и много други. Най-новата инициатива на In The Palace тази година е Форум "Европа", който ще се занимае с общозначими теми, касаещи културното, образователно, социално и професионално развитие на съвременните младежи.



Официалната церемония по награждаването ще се състои навръх Джулай морнинг в двореца на кралица Мария Румънска в Балчик.



