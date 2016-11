Къде е погребан Исус от Назарет?

бонго-бонго 23 Ноември 2016 21:19

** Когато използваме точно това име, тук и по-долу, имаме предвид евангелската представа за историческата личност, доколкото многогодишните археологически разкопки в самия Назарет показват, че в края на I в. пр. н. е., т. е. към времето на предполагаемото раждане на Исус, градът все още не съществува, всъщност.





За начало,Исус е роден във Витлеем, а не в Назарет. В Назарет той отраства.

https://www.youtube.com/watch?v=WmPtda9x55Y

1.33 ->

What we have found is almost certainly the Church of the Nutrition. ... in its cellar there is indeed a 1century house.

...



И

