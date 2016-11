Apple обмисля своя версия на "умни очила" Google Glass нямаше добра съдба, но това не пречи явно на Apple да поръча още веднъж от същото.



Компанията официално отказала да коментира въпроса. Главният изпълнителен директор Тим Кук, който се бори със спада в продажбите на iPhone през последните тримесечия на тази година, заяви, че компанията ще продължи да инвестира значително в разширена реалност.



Този ход може да превърне Apple в поредната технологична компания, която се насочва към все така атрактивния пазар на умни очила.



Alphabet засега спря да развива своите очила Google Glass. Очилата се радваха на значително внимание, когато бяха пуснати през 2012 г., но бързо се сблъскаха със сериозни проблеми - слабо разпространение, опасения по отношение на безопасността при снимане на видео и др.



Snap, която стои зад популярната приложение Snapchat, също е готова със своя версия на умни очила.



---каре---



Всъщност най-новият продукт на Apple не е цифрово устройство или електронна услуга, а книга с твърди корици. Designed by Apple in California включва интересна информация за някои от най-популярните продукти на марката като първия iPhone или първото поколение на Apple Watch.



Размерът на книгата е 33 на 41.27 сантиметра. Страниците се посребрени, използвано е ленено платно. Изданието ще се предлага за 200 долара. Компанията ще пусне и по-голяма версия с подробни илюстрации за 300 долара.



