НАКРАТКО

Първа лига



14-и кръг - събота, 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (съдия Вал. Железов) (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (Ст. Ставров, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (Др. Драганов) (по "Диема спорт"); неделя, 15 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Н. Йорданов) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (Анг. Ангелов, в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локомотив" (ГО) (Ив. Стоянов) (по "Диема спорт").







Втора лига



13-и кръг - събота, 14.30 ч: "Спартак" (Пл) - "Левски" (Карл) (Вал. Станчев), "Септември" (Сф) - "Банско" (П. Григоров), "Поморие" - "Несебър" (Г. Давидов), "Етър" - "Созопол" (Н. Попов); неделя, 13 ч: "Ботев" (Вр) - "Витоша" (Н. Петров) (по "Диема спорт"); 14.30 ч: "Оборище" - "Лудогорец II" (Ив. Пенчев), "Локомотив" (Сф) - "Царско село" (Ц. Миндалов), "Ботев" (Глб) - "ЦСКА-София II" (Рад. Гидженов).



