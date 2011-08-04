СТАТИСТИКА

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ПЪРВА ЛИГА, I КРЪГ

"Берое"0:2"Лудогорец"
(Кешерю 10, Марселиньо 24)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"111138:1334
2. "ЛЕВСКИ"94023:531
3. "ЧЕРНО МОРЕ72418:1523
4. "ДУНАВ"64317:1122
5. "ЦСКА-СОФИЯ"63419:921
6. "БОТЕВ"53522:2218
7. "БЕРОЕ"52611:1717
8. "ЛОКО" (ПД)45420:2017
9. "ВЕРЕЯ"43612:2015
10. "ПИРИН42714:2214
11. "СЛАВИЯ"41817:2413
12. "НЕФТОХИМИК"32814:2311
13. "ЛОКО" (ГО)32810:2211
14. "МОНТАНА"22910:228

ГОЛМАЙСТОРИ
10 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
9 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
6 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Козмин Моци ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").

В следващия кръг - петък, 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); събота, 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт"); неделя, 15 ч.: "Локо" (Пд) - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт").

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