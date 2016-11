Седмична програма на столичните кина



Синема сити Парадайз

Фантастични животни и къде да ги намерим 3D 4DX: 11:20 (утре и неделя), 14:00, 16:40, 19:20, 22:00, 3D: 12:00 (утре и неделя), 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:30, 20:00, 21:10, 22:40, Баш обирджии, 14:20, 16:15, 21:40, Доктор Стрейндж, 11:30 (утре и неделя), 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 19:50, 20:40, 21:20, 22:20, Ад, 12:00 (утре и неделя), 16:20, 18:50, 21:15, Сами вкъщи, 12:10 (утре и неделя), Добрият великан, 11:50 (утре и неделя), Тролчета, 3D: 12:40 (утре и неделя), 14:40, 16:40, 18:40, 2D: 11:40 (утре и неделя), 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 12:50 (утре и неделя), 19:10, Момичето от влака, 14:50, Джак Ричър: Не се връщай, 17:10, 19:30, 21:50, Счетоводителят 14:10, 16:45, 19:15, 21:45, Щъркели, 2D: 15:20, Овца или вълк, 2D: 11:00 (утре и неделя), 13:00, Вещицата от Блеър, 17:15, Американска идилия, 21:40, Първи контакт, 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30, Операция Ескобар, 12:20 (утре и неделя), 17:00, 19:30, 22:10, Квакъри, 11:20 (утре и неделя), 14:30, Равни, 14:50, 18:10, 20:20, 22:30



Синема сити

Баш обирджии, 21:30, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 14:45, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:20 (утре и неделя), 13:00, 14:00, 15:40, 16:40, 18:20, 19:20, 21:00, 22:00, Доктор Стрейндж, 11:40 (утре и неделя), 13:00, 14:10, 15:20, 16:30, 17:45, 19:00, 20:10, 21:20, 22:30, Ад, 13:40, 16:20, 18:50, 21:20, Сами вкъщи, 11:50 (утре и неделя), Драконът, моя приятел, 12:20 (утре и неделя), Щъркели 3D: 13:10, Тролчета, 3D: 12:30 (утре и неделя), 14:30, 16:30, 18:30, 2D: 11:30 (утре и неделя), 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 18:40, Момичето от влака, 21:10, Овца или вълк, 3D: 15:00, 2D: 11:10 (утре и неделя), Джак Ричър: Не се връщай, 20:40, Счетоводителят, 14:50, 19:10, 21:40, Вещицата от Блеър, 16:50, Американска идилия, 16:00, Първи контакт, 12:45 (утре и неделя), 15:10, 17:30, 19:50, 22:10, Операция Ескобар, 12:10 (утре и неделя), 17:10, 19:40, 22:20, Квакъри, 11:15 (утре и неделя), 17:20, Равни, 13:50, 18:10, 20:20, 22:30

Нощ на театрите 2016: Хамлет, утре 21:00



IMAX

Фантастични животни и къде да ги намерим IMAX 3D: 12:00 (утре и неделя), , 14:40, 17:20, 20:00, 22:40







Арена The Mall

Ад, 16:10, 18:45, 21:20, Джак Ричър: Не се връщай, 19:10, 21:30, Доктор Стрейндж, 11:50, 13:15, 14:15, 16:00, 16:50, 18:30, 19:20, 21:10, 22:00, Квакъри, 11:10, 13:00, 15:10, 17:15, Операция Ескобар, 12:20, 15:00, 17:30, 20:10, 22:40, Първи контакт, 13:30, 19:40, 22:10, Счетоводителят, 14:00, 16:40, 19:30, 22:15, Тролчета, 11:40, 12:40, 13:50, 14:40, 15:50, 17:00, 17:50, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:00, 12:50, 13:40, 15:30, 16:20, 18:10, 19:00, 19:50, 20:50, 21:40, 22:30,



Арена Запад

Ад, 15:30, 18:00, 20:45, Баш обирджии, 21:30, Вещицата от Блеър, 22:15, Джак Ричър: Не се връщай, 12:40 (утре и неделя), 17:40, 20:10, 22:30, Доктор Стрейндж, 11:40 (утре и неделя), 12:30, 13:30, 14:20, 15:00, 16:00, 16:50, 17:40, 18:40, 19:30, 20:10, 21:15, 22:00, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 14:40, 17:10, 19:40, Квакъри, 11:00 (утре и неделя), 13:15, 15:20, 17:20, Операция Ескобар, 14:00, 16:30, 19:15, 21:50, Първи контакт, 12:00 (утре и неделя), 14:20, 17:00, 19:40, 22:10, Равни, 13:45 (утре и неделя), 16:00, 18:15, 20:30, 22:40, Счетоводителят, 15:10, 18:40, 19:45, 21:20, 22:20, Тролчета, 11:15 (утре и неделя), 12:30, 13:20, 14:30, 15:30, 16:40, 17:30, 19:30, Фантастични животни и къде да ги намерим, 11:10 (утре и неделя), 12:00, 13:00, 13:50, 14:40, 15:40, 16:30, 17:20,18:20, 19:10, 20:00, 21:00, 21:50, 22:40, Щъркели, 11:30 (утре и неделя), 13:30

