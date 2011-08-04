СТАТИСТИКА

Гр. Е: ЦСКА (М) - "Байер" 1:1 (Натхо 76-д; Воланд 16), "Монако" - "Тотнъм" 2:1 (Сидибе 48, Лемар 53; Кейн 52-д)
КЛАСИРАНЕ
|1. "Монако"
|3
|2
|0
|9:4
|11
|2. "Байер"
|1
|4
|0
|5:4
|7
|3. "Тотнъм"
|1
|1
|3
|3:5
|4
|4. ЦСКА
|0
|3
|2
|4:8
|3
На 7.XII: "Байер" - "Монако", "Тотнъм" - ЦСКА (М)
Гр. F: "Спортинг" - "Реал" 1:2 (А. Силва 80-д; Варан 29, Бензема 87), "Борусия" (Д) - "Легия" 8:4 (Кагава 17, 18, Сахин 20, У.Дембеле 29, Ройс 32, 52, Паслак 81, Ржежничак 90-авт; Прийович 10, 24, Кухарчик 57, Николич 83)
КЛАСИРАНЕ
|1. "Борусия"
|4
|1
|0
|19:7
|13
|2. "Реал"
|3
|2
|0
|14:8
|11
|3. "Спортинг"
|1
|0
|4
|5:7
|3
|4. "Легия"
|0
|1
|4
|8:24
|1
На 7.XII: "Реал" - "Борусия" (Д), "Легия" - "Спортинг"
Гр. G: "Лестър" - "Брюж" 2:1 (Оказаки 9, Марез 30-д; Искуиердо 52), ФК "Копенхаген" - "Порто" 0:0
КЛАСИРАНЕ
|1. "Лестър"
|4
|1
|0
|7:1
|13
|2. "Порто"
|2
|2
|1
|4:3
|8
|3. ФК "Копенхаген"
|1
|3
|1
|5:2
|6
|4. "Брюж"
|0
|0
|5
|2:12
|0
На 7.XII: "Брюж" - ФК "Копенхаген", "Порто" - "Лестър"
Гр. H: "Динамо" (З) - "Олимпик" (Л) 0:1 (Лаказет 72), "Севиля" - "Ювентус" 1:3 (Пареха 9; Маркизио 90-д, Бонучи 84, Манджукич 90)
КЛАСИРАНЕ
|1. "Ювентус"
|3
|2
|0
|9:2
|11
|2. "Севиля"
|3
|1
|1
|7:3
|10
|3. "Олимпик"
|2
|1
|2
|5:3
|7
|4. "Динамо"
|0
|0
|5
|0:13
|0
На 7.XII: "Олимпик" (Л) - "Севиля", "Ювентус" - "Динамо" (З)
Лига Европа
Днес - Гр. A: "Фенербахче" (Тур) - "Заря" (Укр) (от 18 ч.), "Манчестър Юн" (Анг) - "Фейенорд" (Тур) (от 22.05 ч., по БНТ1)
Гр. B: "Астана" (Казах) - АПОЕЛ (Кип) (от 18 ч., по БНТ HD), "Олимпиакос" (Кип) - "Йънг Бойс" (Швейц) (от 22.05 ч.)
Гр. C: "Габала" (Азерб) - "Андерлехт" (Бер) (от 18 ч.), "Сент Етиен" (Фр) - "Манйц 05" (Гер) (от 22.05 ч., по РИНГ.БГ)
Гр. D: "Зенит" (Рус) - "Макаби" (Т.Ав., Изр) (от 18 ч.), "Дъндолк" (Ирл) - АЗ`67 "Алкмаар" (Хол) (от 22.05 ч.)
Гр. E, от 22.05 ч.: "Рома" (Ит) - "Виктория" (Пилзен, Чех) (по БНТ HD), "Аустрия" (Ав) - "Астра" (Рум)
Гр. F, от 22.05 ч.: "Генк" (Бел) - "Рапид" (Ав), "Атлетик" (Б, Исп) - "Сасуоло" (Ит) (по bTV Action)
Гр. G, от 20 ч.: "Селта" (Исп) - "Стандард" (Бел), "Аякс" (Хол) - "Панатинайкос" (Гър)
Гр. H, от 20 ч.: "Шахтьор" (Укр) - "Коняспор" (Тур), "Гент" (Бел) - "Брага" (Порт)
Гр. I, от 20 ч.: "Краснодар" (Рус) - "РБ Залцбург" (Ав), "Шалке 04" (Гер) - "Ница" (Фр)
Гр. J, от 20 ч.: "Слован" (Либерец, Чех) - "Карабах" (Азерб), "Фиорентина" (Ит) - ПАОК (Гър)
Гр. K, от 20 ч.: "Апоел" (Беер Шева, Изр) - "Интер" (Ит) (по БНТ HD), "Спарта" (Чех) - "Саутхемптън" (Анг) (по bTV Action)
Гр. L, от 20 ч.: "Стяуа" (Рум) - "Османлъспор" (Тур), "Цюрих" (Швейц) - "Виляреал" (Исп) (по РИНГ.БГ)