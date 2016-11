"Морчиба" се завръщат с нов албум

Утре, зала 3 на НДК







Скай Едуардс и Рос Годфри от култовата трип-хоп група "Морчиба" се завръщат шест години след първия си концерт у нас, за да представят своя нов албум Skye & Ross. Той съчетава нежния звук, с който триото вече две десетилетия омагьосва публиката, със самостоятелните артистични търсения на двамата музиканти. Третият от групата - Пол Годфри, реши да си вземе почивка от музикалната сцена. "Искахме да се върнем към музикалните си корени. Към онова интензивно, живо, смело звучене и мисля, че го постигнахме", споделя Скай. За камерното шоу те идват с още трима инструменталисти и тричленен технически екип.



Българските почитатели на трип-хопа и кадифения глас на Скай ще имат възможност да се насладят на новите парчета Light of Gold, How To Fly, Medicine, но и на обичаните Enjoy the Ride, Rome wasn't build in a day, The Sea, Otherwise, Gimme Your Love и много други.



Билетите са по 50 (правостоящи) и 60 лв. (седящи места) в НДК и мрежата на "Тикетпортал".