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, сряда 19:00



Арена Младост

Ад, 12:40 (утре и неделя), 15:20, 17:50, 20:50, Баш обирджии, 20:15, Вещицата от Блеър, 22:20, Джак Ричър: Не се връщай, 11:40 (утре и неделя), 14:00, 16:30, 19:00, 21:45, Доктор Стрейндж, 11:20 (утре и неделя), 13:00, 14:00, 15:45, 17:00, 18:30, 21:10, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 13:15 (утре и неделя), 15:50, 18:40, 21:15, Квакъри, 12:40 (утре и неделя), 14:40, 16:30, 18:20, Операция Ескобар, 13:30, 16:30, 19:00, 21:40, Първи контакт, 14:10, 16:45, 19:20, 22:00, Равни, 13:40 (утре и неделя), 16:00, 18:10, 20:30, 22:40, Счетоводителят, 14:20 (утре и неделя), 17:00, 19:40, 21:30, 22:30, Тролчета, 11:10 (утре и неделя), 12:00, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:20, Фантастични животни и къде да ги намерим IMAX 3D: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, 3D: 11:00 (утре и неделя), 12:40, 13:40, 15:20, 16:20, 18:10, 19:10, 20:50, 21:50, Щъркели, 11:00, 12:20 (утре и неделя)

Опера на Моцарт от сцената на Кралската опера в Лондон: Така правят всички, сряда 19:00





Дом на киното

Киномания 2016: днес 21.00 Джанис Джоплин: Little Girl, 23.00 Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, In Memoriam: Дейвид Боуи трибют - кино+музика+бар, утре: 18.45 Хулиета, 21.00 Пътуване във времето, неделя: 14.00 Изповедите, 18.15 Човекът, който познаваше безкрайността, 20.30 Патерсън, понеделник: 20.30 Флорънс, вторник: 18.30 Хота на Саура: Отвъд фламенкото, 20.30 Тихият залив, сряда: 19.00 Хичкок/Трюфо, 20.45 Сент Амур, четвъртък: 18.30 Възражение по съвест, 21.00 Cafe Society,

И още:

Ако сте пропуснали: Жажда, днес 16.30

Ретроспектива на Бертолучи: Чай в пустинята, днес 18.30, Двайсети век, 1 част утре 13.00, 2 част от 16:00, Трагедията на един смешен човек, неделя 16.00,

София Филм фест за учащи: понеделник 18.00 Жалейка,

С деца на кино: Квакъри - 3D, утре 11.00, Маша и Мечока: Най-смешните епизоди, неделя 11.30,



Филмотечно кино Одеон

Киномания:

Първа световна кинопанорама: днес 16:45 Добро утро, Вавилон, утре 13:45 Баща в командировка, неделя 13:30, Амадеус, понеделник 16:15 Любовна история, вторник 16:30 Любовна магия, сряда 16:30 Мона Лиза, четвъртък: 16:30 Пчеларят,

Киномания 2016: днес: 19:00 11 минути, 20:45 Майлс Дейвис: Miles Ahead, утре: 16:15 "Life": Джеймс Дийн, 18:30 Слава, 20:30 Възражение по съвест, неделя: 16:30 Легендата за Барни Томсън, 18:30 Хулиета, 20:30 На млечния път, понеделник: 18:30 Остатъчни образи, 20:30 Комуната, вторник: 18:30 Това е само краят на света, 20:30 Пурпурен дъжд, сряда: 18:30 Сезан и Емил Зола, 21:00 Пътуване във времето, четвъртък: 20:30 Човекът, който познаваше И още: днес 14.45 Геният, утре: 12.00 Тролчета 3D, неделя: 11.45 Тролчета, понеделник: 14.15, вторник: 14.15 Летовници, сряда: 14.45 Докато Ая спеше, четвъртък: 14.30 Вечност, 19.00 Специално събитие: Премиера на "Мемоарите на Васил и Жана Гендови", Любовта е лудост, Първият,



Люмиер

Киномания 2016:

днес 18:30: Поне за миг да полетя, 20:15 Кралицата на пустинята, утре 10:30: Братята на вятъра, 12:30 Лошият и красавицата, 14:45 Легендата за Барни Томсън, 16:45 Държавата срещу Фриц Бауер, 19:00 Елвис и Никсън, 21:00 Майлс Дейвис: Miles Ahead, неделя 13:00: Хичкок/Трюфо, 14:45: Life: Джеймс Дийн, 17:00 Холограма за краля, 19:00 Хота на Саура: Отвъд фламенкото, 20:45 Пурпурен дъжд, понеделник 18:30: Сезан и Емил Зола, вторник 19:00: 11 минути, 20:45 Джанис Джоплин: Little Girl Blue, сряда 18:30: Комуната, 20:45 Това е само краят на света, четвъртък 18:45: Остатъчни образи, 20:45 Сент Амур





