СТАТИСТИКА

|"Берое"
|0:2
|"Лудогорец"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|11
|1
|1
|38:13
|34
|2. "ЛЕВСКИ"
|9
|4
|0
|23:5
|31
|3. "ЧЕРНО МОРЕ
|7
|2
|4
|18:15
|23
|4. "ДУНАВ"
|6
|4
|3
|17:11
|22
|5. "ЦСКА-СОФИЯ"
|6
|3
|4
|19:9
|21
|6. "БОТЕВ"
|5
|3
|5
|22:22
|18
|7. "БЕРОЕ"
|5
|2
|6
|11:17
|17
|8. "ЛОКО" (ПД)
|4
|5
|4
|20:20
|17
|9. "ВЕРЕЯ"
|4
|3
|6
|12:20
|15
|10. "ПИРИН
|4
|2
|7
|14:22
|14
|11. "СЛАВИЯ"
|4
|1
|8
|17:24
|13
|12. "НЕФТОХИМИК"
|3
|2
|8
|14:23
|11
|13. "ЛОКО" (ГО)
|3
|2
|8
|10:22
|11
|14. "МОНТАНА"
|2
|2
|9
|10:22
|8
ГОЛМАЙСТОРИ
10 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
9 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
6 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Козмин Моци ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").
В следващия кръг - петък, 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); събота, 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт"); неделя, 15 ч.: "Локо" (Пд) - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт").