Черно-бяла гвардия Красные негров жалеют всегда! Баллада о поручике Обаме Марат Ахтямов, футуролог ***



Горит под ногами родная земля



Не падайте духом, поручик Обама,



Корнет Джозеф Байден, налейте вина.







Восстанье в Нью-Йорке, пылает Род-Айленд,



Линчует банкиров восставший народ,



Раздать кока-колу, корнет Джозеф Байден!



Поручик Обама, подать бутерброд!







Ликуют ковбои во всем штате Юта



Стреляют из ружей по неграм опять



Поручик Обама! Бегите оттуда



Зачем вам, поручик, сейчас умирать?







Никто не предвидел такого кошмара...



- О чем загрустили, мой друг президент?



- А в комнатах наших - сидят комиссары!



И девок в Овальный ведут кабинет...







Залив Мексиканский под пленкою черной,



Корабль "Нью Джерси" черней, чем вода...



Поручик О-О-О-О-О-бама! А может вернемся -



Ведь красные негров жалеют всегда.







...Четвертые сутки горит Алабама,Горит под ногами родная земляНе падайте духом, поручик Обама,Корнет Джозеф Байден, налейте вина.Восстанье в Нью-Йорке, пылает Род-Айленд,Линчует банкиров восставший народ,Раздать кока-колу, корнет Джозеф Байден!Поручик Обама, подать бутерброд!Ликуют ковбои во всем штате ЮтаСтреляют из ружей по неграм опятьПоручик Обама! Бегите оттудаЗачем вам, поручик, сейчас умирать?Никто не предвидел такого кошмара...- О чем загрустили, мой друг президент?- А в комнатах наших - сидят комиссары!И девок в Овальный ведут кабинет...Залив Мексиканский под пленкою черной,Корабль "Нью Джерси" черней, чем вода...Поручик О-О-О-О-О-бама! А может вернемся -Ведь красные негров жалеют всегда. 273