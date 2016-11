Друго мнение

Сибила 24 Ноември 2016 21:33



Georges Moustaki - Ma solitude (1970)





https://www.youtube.com/watch?v=h9-OzSzCDWo&index=1&list=RDh9-OzSzCDWo





Pour avoir si souvent dormi

Avec ma solitude

Je m'en suis fait presqu'une amie

Une douce habitude

Ell' ne me quitte pas d'un pas

Fidèle comme une ombre

Elle m'a suivi ça et là

Aux quatre coins du monde



Non, je ne suis jamais seul

Avec ma solitude



Quand elle est au creux de mon lit

Elle prend toute la place

Et nous passons de longues nuits

Tous les deux face à face

Je ne sais vraiment pas jusqu'où

Ira cette complice

Faudra-t-il que j'y prenne goût

Ou que je réagisse?



Non, je ne suis jamais seul

Avec ma solitude



Par elle, j'ai autant appris

Que j'ai versé de larmes

Si parfois je la répudie

Jamais elle ne désarme

Et si je préfère l'amour

D'une autre courtisane

Elle sera à mon dernier jour

Ma dernière compagne



Non, je ne suis jamais seul

Avec ma solitude

Non, je ne suis jamais seul

Avec ma solitude





Г-н Донков, текстът е на френски език, но вие сте поет.....



