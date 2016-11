Катехизис Не пожелавай осела на ближния си Защо ме шибаш, началник?!



В дългия монолог, който започна от изборната нощ и продължава досега, Бойчето стигна до старозаветни интерпретации, каквито синодален старец не е и сънувал.



"Не пожелавай жената на ближния си, защото може да стане твоя. Радев си пожела цялата власт и Господ му я даде".



Няма да правим повърхностни сравнения с библейските текстове (при които няма и не може да има "оригинал") - те самите са пълни с противоречия; който не го е мързяло, той само не е дописвал и редактирал Библията.



Но сме длъжни да доразвием мисълта на Бойчето, за да се доизясни Откровението.



Най-напред да припомним, че Йехова дърпа уши за няколко пожелавания: жената, имота, добитъка, както и ОСЕЛА. Магарето. Съвсем ясно е Божието указание да не заничаме в чуждата паничка, чуждата пазва и по чуждото магаре.



А всички знаем, че кандидатурата на Цецка Цачева за президент бе издигната тъкмо заради увереността на Бойчето, че дори магаре да предложи на избирателите, с помощта на Началника то ще бъде избрано.



Радев пожела мястото на Бойковата ослица. Господ му го даде. Яка му гърбина.



Самолетите летят в небесата, но божественият транспорт - това е оселчето - Исус влязъл в Йерусалим на магаре.



Има един библеизъм, който на английски звучи много забавно: And the ass saw the angel. И магарето видя ангела. В случая ass не е знамето на Радан Кънев, а осел.



Това магаренце е на вехтозаветния Валаам - сребролюбив чародей и политолог, който трябвало да прокълне израилтяните, но Господ изпратил на пътя му ангел с гол в ръката нож. Магарето го видяло и спряло. Валаам почнал да пердаши немилостиво животното, то обаче отказало да продължи, запънало се, въртяло се, притискало Валаама в зида и пр. Междувременно хайванчето проговорило с човешки глас: Що съм ти сторила, та ме биеш вече три пъти?



А Валаам рече на ослицата: Защото се подигра с мене. Ах, да имах нож в ръката си! Сега бих те заклал.



И в този дух.



Според някои източници магарето казало на Валаам: Защо ме биеш, стопанино, ПРЕД НАС Е ПРОПАСТ.



***



Който както иска да си тълкува на ръба на пропастта.



