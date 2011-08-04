СТАТИСТИКА

Гр. Е: ЦСКА (М) - "Байер" 1:1 (Натхо 76-д; Воланд 16), "Монако" - "Тотнъм" 2:1 (Сидибе 48, Лемар 53; Кейн 52-д)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Монако" 3 2 0 9:4 11 2. "Байер" 1 4 0 5:4 7 3. "Тотнъм" 1 1 3 3:5 4 4. ЦСКА 0 3 2 4:8 3

На 7.XII: "Байер" - "Монако", "Тотнъм" - ЦСКА (М)



Гр. F: "Спортинг" - "Реал" 1:2 (А. Силва 80-д; Варан 29, Бензема 87), "Борусия" (Д) - "Легия" 8:4 (Кагава 17, 18, Сахин 20, У.Дембеле 29, Ройс 32, 52, Паслак 81, Ржежничак 90-авт; Прийович 10, 24, Кухарчик 57, Николич 83)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Борусия" 4 1 0 19:7 13 2. "Реал" 3 2 0 14:8 11 3. "Спортинг" 1 0 4 5:7 3 4. "Легия" 0 1 4 8:24 1

На 7.XII: "Реал" - "Борусия" (Д), "Легия" - "Спортинг"



Гр. G: "Лестър" - "Брюж" 2:1 (Оказаки 9, Марез 30-д; Искуиердо 52), ФК "Копенхаген" - "Порто" 0:0



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Лестър" 4 1 0 7:1 13 2. "Порто" 2 2 1 4:3 8 3. ФК "Копенхаген" 1 3 1 5:2 6 4. "Брюж" 0 0 5 2:12 0

На 7.XII: "Брюж" - ФК "Копенхаген", "Порто" - "Лестър"



Гр. H: "Динамо" (З) - "Олимпик" (Л) 0:1 (Лаказет 72), "Севиля" - "Ювентус" 1:3 (Пареха 9; Маркизио 90-д, Бонучи 84, Манджукич 90)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Ювентус" 3 2 0 9:2 11 2. "Севиля" 3 1 1 7:3 10 3. "Олимпик" 2 1 2 5:3 7 4. "Динамо" 0 0 5 0:13 0

На 7.XII: "Олимпик" (Л) - "Севиля", "Ювентус" - "Динамо" (З)





Лига Европа

Днес - Гр. A: "Фенербахче" (Тур) - "Заря" (Укр) (от 18 ч.), "Манчестър Юн" (Анг) - "Фейенорд" (Тур) (от 22.05 ч., по БНТ1)

Гр. B: "Астана" (Казах) - АПОЕЛ (Кип) (от 18 ч., по БНТ HD), "Олимпиакос" (Кип) - "Йънг Бойс" (Швейц) (от 22.05 ч.)

Гр. C: "Габала" (Азерб) - "Андерлехт" (Бер) (от 18 ч.), "Сент Етиен" (Фр) - "Манйц 05" (Гер) (от 22.05 ч., по РИНГ.БГ)

Гр. D: "Зенит" (Рус) - "Макаби" (Т.Ав., Изр) (от 18 ч.), "Дъндолк" (Ирл) - АЗ`67 "Алкмаар" (Хол) (от 22.05 ч.)

Гр. E, от 22.05 ч.: "Рома" (Ит) - "Виктория" (Пилзен, Чех) (по БНТ HD), "Аустрия" (Ав) - "Астра" (Рум)

Гр. F, от 22.05 ч.: "Генк" (Бел) - "Рапид" (Ав), "Атлетик" (Б, Исп) - "Сасуоло" (Ит) (по bTV Action)

Гр. G, от 20 ч.: "Селта" (Исп) - "Стандард" (Бел), "Аякс" (Хол) - "Панатинайкос" (Гър)

Гр. H, от 20 ч.: "Шахтьор" (Укр) - "Коняспор" (Тур), "Гент" (Бел) - "Брага" (Порт)

Гр. I, от 20 ч.: "Краснодар" (Рус) - "РБ Залцбург" (Ав), "Шалке 04" (Гер) - "Ница" (Фр)

Гр. J, от 20 ч.: "Слован" (Либерец, Чех) - "Карабах" (Азерб), "Фиорентина" (Ит) - ПАОК (Гър)

Гр. K, от 20 ч.: "Апоел" (Беер Шева, Изр) - "Интер" (Ит) (по БНТ HD), "Спарта" (Чех) - "Саутхемптън" (Анг) (по bTV Action)

Гр. L, от 20 ч.: "Стяуа" (Рум) - "Османлъспор" (Тур), "Цюрих" (Швейц) - "Виляреал" (Исп) (по РИНГ.БГ)

Шампионска лигаГр. Е: ЦСКА (М) - "Байер" 1:1 (Натхо 76-д; Воланд 16), "Монако" - "Тотнъм" 2:1 (Сидибе 48, Лемар 53; Кейн 52-д)КЛАСИРАНЕ 82