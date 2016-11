Боб Дилън няма да уважи Нобеловите награди

Музикантът Боб Дилън няма да присъства на церемонията по връчването на Нобеловите награди, за да приеме лично своя приз за литература. Шведската академия изтъкна като причина, че по това време изпълнителят има "други ангажименти". "Шведската академия получи лично писмо от Боб Дилън вчера, в което той обяснява, че не може да дойде през декември и оставя на Стокхолм да приеме Нобеловата награда за литература", се казва в изявление.



75-годишният Дилън бе удостоен с наградата "заради това, че създаде нов поетичен начин на изразяване в рамките на великата американска музикална традиция". Американският автор и изпълнител, художник, писател и актьор Боб Дилън е култова фигура в рок музиката през последните пет десетилетия. Според сп. "Ролинг стоун" той е втори по значение изпълнител в историята на съвременната музика след "Бийтълс". "Тайм" го нарежда след 100-те най-влиятелни личности на XX век.



Дилън прие с мълчание наградата още когато беше обявена на 13 октомври. Още същата вечер той имаше концерт в Лас Вегас, но не каза нищо, само пя. Накрая обаче изпълни хита на Франк Синатра Why Try To Change Me Now - възможен намек за прословутата му неприязън към медиите. Профилът му в "Туитър" пусна цитат от решението на Шведската академия, поздравленията на президента Барак Обама, а на интернет страницата му след четири дена се появи "лауреат на Нобелова награда за литература". По-късно тези съобщения бяха изтрити.



"Ако не иска да дойде, няма да дойде. Празникът ще е голям въпреки това и наградата е негова" - каза постоянният секретар на академията Сара Даниус. Дори лауреатът да откаже наградата, името му остава вписано сред спечелилите я.



Двама са отказвали да получат Нобеловата награда за литература досега - руският писател Борис Пастернак през 1958 г. и френският философ Жан-Пол Сартр - през 1964 г.