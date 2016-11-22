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Черно-бяла гвардия

Красные негров жалеют всегда!

Баллада о поручике Обаме
***
...Четвертые сутки горит Алабама,

Горит под ногами родная земля

Не падайте духом, поручик Обама,

Корнет Джозеф Байден, налейте вина.



Восстанье в Нью-Йорке, пылает Род-Айленд,

Линчует банкиров восставший народ,

Раздать кока-колу, корнет Джозеф Байден!

Поручик Обама, подать бутерброд!



Ликуют ковбои во всем штате Юта

Стреляют из ружей по неграм опять

Поручик Обама! Бегите оттуда

Зачем вам, поручик, сейчас умирать?



Никто не предвидел такого кошмара...

- О чем загрустили, мой друг президент?

- А в комнатах наших - сидят комиссары!

И девок в Овальный ведут кабинет...



Залив Мексиканский под пленкою черной,

Корабль "Нью Джерси" черней, чем вода...

Поручик О-О-О-О-О-бама! А может вернемся -

Ведь красные негров жалеют всегда.



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5
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22 Ноември 2016 19:49

Очаквам песенното изпълнение.
22 Ноември 2016 19:50
Восстанье в Нью-Йорке, пылает Род-Айленд,

Линчует банкиров восставший народ,

Раздать кока-колу, корнет Джозеф Байден!

Поручик Обама, подать бутерброд!


22 Ноември 2016 20:06


Туй Дорис ли се е разстихоплетствала на русском?
22 Ноември 2016 20:27
Не е ново - поне от две години...
Хюсеин е белнат с фотошоп, но пак не мяза на БЯЛ офицер...
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Сайтът на Генек

22 Ноември 2016 21:29
Който и да е - поклон доземи! Вероятността Миряна - Балев е фифти-фифти. За мен като русист беше голямо удоволствие. Настройвам раздрънканата си и прашясала китара и започвам да тананикам по текста. Спасибочки, братцы!
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