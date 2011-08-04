СТАТИСТИКА



"Берое" 0:2 "Лудогорец" (Кешерю 10, Марселиньо 24)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 11 1 1 38:13 34 2. "ЛЕВСКИ" 9 4 0 23:5 31 3. "ЧЕРНО МОРЕ 7 2 4 18:15 23 4. "ДУНАВ" 6 4 3 17:11 22 5. "ЦСКА-СОФИЯ" 6 3 4 19:9 21 6. "БОТЕВ" 5 3 5 22:22 18 7. "БЕРОЕ" 5 2 6 11:17 17 8. "ЛОКО" (ПД) 4 5 4 20:20 17 9. "ВЕРЕЯ" 4 3 6 12:20 15 10. "ПИРИН 4 2 7 14:22 14 11. "СЛАВИЯ" 4 1 8 17:24 13 12. "НЕФТОХИМИК" 3 2 8 14:23 11 13. "ЛОКО" (ГО) 3 2 8 10:22 11 14. "МОНТАНА" 2 2 9 10:22 8

ГОЛМАЙСТОРИ

10 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

9 гола - Жоао Пауло ("Ботев");

8 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

6 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Стивън Петков ("Монтана");

4 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Козмин Моци ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").



В следващия кръг - петък, 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); събота, 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт"); неделя, 15 ч.: "Локо" (Пд) - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт").



ПЪРВА ЛИГА, I КРЪГ(Кешерю 10, Марселиньо 24)КЛАСИРАНЕ 11